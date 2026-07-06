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Криминал Смертельное ДТП с квадроциклом Мать не находит себе места: каковы шансы разыскать участника смертельного ДТП из Ярославской области

Мать не находит себе места: каковы шансы разыскать участника смертельного ДТП из Ярославской области

Он покинул страну

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Участник ДТП в Ярославской области объявлен в международный розыск | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, архив семьи МихеевыхУчастник ДТП в Ярославской области объявлен в международный розыск | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, архив семьи Михеевых

Участник ДТП в Ярославской области объявлен в международный розыск

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram, архив семьи Михеевых

Мама погибшей в ДТП 21-летней студентки Кристины Михеевой из Ярославля продолжает бороться за справедливость. Девушка скончалась в аварии с «Ауди» и квадроциклом, которая произошла 21 июня 2024 года в Даниловском округе. В том страшном ДТП погибли ещё двое детей — 5 и 12 лет.

Водителя «Ауди» — 37-летнего Андрея Халявина тогда не обвинили. Было установлено, что 12-летний мальчик и его 5-летняя сестра на квадроцикле выехали под знак «Уступи дорогу», где их сбила иномарка.

Но позднее экспертиза выяснила, что Халявин в тот день превысил скорость, что стало одной из причин ДТП. К тому моменту, как он стал обвиняемым, водитель уже успел уехать из страны. Его объявили в международный розыск и арестовали имущество, но на этом история заглохла. Сейчас дело приостановлено, чтобы по нему не вышли сроки давности.

«Нам говорили, что сначала Халявин был в Дубае, потом в Турции, а потом, вроде, на Бали, но врать не буду. Я уже не знаю, что делать, чтобы его нашли», — рассказывает мама погибшей студентки Ирина Михеева.

«Это общеуголовная история»

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с 76.RU рассказывал, что вопрос скорости экстрадиции Андрея Халявина зависит не от российских следователей, а от их зарубежных коллег.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка и правозащитница Ева Меркачева в беседе с 76.RU рассказала, что вопрос выдачи Андрея Халявина зависит от того, в каком государстве он скрывается.

«Есть ли у нас с этой страной соглашение о взаимной выдаче преступников или людей, которые подозреваются в совершении преступления? Если это соглашение есть, допустим, нужно смотреть, касается ли оно всех статей. Просто, есть ряд преступлений, которые таковыми являются на территории Российской Федерации, но не признаются на территории других стран», — рассказала правозащитница.

Ева Меркачева объяснила, как работает экстрадиция сейчас | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕва Меркачева объяснила, как работает экстрадиция сейчас | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ева Меркачева объяснила, как работает экстрадиция сейчас

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Андрея Халявина обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Что касается этой истории, это общеуголовная история. Кажется, что совершенно без разницы, где бы такое произошло, это в любом случае каралось бы, поскольку правила дорожного движения были нарушены, и это привело к особо тяжким последствиям. К жуткой трагедии. Поэтому, думаю, что поводов не выдавать человека, сначала не задержать его, а потом не выдавать — нет», — считает Ева Меркачева.

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Но все еще существует вопрос, насколько охотно страна, где скрывается подозреваемый или обвиняемый, пойдет на его выдачу российским коллегам. Все зависит от международных отношений. Соглашение о взаимной выдаче преступников или людей, которые подозреваются в совершении преступления, может действовать формально, но не исполняться фактически, объяснила Ева Меркачева. Особенно, если речь идет о европейской стране.

По словам мамы Кристины Михеевой, было известно, что в одно время Андрей Халявин находился в Турции.

«С Турцией-то, на самом деле, нормальные отношения в плане выдачи преступников. Какое-то количество было выдано. Более точная информация есть у МВД. Но, в принципе, они это делали. Поэтому есть шансы, что его там задержат и предоставят России. А дальше будет, что будет. Как уж там все это развернется никто однозначно не скажет, потому что правоприменение может существенно отличаться от того, что декларируется у нас в международном законодательстве», — объяснила Ева Меркачева.

Родители погибшей&nbsp;— Ирина и Андрей,&nbsp;— хотят добиться справедливого суда | Источник: Артем Бауман / 76.RUРодители погибшей&nbsp;— Ирина и Андрей,&nbsp;— хотят добиться справедливого суда | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Родители погибшей — Ирина и Андрей, — хотят добиться справедливого суда

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Как объяснила правозащитница, зарубежные правоохранители могут просто сделать вид, что не замечают Андрея Халявина на территории своей страны.

«Были случаи, когда люди, являющиеся потерпевшими, и даже следователи, расследовавшие дела, выясняли, что подозреваемый находится на территории конкретной страны, обращались туда, а полиция этой страны говорила: „Ну, мы не знаем, у нас такой официально не зарегистрирован. Может, он где-то был проездом. В общем, мы не в курсе, мы ничего не знаем“», — рассказала Ева Меркачева.

<p>Ева Меркачева</p><p>Ева Меркачева</p>

И фактически они способствовали укрывательству этого преступника.

Ева Меркачева

Правозащитница

«Повторюсь, что шансы есть, поскольку с Турцией не было всё, вроде, безнадёжно. Но как это будет — не знаю», — объяснила Ева Меркачева.

Сколько людей объявлено в международный розыск в Ярославской области

Редакция 76.RU делала запрос в МВД России с вопросами об организации экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске в Россию, но ответа не получила. Зато в управлении МВД по Ярославской области смогли предоставить информацию с данным по региону.

За пять лет — с 2017 по 2021 год, на территорию России было экстрадировано пять человек, подозреваемых в преступлениях, совершенных на территории Ярославской области.

В ДТП погибли двое детей и студентка | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ ДТП погибли двое детей и студентка | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В ДТП погибли двое детей и студентка

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

С 2022 по 2026 год в Ярославскую область был экстрадирован всего один подозреваемый в преступлении.

«По состоянию на 1 июня 2026 в международном розыске значатся более 20 лиц», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Самые распространенные статьи, подозреваемые и обвиняемые по которым пустились в бега за границу, это:

  • ст. 105 УК РФ «Убийство»;

  • ст. 158 УК РФ «Кража»;

  • ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;

  • ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;

  • ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее мы публиковали интервью с родителями погибшей 21-летней Кристины Михеевой. Они пытаются добиться справедливости и хотят, чтобы Андрея Халявина судили.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Даниловский район Международный розыск
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