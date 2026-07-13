НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

сев.

 746мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Перевозчики — о дефиците топлива
Погибли после атаки БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Рейтинг богатых компаний
Здесь был Пушкин
Ситуация с бензином — онлайн
Нашли тело под окнами ЖК
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Политика Мэра будут выбирать по-другому: в Ярославле хотят принять новый устав города

Мэра будут выбирать по-другому: в Ярославле хотят принять новый устав города

Жителей позовут на публичные слушания для обсуждения

474
В Ярославле собираются принять новый Устав города | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле собираются принять новый Устав города | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле собираются принять новый Устав города

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле власти решили принять новый Устав города. Об этом 13 июля на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка сообщил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Он пояснил, что решение связано с объемными изменениями федерального и областного законодательства — Устав Ярославля необходимо привести в соответствие с новыми правилами.

По словам Вячеслава Гаврилова, одно из изменений, которое предлагается закрепить в новом Уставе — это принцип выборов мэра Ярославля. По утвержденному на федеральном и областном уровнях порядку, кандидатов на пост главы Ярославля теперь должен определять губернатор (ранее сами кандидаты подавали свои заявления в конкурсную комиссию).

При этом предлагается сохранить действующую структуру органов власти, механизм выборов депутатов муниципалитета и их количество, 5-летний срок полномочий мэра и депутатов.

«Часть положений нового устава вступят в силу с 1 января 2028 года», — добавил Вячеслав Гаврилов.

Это связано с тем, что в течение 2027 года возможны новые изменения вышестоящего законодательства.

В Уставе города прописаны наименование города, полномочия местных органов власти, порядок участия населения в решении вопросов жизнедеятельности города, структура и порядок формирования органов власти, порядок составления городского бюджета и другие вопросы. Предыдущий Устав Ярославля был принят в 1995 году, со временем в него вносились корректировки.

По правилам, проект нового Устава города перед утверждением должен выноситься на публичные слушания. Их назначили на 6 августа. Мероприятие пройдет в 17:00 в зале заседаний муниципалитета Ярославля (уд Андропова, 6).

Напомним, действующий мэр Ярославля Артем Молчанов собрался избираться в Государственную Думу РФ от партии «Единая Россия». Если он выиграет, то сложит полномочия мэра.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мэрия Муниципалитет Устав города Публичные слушания
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
43 минуты
После того как вышел новый федеральный закон о местном самоуправлении (2025 г.) для всех центров регионов единый порядок: мэр избирается городскими депутатми из кандидатур предложенных губернатором. После этого закона в России уже нет городов, где прямые выборы мэров. Последние были Якутск, Хабаровск и еще пара (не помню уже). Так что приводят местный Устав в соответствие с федеральным законом
Гость
57 минут
Если от этого будет больше порядка в городе, то почему бы и нет
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Рекомендуем