НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 741мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Ранены при атаке БПЛА
Пешком из центра в Брагино
Стройка со скоростью лета
Раскритиковали благоустройство
Здесь был Пушкин
Никита Михалков — о праздниках
Радулову — 40 лет
Переехала в Ярославль
Бесплатные кинопоказы
Лето «Мы всё проедаем»: азовское побережье превращается в зону туристического бедствия

«Мы всё проедаем»: азовское побережье превращается в зону туристического бедствия

В гостиницах бронирования на нуле, а штат сокращен в пять раз

275
Многие отели думают над тем, чтобы закрыться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМногие отели думают над тем, чтобы закрыться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Многие отели думают над тем, чтобы закрыться

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Июнь 2026-го в Ростовской области выдался жарким, но для владельцев гостиничного бизнеса в Приазовье этот зной отдает прибрежным холодом. Вместо забитых парковок — пустые холлы, а вместо звонков от клиентов — уведомления об отмене броней. Корреспондент 161.RU поговорил с представителями гостиничного бизнеса на азовском побережье, чтобы понять, куда делся турист и почему тишина в этом сезоне — это не про отдых, а про убытки.

Золотой век остался в 2024-м

В Таганроге настроения сейчас далеки от праздничных. В гостинице «Золотой Берег» администратор честно признаётся: сезона просто нет.

— Намного-намного хуже, чем раньше, у нас просто нет сезона. Можно сказать, что туристов практически нет, — рассказывают в отеле. — Это по всему Таганрогу такая тенденция. Даже уже конец июля — на него очень мало бронирований, поэтому сомневаюсь, что сильно что-то изменится. Процентов на 50 просадка.

Сотрудники вспоминают 2024 год как золотое время: тогда в город ехали все. Сейчас даже в выходные туристы из Ростовской области и других регионов перестали заглядывать в гости.

В этом году из-за дефицита бензина в Крыму ростовчане массово стали отменять свои путевки на полуостров. Казалось бы, поток туристов на Азовском побережье Ростовской области должен был вырасти в разы, но, как нам объяснили сотрудники отелей, «чуда не случилось».

У кого-то туристический сезон еще даже не начался: гостей просто нет | Источник: Валерия Дульская / 93.RUУ кого-то туристический сезон еще даже не начался: гостей просто нет | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

У кого-то туристический сезон еще даже не начался: гостей просто нет

Источник:
Валерия Дульская / 93.RU

Самый болезненный удар пришелся на персонал. Когда нет гостей, не нужны и те, кто их обслуживает. В гостинице «Ника» ситуация перешла из разряда тревожной в катастрофическую.

— Клиентов намного меньше стало, очень сильно упал поток. Приезжих практически нет, брони нет совсем. Мы работаем на различных платформах — везде ноль бронирований, — делится администратор. — У нас всех сократили. В том году было пять горничных, сейчас — одна. Мы то, что наработали ранее, сейчас всё просто проедаем.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Гостиница «ЛиК» в центре Таганрога и вовсе решила не открываться.

— Обстановка сложная, людей в городе мало. Поток упал практически совсем. Мы решили пока не работать. Когда станет лучше? Наверное, когда закончится всё, тогда и будет, — коротко резюмирует представитель отеля.

Малый и средний бизнес на побережье сегодня просто мечтает, чтобы телефон на ресепшене хотя бы раз за день зазвонил.

Сейчас, как утверждают сотрудники отелей, отдых на Азовском море стал менее привлекательным для туриста, хотя у властей были другие планы. Согласно программе «Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года», туристический поток в Приазовье к 2040 году должен будет составить не менее 15 миллионов человек. Общий потенциал реализации проекта власти оценили в 15 триллионов рублей. Как на самом деле сложится ситуация в дальнейшем, работникам туристического бизнеса неизвестно — прогнозы они не строят.

«Кризис у нас, вот и всё»

Если в Таганроге отельеры еще могут рассчитывать хотя бы на скромный поток гостей, то на Павло-Очаковской косе туризм столкнулся с суровой логистикой и дефицитом топлива. В гостевом доме «Экохутор Тишина» не скрывают злости от происходящего.

— Да нет никого. Видите, какая обстановка? Ни бензина, ничего, кризис у нас, вот и всё. В прошлом году туристы были, в этом — вообще ничего, — жалуется владелец. — Сегодня заправлялся 92-м бензином, он стоит 120 рублей, а 95-го нет вообще. В городе может одна заправка работать, там по три часа в очереди стоят — с ночи занимают, чтобы утром на работу уехать. Кто куда поедет с таким положением?

В самом Ростове и в области топлива сейчас в дефиците, ростовчане массово жалуются на отсутствие бензина на заправках и на огромные очереди. Жителям трудно перемещаться по городу, ездить на работу и выполнять базовые дела — о дальних путешествиях и пляжах сейчас задумываются все реже. А те, кто все же выезжает отдохнуть, рискуют нарваться на мошенников, которые так и норовят продать топливо подороже, в два, а порой и в три раза выше стандартного ценника.

В гостевом доме «У Аси» ситуация получше, там еще удерживают редких гостей «из дальних мест», но и здесь на вопрос о будущем азовского туризма лишь вздыхают: «Да нет, какой может быть прогноз?»

Выживает сейчас только тот, кто может предложить дополнительные услуги | Источник: Валерия Дульская / 93.RUВыживает сейчас только тот, кто может предложить дополнительные услуги | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Выживает сейчас только тот, кто может предложить дополнительные услуги

Источник:
Валерия Дульская / 93.RU

Островки оптимизма

Есть и те, у кого в этой ситуации всё остается хорошо, а поток гостей не меняется.

В «Жемчужине» в Таганроге жизнь кипит, но ее обеспечивают не туристы из Сибири или с Урала, а гости из соседних регионов и запланированные торжества.

— У нас наплыв людей хороший, особенно с новых территорий. ДНР, ЛНР — очень много людей. И в ресторане у нас постоянно свадьбы, банкеты, выпускные. У нас всегда поток, — бодро отвечает администратор.

Похожая картина и в санатории «Каникулы в Таганроге» в хуторе Рожок. Секрет их успеха, как отмечает администратор, прост: ведомственная принадлежность и медицинский профиль.

— У нас полная заполняемость, всё хорошо. Люди едут подлечиться. Мы ведомственный санаторий, к нам из всех регионов едут: Московская область, Питер, Карелия, Воронеж, Брянск, Белгород. Приезжают из ДНР очень много. У нас не хуже, чем в прошлом году, — объяснили нам по телефону.

Ранее 161.RU писал, что самым популярным курортом Азовского моря в 2026 году будут Ейск и поселки вблизи него. Однако бронирование в этом году идет заметно хуже, чем в прошлом. В 2025-м на Азовское море ездили туристы, так как Анапа была закрыта из-за разлива нефти.

ПО ТЕМЕ
Наталья КостюкНаталья Костюк
Наталья Костюк
корреспондент 161.RU
Азовское море Гостиничный бизнес Таганрог Ростовская область Туризм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
10 минут
Доедайте! А дальше на заводы, а то привыкли сдирать десять шкур с отдыхающих.
Гость
49 минут
Звучит как призыв... собираться и ехать поднимать отечественный туризм))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Рекомендуем