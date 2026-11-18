Беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть погибшие и пострадавшие, обломки дронов повредили предприятия и жилые дома. Обо всех последствиях рассказываем в нашем материале.
В Краснодарском крае при атаке беспилотника пострадали четыре человека. Из-за падения обломков дронов загорелись два предприятия. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
«В Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», — говорится в сообщении оперштаба.
Фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях от обломков выбило окна, в одном доме повредило кровлю.
«На местах работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.
В аэропорте Краснодара вводили временные ограничения. Сейчас воздушная гавань работает по расписанию.
В Ростовской области дроны уничтожили сразу в двух районах: Неклиновском и Каменском. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе сохраняется беспилотная опасность.
За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 135 раз, рассказал губернатор Александр Шуваев. Удары нанесли по Белгороду, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
«Противник произвел девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА», — написал Шуваев.
К сожалению, во время ударов погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения.
«Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавил губернатор.
Всего в течение прошедшей ночи уничтожили 184 дрона. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.