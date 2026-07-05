Отпуск хотят продлять еще на две недели: кому? Новости 5 июля

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска предлагают увеличить Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июля.

Кто имеет право на ипотечные каникулы

С 1 сентября некоторые категории заемщиков получат право на ипотечные каникулы до 18 месяцев. Законопроект об этом подписал президент России Владимир Путин.

Семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут воспользоваться отсрочкой на срок до полутора лет. При этом снижение дохода учитываться не будет. Ипотечные каникулы будут доступны тем, кто оформил кредит до вступления закона в силу, то есть до 1 сентября.

Ключевой момент: начисление процентов по основному долгу начнется только с седьмого месяца льготного периода, а их погашение будет производиться после завершения каникул. Использовать отсрочку по ипотечному договору можно будет только один раз. Новые правила направлены на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости в стране.

Путин и Трамп созвонились по телефону

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы международной повестки, среди которых была ситуация на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора двух лидеров стало известно, что спецпосланники Трампа американский бизнесмен Джаред Кушнер и дипломат Стивен Уиткофф продолжат работу по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома подтвердил важность мирного разрешения ситуации и заявил, что представители администрации США готовы вновь посетить Москву для дальнейших переговоров.

Путин рассказал Трампу о текущей обстановке на фронте, отметив, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул необходимость политического и дипломатического урегулирования конфликта и обозначил основные подходы России к возможному мирному процессу.

По информации помощника президента Юрия Ушакова, Трамп уверен в больших перспективах сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после завершения конфликта на Украине. Обсуждая подготовку американского лидера к саммиту НАТО в Турции, стороны также рассмотрели влияние украинского кризиса на трансатлантическую безопасность.

В завершение разговора Путин поздравил Трампа с Днем независимости США, отметив важность сохранения исторической памяти о совместной истории России и США. Президент напомнил о вкладе России в становление американской государственности и подчеркнул союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.

Россия увеличит добычу нефти

В августе Россия увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+. Подробности следуют из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье.

Решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля приняли семь стран ОПЕК+. Согласно материалам, для России предельный уровень производства увеличивается на 62 тысячи баррелей в сутки — до 9,887 миллиона баррелей в сутки, передают РИА Новости.

Кто получит повышенные выплаты в августе

С 1 августа вступают в силу несколько изменений в пенсионных выплатах, которые затронут значительное число граждан. Увеличение пенсий коснется бывших летчиков, шахтеров и получателей накопительной пенсии. У работающих россиян произойдет автоматический пересчет страховых пенсий.

«Максимальная прибавка у работающих пенсионеров составит 470,28 рубля при условии, что за прошлый год было заработано не более трех пенсионных баллов, а зарплата составляла не менее 68 975 рублей в месяц до вычета НДФЛ», — пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Накопительная пенсия будет проиндексирована на 17,3% с 1 августа. В результате выплаты увеличатся с 1600 до 1876 рублей. Для участников программы софинансирования и тех, кто направил на пенсию материнский капитал, прибавка будет еще больше — 19,3%.

Также в августе удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии для россиян, которым исполнится 80 лет в июле. Теперь она составит 19 169 рублей вместо 9584. Им также назначат надбавку за уход. Кроме того, будут пересчитаны ежемесячные доплаты для бывших летчиков и работников угольной промышленности.

Определен размер маткапитала в 2027 году

Возможный размер маткапитала в 2027 году может составить 767 тысяч рублей — на первого ребенка, а на второго — около 1 миллиона 13 тысяч рублей, если за первого ребенка средства не выплачивались. Подробности рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он пояснил, что сейчас для прогноза можно ориентироваться на коэффициент около 5,2%. При таком значении сумма на первого ребенка увеличится примерно до 767 тысяч рублей. Если семья уже использовала материнский капитал за первого ребенка, то при рождении второго она получит доплату в размере около 247 тысяч рублей. В этом случае максимальная сумма выплаты составит примерно 1 миллион 13 тысяч рублей.

Окончательный размер выплат в правительстве определят позже. Он станет известен после подведения итогов инфляции за текущий год, сообщает РИА Новости.

Минпросвещения утвердит новый стандарт обучения в старших классах

Минпросвещения РФ в июле утвердит новый стандарт обучения в 10–11 классах. Программа вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования. — Прим. ред.) предполагается в июле», — сказал Кравцов в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы.

Врач оценил опасность завозных случаев Эболы

Завозные случаи Эболы не представляют угрозы для России. Об этом заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус Эболы не обладает высокой эпидемиологической опасностью. Он не распространяется воздушно-капельным путем.

Эксперт уточнил, что передача вируса возможна только при очень близком контакте, передает ТАСС.

Какие лекарства нельзя брать в самолет

Пассажирам разрешено провозить в самолете рецептурные и безрецептурные препараты, но важно убедиться, что они разрешены в стране назначения, так как могут требовать дополнительных документов. Обычные лекарства можно брать в ручной клади или багаже, но для сильнодействующих препаратов нужен рецепт.

При пересечении границы может потребоваться перевод медицинских документов и их декларация в «красном» коридоре для психотропных веществ. Если лекарства необходимы по жизненным показаниям, нужно сообщить об этом таможне, предъявив соответствующие документы.

Для жидких лекарств действует правило: объем флакона не должен превышать 100 мл, а общий объем всех жидкостей — 1 л. Список разрешенных к ввозу препаратов различается в разных странах.

Перед поездкой необходимо изучить список запрещенных препаратов и проверить состав зарубежных лекарств на наличие наркотических веществ. Ввоз более пяти упаковок одного препарата из-за рубежа может вызвать вопросы у таможни.

Новые правила ввели для доноров

Минздрав РФ введет новые правила для доноров. Они начнут действовать с 1 января 2027 года.

С того момента увеличится срок хранения анкет и появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первым забором крови.

Анкета донора, добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в онлайн-формате и подписаны электронной подписью, передает ТАСС.

В Минтруда оценили идею перехода на четырехдневку

В стране активно обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Хотя такой формат работы представляется осуществимым, он подходит не всем категориям работников. Экономист Алексей Зубец разъяснил, кто сможет перейти на новый график.

По его словам, баланс интересов работодателя и работника предполагает сохранение уровня выработки продукции. Поэтому четырехдневная рабочая неделя возможна для офисных сотрудников и работников на удаленке. Однако производительность труда должна оставаться прежней: за четыре дня сотрудник должен выполнить тот же объем работы, который он делал за пять дней.

Зубец отметил, что для водителей, врачей, полицейских, учителей и других специалистов, чья работа требует непосредственного присутствия на рабочем месте, четырехдневная рабочая неделя не подходит. Также она не применима для управленческого состава и сотрудников муниципальных служб.

Тем не менее IT-специалисты, представители творческих профессий, маркетинга, финансов и административного персонала могут перейти на четырехдневный график. Кроме того это возможно при увеличении дневной выработки: например, если вырабатываются 40 часов, но рабочий день длится не 8 часов, а 10. Фактически происходит перераспределение, тогда такой формат работы возможен для большего числа профессий.

В Минтруда назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Также там обсудили условия для перевода россиян и на шестидневку. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Продолжительность отпуска хотят увеличить

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска предлагают увеличить до 35 дней, а для многодетных — до 42 дней. С такой инициативой выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По Трудовому кодексу Российской Федерации ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. При ненормированном рабочем дне к этому сроку добавляется минимум 3 дня, а при работе во вредных или опасных условиях — 7 дней.

Гриб считает, что продолжительность отпуска следует связать с количеством детей в семье. По его мнению, если в семье есть дети, отпуск родителей должен составлять 35 дней, а если семья многодетная — 42 дня. Он обосновал свое предложение тем, что после отдыха с детьми иногда требуется еще небольшой период восстановления, основываясь на собственном опыте отца восьмерых детей.

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