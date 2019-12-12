Девочки хихикали: в Тутаеве подростки зверски избили сверстника и сняли это на видео

На кадрах видно, как компания парней и девушек что-то обсуждает, и внезапно один из них начинает бить кулаками по лицу другого. Подросток падает и получает множество ударов. Школьник молча закрывается от ударов, а напавший действует хладнокровно — бьёт руками и ногами по телу и лицу. Невозмутимо ведут себя и подростки. Никто из них не пытается помочь школьнику, раздаются даже смешки. Избиение снимает на телефон девушка.

Дикая история в Ярославской области: в соцсетях появилось видео, где один подросток жестоко избивает другого.

Мы связались с подростком, чтобы узнать, что спровоцировало такую жестокость. От разговора школьник отказался.

Школьник закрыл свою страничку после того, как видео попало в интернет

В соцсетях обсуждают увиденное.



— Правильно, что выложили. Он постоянно в милицию попадает, а мама его прикрывает. Его школа тоже постоянно жалеет и прикрывает, опять же из-за мамы его. Но по его вине многие уехали либо в школу-интернат, либо в Емишево — пишет Вконтакте местная жительница Кристина.

— Да он часто в городе лазает с толпой малолеток, — рассказал Максим, слышавший про жизнь подростка. — Они его чтят и боятся.

По неподтвержденным пока данным, подростка, который набросился на школьника, уже исключали из школы.

Официальных комментариев на данный момент получить не удалось. Но, как стало известно порталу 76.RU, избитый мальчик сильно пострадал — он долгое время провёл в больнице.

