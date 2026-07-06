Дроны ударили по Севастополю: многотысячный город остался без электричества

Специалисты уже начали восстанавливать электроснабжение после удара дронов Источник: Ирина Шарова/72.RU

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. На объектах ввели специальный режим. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим», — написал глава региона в своем канале «Макс».

Он добавил, что социально важные объеты перешли на резервные схемы электроснабжения. Как уточнил Развожаев, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом.», — добавил губернатор.

Развожаев также посоветовал экономить заряды телефонов. А после восстановления электричества не включать много электроприборов, чтобы не перегружать сеть.