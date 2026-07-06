Гадания на Ивана Купала: на цветах, расческе, венках, по украшению

Ночь на Ивана Купала для многих самое сакральное время в году Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Приближается одна из самых таинственных ночей в году — ночь накануне праздника Ивана Купалы. Еще в давние-давние времена ей приписывали особенные, чуть ли не магические свойства. Люди собирали росу и верили, что если ей умыться, то тут же похорошеешь и весь следующий год будешь здоров. В эту ночь также разжигали костры и прыгали через них, чтобы очиститься купальским огнем. И сегодня сохранились многие традиции Ивана Купала, а главная из них — гадания. И если вы решили погадать на Ивана Купала, мы расскажем вам, как это правильно делать.

Гадание на цветах

Цветы являются символом природы и всегда выступали определенным инструментом для гаданий у славян. Так, еще с вечера перед Купальской ночью девушки шли на луга, где собирали цветы. Кто-то плел из них венки, которые потом пускали по воде. А одно из традиционных гаданий на цветах выглядело таким образом.

Букет собирали из разных трав и луговых цветов без счета, думая только о своем вопросе или желании. Перед сном собранный на лугах букет клали под подушку и укладывались спать. На утро следовало сосчитать, сколько же растений было собрано — ответ положительный, если ровно 12.

Кроме этого гадания, девушки определяли, будут ли счастливы, по ромашке. Это традиционный способ также связывают с праздником Ивана Купалы. Ответ получали, отрывая лепестки — да или нет поочередно, — пока последний не останется.

Гадание на расческе

Волосы всегда были предметом гордости и показателем здоровья и силы у славян. По этой причине некоторые гадания были связаны именно с ними. Гадание на расческе в день Ивана Купала также считается традиционным. Для этого следует действовать так.

Расческу (или гребень, что будет ближе к традиции) кладут под подушку на ночь. Перед сном загадывают, чтобы суженый пришел и расчесал. Ночью во сне нужно постараться запомнить пришедшего, чтобы узнать при встрече.

Если пришедший так и не коснулся волос, то это не суженый. Если никто не пришел — гадание не закончено. В этом случае нужно расчесать волосы и посчитать сколько волосков осталось на расческе. Один волос — к встрече, если два — к новостям, а если больше — есть препятствия.

Гадание на венках

Венки считаются одним из известнейших способов гадания на Ивана Купала. Девушки собирали луговые цветы и переплетали их. С этими венками отправлялись к ручью и спускали на воду. Дальнейшие действия могли быть различны.

Утонет или уплывет

Венок, двинувшись вдаль по воде, считался хорошим признаком. Но если вдруг потонет, то не меньше года в девках ходить.

Если девица знакома с парнем

Парень должен был ниже по ручью ловить венок. Если не спутает и поймает нужный — это судьба.

Смотри за венком

Если венок поплыл на другую сторону берега — судьбу следует искать в той стороне, а если распался — парень обманет.

Традиции с венками этим не ограничивались. Девушки могли бросить сплетенные цветы в костер и определить, кто из них раньше замуж выйдет. Считалось, что это та, чей венок истлеет первым.

Гадание на картах

Карточные гадания к традиционным купальским методам отношения не имеют. Во многом это связано с тем, что на Руси в период зарождения праздника их и не существовало. Конечно, сейчас есть многие вариации. С Ивана Купала они связаны только тем, что гадание проводят именно в эту ночь. Так что можно выбирать любой вид гадания с картами.

Гадание с банным веником

Банные веники традиционно собирали в летние дни. Так появилось и гадание с ними. Собранные ветви и травы, переплетенные в виде банного веника, просто бросали через баню, повернувшись к ней спиной и задаваясь важным для себя вопросом. Если веник падал ручкой к гадающему, то ответ был положительным, а если наоборот — отрицательным. Самым лучшим вариантом считалось, когда веник перелетел на другую сторону, если, конечно, он был впоследствии найден.

Гадание на тенях

Тени многое могут рассказать в купальскую ночь, особенно если воспользоваться одним из способов гадания. Для этого следует скомкать обыкновенный лист бумаги и положить этот комок в тарелку. На некотором расстоянии просто ставят свечу так, чтобы тень от листа падала на стену, и всматриваются, проворачивая тарелку. Любые увиденные образы могут указать на суженого или обстоятельства встречи с ним.

Гадание на луке

Обыкновенный репчатый лук также может рассказать о судьбе. В купальскую ночь брали пару луковиц и называли именами двух мужчин. Их ставили в воду и смотрели, какая из них раньше прорастет. Первая и укажет на будущего жениха. Конечно, такое гадание не даст мгновенного результата, но и особого внимания не требует.

Гадание по украшению

Ночное гадание на суженого на Ивана Купала часто проводили с использованием украшения девушки. Для этого брали емкость с водой и в ночи выходили под звёзды. Украшение следовало опустить туда и вглядываться в емкость. Образы, которые возникали перед глазами, считались картинами будущего. Нередко девицы видели своего суженого в отражении.

Понятно, что большая часть традиционных поверий и гаданий претерпела изменения и выглядит уже не так, как в старину. Да и веры в результат подобных действий на Купала уже особо нет. Сейчас гадания перешли в разряд развлечений. Хотя надежда — ну а вдруг всё же сбудется? — всегда остается.