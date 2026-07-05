Никита Михалков — о вертикальных сериалах и ИИ: режиссер высказался о современном искусстве

Никита Михалков пообщался с ярославцами о современном искусстве Источник: Лия Никифорова / 76.RU

Режиссер Никита Михалков 3 июля побывал в Ярославле. В рамках Театральной недели, которая проходит в регионе, он провел творческий вечер «Территория моей любви» (16+) в КЗЦ «Миллениум», а затем пообщался с журналистами и блогерами.

Одной из тем, на которую высказался мэтр, стало современное искусство. Никита Михалков отметил, что сейчас многие режиссеры и актеры «тянутся только за медийностью» и забывают основы, что, по его мнению, не приведет ни к чему хорошему:

«Сегодня „новое“ приходит от того, что ничего не умеют, и выдают это за новое. Мы называем „новым“ потерю профессионализма. Умение раскрыть гения — вот это должно быть в приоритете. Если мы вспомним то, что сделали русские мастера, — это будет сегодня читаться как новое».

Никита Михалков высказался и о том, как он относится к вертикальным сериалам и коротким видео.

«Представьте себе предложение Льву Николаевичу Толстому превратить всю „Войну и мир“ в десять строк. Мне кажется, что прежде чем идти на поводу у молодежи, их нужно с раннего детства научить читать книжки», — отметил режиссер.

Вертикальный сериал — это особый формат видеоконтента, созданный специально для просмотра на смартфонах. Его ключевая особенность — съёмка в вертикальном соотношении сторон (9:16), что позволяет удобно смотреть сериал, держа телефон в одной руке, без необходимости переворачивать экран. Обычно серия длится от 45 секунд до 5 минут.

Также Никита Михалков порассуждал об искусственном интеллекте.

«Искусственный интеллект — великая вещь, прогресс потрясающий. А кто стоит за ним? Когда он помогает нейрохирургу — это великое дело. А когда маленькая девочка подходит, просит включить песню „День победы“, и ей отвечают, что это не для детей… Ему задаются такие вопросы, на который ответ обязан быть — он либо дает неправильный, либо уходит от него. Если искусственный интеллект не находится в руках национального интеллекта, то при всем своем величии он враждебный», — озвучил режиссер свою позицию.