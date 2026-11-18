С дронов сбрасывали взрывчатые вещества (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали несколько регионов России. Есть погибшие и пострадавшие, обломки дронов повредили предприятия и жилые дома. Обо всех последствиях рассказываем в нашем материале.

В Краснодарском крае при атаке беспилотника пострадали четыре человека. Из-за падения обломков дронов загорелись два предприятия. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

«В Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях», — говорится в сообщении оперштаба.

Фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях от обломков выбило окна, в одном доме повредило кровлю.

«На местах работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

В аэропорте Краснодара вводили временные ограничения. Сейчас воздушная гавань работает по расписанию.

В Ростовской области дроны уничтожили сразу в двух районах: Неклиновском и Каменском. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 135 раз, рассказал губернатор Александр Шуваев. Удары нанесли по Белгороду, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

«Противник произвел девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА», — написал Шуваев.

К сожалению, во время ударов погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения.

«Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — добавил губернатор.