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Лето Более 130 деревьев рухнули во время грозы в Ярославской области

Более 130 деревьев рухнули во время грозы в Ярославской области

В регион на разбор последствий непогоды направлены энергетики из других областей

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В Ярославской области после мощного ветра повалило свыше 130 деревьев | Источник: пресс-служба «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»В Ярославской области после мощного ветра повалило свыше 130 деревьев | Источник: пресс-служба «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»

В Ярославской области после мощного ветра повалило свыше 130 деревьев

Источник:

пресс-служба «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Для устранения последствий непогоды 13 июля в Ярославскую область приехали энергетики из Костромской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей. В округах работают 93 бригады: 318 специалистов и 106 единиц спецтехники.

«С момента начала восстановительных работ специалисты уже устранили 92 обрыва проводов, заменили 14 опор линий электропередачи 10 кВ, разобрали 16 завалов, сняли с проводов 138 деревьев», — прокомментировали в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Ранее в РСЧС Ярославской области предупреждали, что гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду задержатся в регионе до 21:00 13 июля.

Напомним, сильнее всего стихия прошлась по Переславль-Залесскому, Ярославскому, Даниловскому и Рыбинскому округам. Из-за поваленных деревьев вечером 12 июля перекрывали трассу М-8 в Переславском округе.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гроза Поваленные деревья Отключение электроснабжения
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Комментарии
15
Гость
1 минута
Мммм, а теперь покажите это общественникам, которые рассказывают, что нельзя трогать даже сухостойные деревья
Гость
14 минут
Главное что восстанавливают сразу. по щелчку пальцев это не сделать
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Гость
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