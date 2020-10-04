На могиле игрушки, цветы и конфеты: убитых девочек-сестёр похоронили в Рыбинске

В Рыбинске похоронили убитых девочек-сестёр
В Рыбинске похоронили убитых девочек-сестёр. Мать малышек не стала увозить тела на родину в Омск. Поэтому девочки похоронены на одном из рыбинских кладбищ. Их могила усыпана цветами и игрушками и конфетами.
Видео: Кристина Полевая
— Очень много игрушек там. Какие-то, наверное, перевезли сюда от подъезда, где люди создали мемориал. На могилках стоят фотографии девочек. Только почему-то нет венков, которые обычно приносят близкие и родственники умерших, — рассказал 76.RU местный житель.
Мы дошли до больницы, где работала, а потом жила Валентина. Коллеги сказали, что хоронить детей женщине помогали всем миром.
— Валентина уехала домой неделю назад. Она хотела увезти девочек, но кто-то её переубедил. Возможно, батюшка из церкви на кладбище, где девочки похоронены. Хоронить детей Валентине помогла местная епархия, — сказали в больнице.
По словам коллег, перед отъездом мама девочек чувствовала себя лучше и более-менее пришла в себя после пережитого.
Видео: Елена Вахрушева
Напомним, Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. На видео, выложенном Следственным комитетом, он признался, что убил малышек. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Детей мужчина зарезал с особой жестокостью — младшую расчленил. Тела малышек нашла их мама, когда днём 15 сентября пришла с работы — из больницы. С Молчановым мама девочек не была в официальном браке, к нему она переехала, влюбившись в него по переписке.
Вся история, собранная компактно, — в нашем материале.
А здесь — специальный репортаж с места трагедии.