Лишний раз подумаешь, отправлять ли кому-то перевод Источник: Юлия Шипицина / NGS.RU

ФНС и Центробанк ужесточают контроль над переводами россиян, чтобы выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность. Среди возможных признаков — частые переводы, платежи от людей из разных регионов и массовые поступления в рабочее время.

Ни частота переводов, ни география отправителей сами по себе не доказывают, что человек ведет бизнес или скрывает доходы. Однако если подходы будут согласованы и внедрены, финансовые операции смогут активнее использоваться для отбора случаев, требующих дополнительной проверки.

Параллельно ФНС уже тестирует автоматизированный анализ чеков самозанятых. Ведомство, по опубликованным данным, ищет случаи, когда плательщик налога на профессиональный доход аннулирует чек, но оставляет себе полученную оплату.

Перевод — ещё не доход

Автоматический анализ позволяет быстрее находить повторяющиеся операции, но может ошибочно принять обычные расчёты между людьми за оплату услуг или товаров.

Юрист Владимир Кузнецов в беседе с MSK1.RU напоминает: сам факт поступления денег на карту не доказывает получение налогооблагаемого дохода. Например, сбор средств с коллег на подарок может выглядеть как серия входящих платежей, хотя к предпринимательской деятельности отношения не имеет. Денежные подарки между гражданами и возвраты займов также нельзя автоматически приравнивать к оплате за работу.

«Частые поступления, переводы из разных регионов или в рабочее время еще не доказывают, что человек ведет скрытый бизнес», — подчеркивает эксперт.

Кузнецов обращает внимание и на отмену чеков самозанятых. Закон допускает корректировку, если деньги возвращены заказчику или при оформлении была допущена ошибка. Поэтому, по мнению юриста, отмененный чек необходимо оценивать вместе с движением денег: был ли возврат, появился ли исправленный документ, что стороны обсуждали в переписке.

Генеральный директор компании «Шумейко и Партнеры», эксперт по налогам и проверкам Дмитрий Шумейко говорит, что задача контроля — выявлять случаи, когда чек отменили, а деньги оставили себе. Но корректная отмена из-за возврата оплаты или ошибки не должна автоматически трактоваться как сокрытие выручки.

«Инспекция должна видеть всю операцию, включая возврат денег или замену документа. Иначе обычное исправление может обернуться перепиской с налоговой», — предупреждает Дмитрий Шумейко.

Все пока на стадии внедрения

Адвокат BLCONS GROUP Юрий Волошин говорит MSK1.RU, что новизна подходов ФНС заключается не в появлении новых налоговых обязанностей, а в возможности быстрее отбирать операции, которые выглядят необычно.

При этом автоматический сигнал, отмечает Волошин, не должен подменять установление обстоятельств конкретного платежа.

«Результат работы алгоритма должен служить поводом для выяснения обстоятельств, а не заменять доказательства нарушения», — говорит адвокат. Налоговому органу важно выяснить его основание — например, изучить договоры, движение денег, переписку с контрагентами и объяснения гражданина.

Отдельно Волошин указывает на риски для компаний, которые работают с самозанятыми: заказчикам стоит проверять, что чек действительно оформлен и не был аннулирован. Если у ФНС возникнут претензии к расходам или налоговому статусу выплат, организации может потребоваться подтверждать реальность оказанных услуг и расчётов.

Законопроект может изменить порядок запроса выписок

Главный риск автоматизации проверок, уверен Владимир Кузнецов, — не только возможное неверное решение, но и необходимость тратить время на объяснения. Он советует хранить договоры, переписку, подтверждения возвратов и исправленные чеки. Если налоговая запросит пояснения, лучше разбирать операции по отдельности и подтверждать их документами.

Управляющий партнёр юридической компании «Соничев, Казусь и партнёры» Александр Казусь в беседе с MSK1.RU обращает внимание, что в случае принятия поправок Банк России сможет сообщать налоговой о гражданах без статуса ИП, чьи операции соответствуют признакам предпринимательской деятельности.

Сейчас получение подробной банковской выписки требует соблюдения предусмотренной законом процедуры, в том числе в ряде случаев — согласования с руководителем вышестоящего налогового органа.

Если законопроект примут, сведения от ЦБ могут стать самостоятельным основанием для запроса выписки до назначения налоговой проверки и без такого согласования. При этом конкретные критерии отбора, как отмечает Казусь, еще предстоит определить в соглашении между ведомствами.

Пока обсуждение критериев между ФНС и ЦБ не означает, что каждый перевод автоматически проверяется или облагается налогом. Но общий тренд очевиден: государство стремится активнее сопоставлять банковские операции и налоговые данные, а самозанятым и заказчикам услуг стоит внимательнее относиться к оформлению платежей и чеков.