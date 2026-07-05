Кадр есть, названия нет: сможете угадать 10 легендарных советских фильмов? — тест

Отгадайте советский фильм по кадру Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Советское кино — нестареющая классика. Многие из этих фильмов мы часто пересматриваем, а некоторые знаем чуть ли не наизусть: помним интонации, мимику, повороты сюжета… и даже то, как герои стоят в кадре.

Однако насколько на самом деле хороша ваша зрительная память? Хватит ли одной картинки, чтобы безошибочно назвать фильм, вспомнить режиссера и год выхода?

Пройдите наш тест: перед вами 10 кадров, три варианта ответов и только один правильный. Задача — найти именно его. Проверьте, сможете ли вы отличить «Операцию „Ы“» от «Кавказской пленницы», а «Покровские ворота» — от «Иронии судьбы».