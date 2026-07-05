Нежные сочники с творогом, как в детстве: рецепт, который получится с первого раза

Эту выпечку любят почти все Источник: Наталья Дементьева

Домашние сочники с творогом — одна из тех классических выпечек, которая никогда не выходит из моды. Снаружи они получаются нежными и слегка рассыпчатыми, а внутри — сочными благодаря творожной начинке. Кондитер Наталья Дементьева поделилась проверенным рецептом и рассказала, как сделать так, чтобы утром свежая выпечка была готова без лишней суеты.

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука — 300 г (±10 г);

разрыхлитель — 1 ч. л. (или 1/2 ч. л. соды);

сахар — 100 г;

сметана — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

ваниль, ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

соль — 1/3 ч. л.

Важно: все продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло — мягким.

Для начинки:

творог — 150 г;

сахар — 30–50 г (по вкусу);

белок одного яйца;

1 ст. л. муки — если творог слишком влажный (по желанию);

творожный сыр — по желанию, вместо части творога;

изюм, курага или другие сухофрукты — по желанию;

желток, оставшийся от яйца;

1 ч. л. молока;

сахарная пудра.

Как приготовить тесто

Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем. В отдельной миске соедините сахар, сметану, яйцо, ваниль и соль. Перемешайте до полного растворения сахара и соли. Затем взбейте мягкое сливочное масло до светлого цвета. Добавьте к нему яичную смесь и перемешивайте около двух минут. Соедините жидкую массу с мукой и быстро замесите тесто — на это должно уйти не больше одной-двух минут. Сформируйте шар, уберите его в пакет и отправьте в холодильник, пока готовится начинка.

Совет: вместо сметаны можно использовать любой жирный кисломолочный продукт. Чем он жирнее и кислее, тем более пышными получатся сочники.

Готовим начинку

Начинку лучше делать непосредственно перед лепкой: если приготовить ее заранее, сахар растворится и творог может стать слишком жидким.

Смешайте творог, сахар и белок яйца. При необходимости добавьте немного муки. По желанию часть творога можно заменить творожным сыром, а также добавить изюм, курагу или другие сухофрукты.

Как сформировать сочники

Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 6–8 мм. Вырежьте круглые заготовки диаметром 9–10 см. Для этого подойдут специальная вырубка, чашка или небольшая миска. Обрезки теста снова соберите, раскатайте и вырежьте оставшиеся кружки. Из указанного количества ингредиентов получится около 10–12 крупных сочников или до 20 небольших. На одну половину каждой заготовки выложите творожную начинку, затем накройте второй половиной теста, не защипывая края. Переложите сочники на противень, застеленный пергаментом. Желток смешайте с молоком и смажьте поверхность выпечки. Выпекайте при температуре 200 градусов около 20 минут. Готовые сочники слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой.

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