Взрыв под крылом: американский самолет «подбили» салютом прямо перед посадкой

Праздничный салют по случаю Дня независимости США задел самолет, который заходил на посадку в аэропорту Чикаго Мидуэй. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA).
«Самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший из Атланты, во время приземления в Чикаго получил повреждения из-за попадания фейерверка… Около 20:30 в субботу, 4 июля, (04:30 воскресенья, 5 июля, мск) пилот сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой», — говорится в публикации.
Отмечается, что на аудиозаписи с сайта управления гражданской авиации слышно, как пилот доложил о попадании фейерверка в борт на высоте около 60 метров. Уточняется, что экипаж почувствовал взрыв, который, предположительно, произошел под самолетом. В результате инцидента никто не пострадал, и посадка прошла успешно.
По данным полиции, пиротехнический снаряд нанес лишь небольшие повреждения покрытию. Тем не менее самолет на время вывели из эксплуатации для проведения проверки его целостности.
Как отметили в управлении, инциденты с попаданием праздничных фейерверков в воздушные суда происходят в США регулярно, особенно в День независимости 4 июля, когда по всей стране запускаются массовые салюты. Власти даже ввели запрет на запуск пиротехники вблизи аэропортов, однако частные запуски продолжаются ежегодно.