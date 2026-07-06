Балаган из-за Балогуна: ФИФА отменила дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США после звонка Трампа

Фоларин Балогун на ЧМ-2026 забил три гола Источник: FIFA.com

На чемпионате мира — 2026 разгорается скандал. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США Фоларина Балогуна. Рассказываем подробности спорного решения.

Прямая красная

В 1/16 финала сборная США играла против команды Боснии и Герцеговины. Нападающий Фоларин Балогун в первом тайме открыл счет, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку — это означает, что следующий матч он должен пропустить. В меньшинстве американцы забили еще один гол и победили 2:0.

Источник: FIFA.com

Балогуну грозила дисквалификация на два матча, так как его удалили за серьезное нарушение правил.

Источник: трансляция матча

Сразу после игры футболисты сборной США и главный тренер Маурисио Почеттино заявили, что Балогун не заслуживал красной карточки, так как в других матчах в подобных эпизодах футболисты не удалялись. В качестве примеров приводились аргентинец Лионель Месси и колумбиец Джон Арьяс.

Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ» Источник: скриншот трансляции матча

Неожиданный поворот

Источник: FIFA.com

За день до матча 1/8 финала США — Бельгия ФИФА неожиданно приостановила дисквалификацию Балогуна.

Бельгийская федерация футбола заявила, что «потрясена» таким решением ФИФА.

— Я не знал, что 5 июля — это 1 апреля в США. Для меня это стало открытием. В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации всё сказано. Она защищает не только бельгийский футбол, но и весь футбольный мир. Думаю, это первый случай в истории ФИФА, когда такое произошло. Для нас ничего не меняется. Кто играет, тот играет. Мы, конечно, были немного удивлены, потому что это произошло за день до матча. Мы должны выиграть матч на поле. Балогун — хороший игрок, но мы должны победить сборную США, а не только его, — цитирует главного тренера Руди Гарсию издание Het Laatste Nieuws.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия недоволен Источник: FIFA.com

The New York Times утверждает, что президент США Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и просил пересмотреть дисквалификацию Балогуна.

— Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили великую несправедливость, — написал Трамп в своих социальных сетях.

Поддержал решение ФИФА и главный тренер сборной США Маурисио Почеттино. По его словам, судья ошибочно удалил нападающего команды, поэтому отмена дисквалификации справедлива.