«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом в 01:23 6 июля опубликовал губернатор Михаил Евраев. В городе завыли сирены.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — предупредил глава области.
Жителям порекомендовали соблюдать спокойствие, укрыться в зданиях, зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
По информации Михаила Евраева, примерно с 4 часов утра для безопасности закрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — предупредили водителей.
С 1:15 6 июля в ярославском аэропорту не принимают и не выпускают самолеты.
При этом учреждения региона работают в штатном режиме.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил губернатор.