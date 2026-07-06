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Происшествия Дроны ударили по Севастополю: многотысячный город остался без электричества

Дроны ударили по Севастополю: многотысячный город остался без электричества

Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения

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Специалисты уже начали восстанавливать электроснабжение после удара дронов | Источник: Ирина Шарова/72.RUСпециалисты уже начали восстанавливать электроснабжение после удара дронов | Источник: Ирина Шарова/72.RU

Специалисты уже начали восстанавливать электроснабжение после удара дронов

Источник:

Ирина Шарова/72.RU

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. На объектах ввели специальный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим», — написал глава региона в своем канале «Макс».

Он добавил, что социально важные объеты перешли на резервные схемы электроснабжения. Как уточнил Развожаев, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом.», — добавил губернатор.

Развожаев также посоветовал экономить заряды телефонов. А после восстановления электричества не включать много электроприборов, чтобы не перегружать сеть.

Ранее Минимтретство обороны России сообщило, что над регионами нашей страны 8:00 до 20:00 по мск ПВО сбили 116 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Электричество Атака ПВО
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