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Криминал

Девочки хихикали: в Тутаеве подростки зверски избили сверстника и сняли это на видео

Никто даже не попытался оттащить жертву от изверга. Подробности скандала в Ярославской области

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Подросток получил десятки ударов кулаками и ногами

Подросток получил десятки ударов кулаками и ногами

Дикая история в Ярославской области: в соцсетях появилось видео, где один подросток жестоко избивает другого. 

На кадрах видно, как компания парней и девушек что-то обсуждает, и внезапно один из них начинает бить кулаками по лицу другого. Подросток падает и получает множество ударов. Школьник молча закрывается от ударов, а напавший действует хладнокровно — бьёт руками и ногами по телу и лицу. Невозмутимо ведут себя и подростки. Никто из них не пытается помочь школьнику, раздаются даже смешки. Избиение снимает на телефон девушка. 

Парень пытался закрыться от ударов

Парень пытался закрыться от ударов

Как написал анонимный автор ролика, напавший — 14-летний местный парень.

Мы связались с подростком, чтобы узнать, что спровоцировало такую жестокость. От разговора школьник отказался.

Школьник закрыл свою страничку после того, как видео попало в интернет

Школьник закрыл свою страничку после того, как видео попало в интернет

В соцсетях обсуждают увиденное.

— Правильно, что выложили. Он постоянно в милицию попадает, а мама его прикрывает. Его школа тоже постоянно жалеет и прикрывает, опять же из-за мамы его. Но по его вине многие уехали либо в школу-интернат, либо в Емишево — пишет Вконтакте местная жительница Кристина.

— Да он часто в городе лазает с толпой малолеток, — рассказал Максим, слышавший про жизнь подростка. — Они его чтят и боятся. 

По неподтвержденным пока данным, подростка, который набросился на школьника, уже исключали из школы.

Официальных комментариев на данный момент получить не удалось. Но, как стало известно порталу 76.RU, избитый мальчик сильно пострадал — он долгое время провёл в больнице.

К несчастью, подростковая жестокость — не редкость. Этим летом в Рыбинске подростки толпой избили мальчика. Психолог Алёна Иванова рассказала о том, откуда в них такая жестокость, что в будущем вырастет из этих людей и что делать тем ребятам, которые в школе подвергаются насилию и издевательствам со стороны сверстников.

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избили подросткаТутаев
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
12 дек 2019 в 23:02

Хороший был фильм Ворошиловский стрелок...

Гость
12 дек 2019 в 23:54

Это не девочки, это просто б.... подражающие своему отморозку кумиру, возраст такой, но если не остановить жёстко, очень жёстко, дальше будет хуже

Гость
12 дек 2019 в 22:58

Таких даже судить смысла нет, это неисправимо...