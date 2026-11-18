Обратите внимание на изменения в вашей команде. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что в компании скоро начнутся увольнения. Подробнее о том, на что стоит обратить внимание, рассказала генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Заморозка найма, закрытие проектов и сокращение расходов одновременно могут говорить о подготовке к увольнениям, отметила эксперт. Однако только один такой случай еще не значит, что грядет волна сокращений.

Стоит следить за длительным снижением выручки, потерей клиентов, уменьшением числа производственных смен и пересмотром бюджета в компании. Внутри отдела стоит обратить внимание на объединение команд и передачу функций другим подразделениям.

«Для конкретной должности сигналами могут стать устойчивое сокращение загрузки, вывод задач подрядчику или автоматизация большей части работы. Однако внедрение технологии само по себе не означает, что сотрудника собираются уволить. Автоматизация может освобождать время для более сложных задач. Важно, появляются ли такие задачи и предлагает ли компания переобучение или переход на другую роль. Главное отличие — в системности», — объяснила Агаева.

Оценивать нужно не только сам факт перестройки, но и то, как руководство объясняет ее цели. Поэтому стоит обсудить с руководителем ближайшие приоритеты, ожидаемые результаты и востребованные навыки, посоветовала эксперт.

В это же время лучше обновить резюме и изучить вакансии. По ее словам, за месяц можно понять, есть ли спрос на специальность, начать откликаться и рассказать знакомым, что готовы рассмотреть предложения.

Достижения лучше подтверждать законным путем, предупредила эксперт. Клиентские базы, коммерческую тайну и другие закрытые материалы выносить нельзя, даже если они нужны для портфолио.

Если работодатель предлагает уйти по собственному желанию, ни в коем случае не нужно подписывать заявление под давлением. Это не даст гарантий, которые положены при сокращении штата.

При сокращении штата работника обязаны предупредить за два месяца и предложить вакансии. Нельзя сокращать беременных, одиноких матерей с ребенком до 14 лет, сотрудников на больничном. При увольнении платят зарплату, компенсацию отпуска и выходное пособие. Если человек не нашел новую работу, ему сохраняют средний заработок за второй месяц, в отдельных случаях — за третий. Работодатель может заменить эти выплаты единовременной компенсацией в двукратном размере.

Готовиться к возможной потере работы лучше заранее, посоветовала эксперт. Однако увольняться только из-за отмененной встречи, временного снижения загрузки или одного тревожного слуха не нужно.