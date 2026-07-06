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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Перекрыта дорога, не работает аэропорт

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом в 01:23 6 июля опубликовал губернатор Михаил Евраев. В городе завыли сирены.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — предупредил глава области.

Жителям порекомендовали соблюдать спокойствие, укрыться в зданиях, зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

По информации Михаила Евраева, примерно с 4 часов утра для безопасности закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — предупредили водителей.

С 1:15 6 июля в ярославском аэропорту не принимают и не выпускают самолеты.

При этом учреждения региона работают в штатном режиме.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил губернатор.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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