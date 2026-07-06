Россия нанесла удар возмездия по Украине: заводы атакованы ракетами и дронами

Сегодня ночью, 6 июля, Россия нанесла удары по важным объектам на Украине. Были атакованы заводы, которые выпускают военную технику, энергетические объекты и военные аэродромы, сообщили в Минобороны.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — передали в ведомстве.
Удары пришлись на Киев и Киевскую область, а также на аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны заявили, что это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России.
За ночь силы ПВО сбили 519 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.