Более 130 деревьев рухнули во время грозы в Ярославской области

Для устранения последствий непогоды 13 июля в Ярославскую область приехали энергетики из Костромской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей. В округах работают 93 бригады: 318 специалистов и 106 единиц спецтехники.
«С момента начала восстановительных работ специалисты уже устранили 92 обрыва проводов, заменили 14 опор линий электропередачи 10 кВ, разобрали 16 завалов, сняли с проводов 138 деревьев», — прокомментировали в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго».
Ранее в РСЧС Ярославской области предупреждали, что гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду задержатся в регионе до 21:00 13 июля.
Напомним, сильнее всего стихия прошлась по Переславль-Залесскому, Ярославскому, Даниловскому и Рыбинскому округам. Из-за поваленных деревьев вечером 12 июля перекрывали трассу М-8 в Переславском округе.