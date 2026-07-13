Мэра будут выбирать по-другому: в Ярославле хотят принять новый устав города

В Ярославле собираются принять новый Устав города Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле власти решили принять новый Устав города. Об этом 13 июля на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка сообщил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Он пояснил, что решение связано с объемными изменениями федерального и областного законодательства — Устав Ярославля необходимо привести в соответствие с новыми правилами.

По словам Вячеслава Гаврилова, одно из изменений, которое предлагается закрепить в новом Уставе — это принцип выборов мэра Ярославля. По утвержденному на федеральном и областном уровнях порядку, кандидатов на пост главы Ярославля теперь должен определять губернатор (ранее сами кандидаты подавали свои заявления в конкурсную комиссию).

При этом предлагается сохранить действующую структуру органов власти, механизм выборов депутатов муниципалитета и их количество, 5-летний срок полномочий мэра и депутатов.

«Часть положений нового устава вступят в силу с 1 января 2028 года», — добавил Вячеслав Гаврилов.

Это связано с тем, что в течение 2027 года возможны новые изменения вышестоящего законодательства.

В Уставе города прописаны наименование города, полномочия местных органов власти, порядок участия населения в решении вопросов жизнедеятельности города, структура и порядок формирования органов власти, порядок составления городского бюджета и другие вопросы. Предыдущий Устав Ярославля был принят в 1995 году, со временем в него вносились корректировки.

По правилам, проект нового Устава города перед утверждением должен выноситься на публичные слушания. Их назначили на 6 августа. Мероприятие пройдет в 17:00 в зале заседаний муниципалитета Ярославля (уд Андропова, 6).