Кадр есть, названия нет: сможете угадать 10 легендарных советских фильмов? — тест

Советское кино — нестареющая классика. Многие из этих фильмов мы часто пересматриваем, а некоторые знаем чуть ли не наизусть: помним интонации, мимику, повороты сюжета… и даже то, как герои стоят в кадре.
Однако насколько на самом деле хороша ваша зрительная память? Хватит ли одной картинки, чтобы безошибочно назвать фильм, вспомнить режиссера и год выхода?
Пройдите наш тест: перед вами 10 кадров, три варианта ответов и только один правильный. Задача — найти именно его. Проверьте, сможете ли вы отличить «Операцию „Ы“» от «Кавказской пленницы», а «Покровские ворота» — от «Иронии судьбы».
На кадре — троица. Двое читают, а одна недовольно смотрит.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), режиссер Леонид Гайдай, 1965 год
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), режиссер Леонид Гайдай, 1966 год.
«Бриллиантовая рука» (16+), режиссер Леонид Гайдай, 1968 год.