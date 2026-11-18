Виталий и Елена Роот и их сыновья (слева направо: средний сын Матвей, старший — Александр и младший — Алексей) Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Елена и Виталий Роот живут в Искитиме Новосибирской области и воспитывают трех сыновей: Александра, Матвея и Алексея. В 2026 году они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» и даже не сразу в это поверили, хотя участие в различных конкурсах для них привычно. Корреспонденты NGS.RU побывали в гостях у лучшей семьи страны и узнали, как им удается все успевать и в чем секрет воспитания дружных детей.

«Мы пол-Алтая пешком прошли»

Елена и Виталий познакомились в 2003 году, когда учились в строительном университете. Активистов и отличников отправили отдыхать на Алтай, Елена должна была быть в первой группе, но из-за путаницы оказалась во второй и очень расстроилась, подумав, что с отличниками ей будет скучно, но встретила Виталия.

«Мы пол-Алтая пешком прошли, воспоминания просто обалденные», — рассказывает Елена.

Через три года они поженились, а в сентябре 2026 года отметили 20-летие семейной жизни.

Оба остались работать в строительной сфере. Виталий около 20 лет преподает на кафедре железобетонных конструкций СибСтрина и работает проектировщиком. Елена 10 лет трудилась на заводе, затем перешла в строительную компанию, а с 2025 года стала самозанятой.

Она по-прежнему занимается проектированием зданий и сооружений, но теперь сама определяет рабочий график. Елену задевает, когда на каких-либо конкурсах ее представляют как домохозяйку: работу она не оставила, просто изменила ее формат, чтобы больше времени проводить с детьми. Но, добавляет Елена, основной кормилец в семье, конечно, Виталий.

Четыре ночи для заявки

У сыновей на троих около 250 медалей: дома находятся не все — часть остается там, где они занимаются Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Семья Роот отсчитывает свою историю участия в разных конкурсах с 2020 года. Тогда их пригласили на конкурс «Мама, папа, я — ЮИДовская семья», который посвящен безопасности дорожного движения. До этого дети выступали на разных соревнованиях по отдельности. После первого совместного состязания сыновья стали спрашивать, когда будет следующее. Родители увидели, что такой формат им нравится, и начали искать новые мероприятия.

«Это всегда очень здорово, сильно сближает семью. Я увидела, как у них горят глаза, и поняла, что нужно продолжать участвовать в разных конкурсах», — говорит Елена.

Подать заявку на «Семью года» им предложили в искитимском ДК «Октябрь», куда они давно ездят на семейные конкурсы. Масштаб сначала смущал, но супруги решили попробовать. Для участия нужно было рассказать историю семьи, описать традиции и занятия каждого, подготовить видеоролик, сочинение и портфолио.

«Мальчиков укладывали в 11 часов спать — вернее, они укладывались, и мы до четырех утра с мужем четыре дня сидели, писали [заявку], копировали грамоты», — говорит Елена.

По ее словам, в портфолио отбирали награды за последние два года: школьные грамоты и дипломы за простое участие не подходили, только победы, но даже с такими ограничениями набралось около 200 грамот. А историю семьи пришлось сокращать — требовалось уместить ее всего на трех листах.

Сначала семья победила на региональном этапе, и результаты отправили на всероссийский. О победе на нем Елена узнала вечером 23 июля: они с мужем гуляли, когда на телефон пришло сообщение.

«Мы такого еще реально не видели»

Прежде чем сообщать новость родным, супруги нашли свою фамилию в опубликованных списках. Следом победу подтвердили звонком из министерства.

«Звоню маме, говорю: „Мама, мы выиграли“. Она отвечает: „Доча, это мошенники!“ Я говорю, что ничего не просят», — смеется Елена.

Посмотрите, как семья показывает свои награды и описывает традиции Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Но даже после покупки билетов в Москву Елене было трудно осознать, что поездка действительно состоится. Еще год назад она смотрела награждение этого конкурса по телевизору и думала, что попасть туда невозможно. А этой осенью вместе с мужем и тремя сыновьями вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца.

На награждение в Москву семья Роот отправилась вместе с бабушкой. Она часто помогает с детьми: может отвезти их на занятия или остаться с ними, пока родители уезжают на соревнования с одним из сыновей. Этой поездкой супруги хотели и ее порадовать.

Участников привезли в Кремлевский дворец к 14:00, награждение началось в 18:00, а уехали они в десятом часу вечера. На церемонии младший сын Алексей так увлекся происходящим, что не сразу ушел вместе со всеми со сцены, несмотря на репетицию и инструктаж.

«Ребенку же интересно: там камеры, которые ездят. Мы такого еще реально не видели», — объясняет Елена.

Из Москвы семья привезла не одну награду: Алексей стал победителем конкурса рисунков «Единство народов глазами детей» среди детей из семей-финалистов, его рисунок выбрали из 180 работ.

Еще до церемонии Рооты познакомились с другими участниками и подружились с семьей из Владивостока: разговорились, пока ждали трансфер из аэропорта, и до сих пор переписываются.

«У нас дома нет бездельников»

В семье у каждого много увлечений. Старший сын Александр играет на гитаре, поет в клубе самостоятельной песни «Вдохновение», занимается туризмом и шахматами, состоит в «Движении первых» и «Юнармии». По словам мамы, в шахматах он уже получил третью судейскую категорию. Раньше в его расписании были также танцы, плавание и рукопашный бой. На семейные соревнования он продолжает выходить вместе с родителями и братьями.

Елена сама делает такие игрушки Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Средний, Матвей, увлекся спортивными танцами еще в три с половиной года. Тогда на занятия ходил Александр, а маленький брат ждал рядом с мамой. В какой-то момент Матвей сам попросился танцевать. Преподаватель сначала сомневалась из-за возраста, но попробовать разрешила.

«Он послушный, идеальный ребенок. Сейчас у Матвея есть и танцы, и спортивный туризм, а недавно появилось новое желание: освоить баян. Он попробовал инструмент на фестивале, заинтересовался, теперь учится дома», — рассказывает Елена.

В семье есть кому подсказать: дедушка играет на баяне, а Елена когда-то училась игре на аккордеоне.

Младший, Алексей, тоже пробует себя в разных занятиях. Среди них — спортивные бальные танцы, шахматы и робототехника. У каждого из сыновей есть своя полка, заполненная всевозможными наградами.

Елена признается, что в соревнованиях случаются и неудачи. Например, Матвей долго возвращался с туристских состязаний с четвертым местом: то ошибался, то что-то не получалось с узлом. Это огорчало, но занятия он продолжал. Теперь, по словам мамы, череда четвертых мест осталась позади.

Отказываться от занятий, которые перестали нравиться, можно — так было, например, с легкой атлетикой у Матвея: он показывал хорошие результаты, но сказал, что больше не хочет продолжать. При этом, объясняет Виталий, решение об уходе ребенок должен сам объяснить тренеру, а не просто передать эту задачу родителям.

Эту куклу делали всей семьей Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

За нежеланием чем-то заниматься, добавляет Елена, не должно следовать полное безделье. Сыновья могут пробовать что-то новое, но какой-то интерес у каждого должен быть, уверена она.

«Я всегда говорю: у нас дома нет бездельников. Все чем-то занимаются. К плохим оценкам отношусь нормально, если у кого-то бывает, потому что их всегда можно исправить. И в целом считаю, что оценка сама по себе не определяет знания ребенка. При этом уроки остаются ответственностью сыновей», — объясняет свою позицию женщина.

После поздних тренировок не всегда хватает времени, поэтому Матвей, например, приспособился вставать в шесть утра и делать уроки до школы.

Сама Елена вяжет, вышивает, шьет игрушки — иногда настолько увлекается, что сидит за работой до двух часов ночи. Одни игрушки получаются за пару вечеров, на другие уходит значительно больше времени.

Матвей делает фигурки и цветы из бисера, плетёт браслеты. Алексей, насмотревшись на мамины работы, тоже захотел вышивать — теперь у него есть свой набор с цветными нитками. Семейные поделки нередко отправляются на конкурсы. Одну из кукол Елена делала вместе со всей семьей, работа заняла третье место на региональном конкурсе и теперь участвует в выставках.

Для создания семейного древа семья провела целое расследование Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Сыновья помогают и с более крупными задумками: выпиливают детали, красят, придумывают, как собрать конструкцию. Особое место дома занимает объёмное семейное древо.

«Было прям детективное расследование: обзвон всех родственников, чтобы узнать, кого как звали, какие даты рождения и так далее. Восстановили несколько поколений семьи с обеих сторон. Потом придумали оформление из проволоки, листьев, бусин и гипса», — рассказывает Виталий.

Даже когда дома меняли мебель, для дерева заранее предусмотрели отдельное место. Историю рода супруги продолжают дополнять: новые сведения записывают в тетрадь, а в будущем Елена хочет сделать подробную родословную, которую смогут продолжать вести дети.

«Мы рожаем детей для себя»

Сыновья помогают Елене и Виталию по дому, на даче и родным.

«Поели — нужно убрать за собой. Понадобилась помощь с огородом — идут работать вместе. На природе мальчики уже умеют поставить палатки, принести дрова и развести костер — теперь в походе у меня появилась возможность посидеть на стульчике и отдохнуть. Мама — одна девочка и столько мальчиков, у них выбора нет», — смеется Елена.

Сыновья занимаются рукоделием Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

При этом супруги не считают обязанностью старших братьев постоянный присмотр за младшим. Попросить помочь в срочной ситуации можно, но превращать это в повседневную нагрузку родители не хотят.

«Мы рожаем детей для себя, и мы должны сами за ними смотреть и ухаживать, а у старших своя жизнь», — считает Елена.

Троих детей она называет своим золотым стандартом: у нее хватает сил, внимания и возможности поговорить с каждым, каждому уделить по 45 минут в день для общения без телефонов. Если сын приходит домой с переживаниями или новостями, Елена старается отложить дела и выслушать его сразу. По ее мнению, разговор важен именно в тот момент, когда ребенок сам к нему готов.

Другое правило — обсуждать плохой поступок, не объявляя плохим самого ребенка. Елена старается отделять одно от другого, даже если сердится, и считает, что нужно просто исправлять поступки.

На соревнования семья по возможности отправляется вместе. Если турниры совпадают, приходится делиться или просить бабушку помочь. Поездок много, но Елена говорит, что семье тяжело надолго разлучаться. Виталий может работать с ноутбуком в таких поездках, но не пропускать.

Конструкторы — одно из увлечений Алексея Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Среди семейных традиций — поездки с палатками, прогулки на природе, общие застолья и ежегодное посещение Новосибирского зоопарка, которому обязательно посвящают целый день. Последние пять лет еще и заказывают семейную фотосессию.

При этом общих занятий у семьи хватает и дома: настольные игры занимают несколько ящиков. В «Мафию» играют большой компанией родственников, в «Монополию» — с интересом к тому, как дети принимают решения. В шахматы умеют играть все мужчины семьи. Елену тоже пытаются научить, но она пока отказывается.

«Я говорю: „Ребят, я же должна хотя бы что-то не уметь в этой жизни“. В шахматы я не умею играть, все мальчики играют», — делится Елена.

«Я теперь знаю, что все возможно»

Супруги Роот признают, что у них была возможность переехать в Москву — поступали предложения по работе, но они решили остаться. Им нравится в Искитиме: здесь пожилые родственники, привычная жизнь и место, в котором им хорошо. Сыновей, если те захотят жить в другом месте, они удерживать не собираются. Родители считают, что дети должны выбрать собственный путь.

Новые семейные планы у них есть, но пока они предпочитают говорить о том, что уже получилось. После награждения в Москве жизнь быстро вернулась к привычному расписанию: занятия, школа, очередные выступления. Семья уже успела принять участие в других конкурсах и останавливаться не собирается.

Своими руками семья делает многое для дома Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Елена говорит, что звание не изменит их быт: они продолжат делать то, чем занимались раньше. Но одну перемену она все-таки заметила.

«Старший сын пришёл и сказал: „Мам, я теперь знаю, что всё возможно“. Можно выиграть и на таком уровне», — радуется Елена.