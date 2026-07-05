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Развлечения Тест Кадр есть, названия нет: сможете угадать 10 легендарных советских фильмов? — тест

Кадр есть, названия нет: сможете угадать 10 легендарных советских фильмов? — тест

Проверьте свою зрительную память

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Отгадайте советский фильм по кадру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтгадайте советский фильм по кадру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отгадайте советский фильм по кадру

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Советское кино — нестареющая классика. Многие из этих фильмов мы часто пересматриваем, а некоторые знаем чуть ли не наизусть: помним интонации, мимику, повороты сюжета… и даже то, как герои стоят в кадре.

Однако насколько на самом деле хороша ваша зрительная память? Хватит ли одной картинки, чтобы безошибочно назвать фильм, вспомнить режиссера и год выхода?

Пройдите наш тест: перед вами 10 кадров, три варианта ответов и только один правильный. Задача — найти именно его. Проверьте, сможете ли вы отличить «Операцию „Ы“» от «Кавказской пленницы», а «Покровские ворота» — от «Иронии судьбы».

ТестПройден 16 раз
Угадайте советский фильм по кадру
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На кадре — троица. Двое читают, а одна недовольно смотрит.

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), режиссер Леонид Гайдай, 1965 год

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), режиссер Леонид Гайдай, 1966 год.

  • «Бриллиантовая рука» (16+), режиссер Леонид Гайдай, 1968 год.

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Советское кино Тест Память
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