«Мы всё проедаем»: азовское побережье превращается в зону туристического бедствия

Многие отели думают над тем, чтобы закрыться Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Июнь 2026-го в Ростовской области выдался жарким, но для владельцев гостиничного бизнеса в Приазовье этот зной отдает прибрежным холодом. Вместо забитых парковок — пустые холлы, а вместо звонков от клиентов — уведомления об отмене броней. Корреспондент 161.RU поговорил с представителями гостиничного бизнеса на азовском побережье, чтобы понять, куда делся турист и почему тишина в этом сезоне — это не про отдых, а про убытки.

Золотой век остался в 2024-м

В Таганроге настроения сейчас далеки от праздничных. В гостинице «Золотой Берег» администратор честно признаётся: сезона просто нет.

— Намного-намного хуже, чем раньше, у нас просто нет сезона. Можно сказать, что туристов практически нет, — рассказывают в отеле. — Это по всему Таганрогу такая тенденция. Даже уже конец июля — на него очень мало бронирований, поэтому сомневаюсь, что сильно что-то изменится. Процентов на 50 просадка.

Сотрудники вспоминают 2024 год как золотое время: тогда в город ехали все. Сейчас даже в выходные туристы из Ростовской области и других регионов перестали заглядывать в гости.

В этом году из-за дефицита бензина в Крыму ростовчане массово стали отменять свои путевки на полуостров. Казалось бы, поток туристов на Азовском побережье Ростовской области должен был вырасти в разы, но, как нам объяснили сотрудники отелей, «чуда не случилось».

У кого-то туристический сезон еще даже не начался: гостей просто нет Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Самый болезненный удар пришелся на персонал. Когда нет гостей, не нужны и те, кто их обслуживает. В гостинице «Ника» ситуация перешла из разряда тревожной в катастрофическую.

— Клиентов намного меньше стало, очень сильно упал поток. Приезжих практически нет, брони нет совсем. Мы работаем на различных платформах — везде ноль бронирований, — делится администратор. — У нас всех сократили. В том году было пять горничных, сейчас — одна. Мы то, что наработали ранее, сейчас всё просто проедаем.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Гостиница «ЛиК» в центре Таганрога и вовсе решила не открываться.

— Обстановка сложная, людей в городе мало. Поток упал практически совсем. Мы решили пока не работать. Когда станет лучше? Наверное, когда закончится всё, тогда и будет, — коротко резюмирует представитель отеля.

Малый и средний бизнес на побережье сегодня просто мечтает, чтобы телефон на ресепшене хотя бы раз за день зазвонил.

Сейчас, как утверждают сотрудники отелей, отдых на Азовском море стал менее привлекательным для туриста, хотя у властей были другие планы. Согласно программе «Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года», туристический поток в Приазовье к 2040 году должен будет составить не менее 15 миллионов человек. Общий потенциал реализации проекта власти оценили в 15 триллионов рублей. Как на самом деле сложится ситуация в дальнейшем, работникам туристического бизнеса неизвестно — прогнозы они не строят.

«Кризис у нас, вот и всё»

Если в Таганроге отельеры еще могут рассчитывать хотя бы на скромный поток гостей, то на Павло-Очаковской косе туризм столкнулся с суровой логистикой и дефицитом топлива. В гостевом доме «Экохутор Тишина» не скрывают злости от происходящего.

— Да нет никого. Видите, какая обстановка? Ни бензина, ничего, кризис у нас, вот и всё. В прошлом году туристы были, в этом — вообще ничего, — жалуется владелец. — Сегодня заправлялся 92-м бензином, он стоит 120 рублей, а 95-го нет вообще. В городе может одна заправка работать, там по три часа в очереди стоят — с ночи занимают, чтобы утром на работу уехать. Кто куда поедет с таким положением?

В самом Ростове и в области топлива сейчас в дефиците, ростовчане массово жалуются на отсутствие бензина на заправках и на огромные очереди. Жителям трудно перемещаться по городу, ездить на работу и выполнять базовые дела — о дальних путешествиях и пляжах сейчас задумываются все реже. А те, кто все же выезжает отдохнуть, рискуют нарваться на мошенников, которые так и норовят продать топливо подороже, в два, а порой и в три раза выше стандартного ценника.

В гостевом доме «У Аси» ситуация получше, там еще удерживают редких гостей «из дальних мест», но и здесь на вопрос о будущем азовского туризма лишь вздыхают: «Да нет, какой может быть прогноз?»

Выживает сейчас только тот, кто может предложить дополнительные услуги Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Островки оптимизма

Есть и те, у кого в этой ситуации всё остается хорошо, а поток гостей не меняется.

В «Жемчужине» в Таганроге жизнь кипит, но ее обеспечивают не туристы из Сибири или с Урала, а гости из соседних регионов и запланированные торжества.

— У нас наплыв людей хороший, особенно с новых территорий. ДНР, ЛНР — очень много людей. И в ресторане у нас постоянно свадьбы, банкеты, выпускные. У нас всегда поток, — бодро отвечает администратор.

Похожая картина и в санатории «Каникулы в Таганроге» в хуторе Рожок. Секрет их успеха, как отмечает администратор, прост: ведомственная принадлежность и медицинский профиль.

— У нас полная заполняемость, всё хорошо. Люди едут подлечиться. Мы ведомственный санаторий, к нам из всех регионов едут: Московская область, Питер, Карелия, Воронеж, Брянск, Белгород. Приезжают из ДНР очень много. У нас не хуже, чем в прошлом году, — объяснили нам по телефону.