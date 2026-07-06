Россия нанесла удар возмездия по Украине: заводы атакованы ракетами и дронами

Сегодня ночью, 6 июля, Россия нанесла удары по важным объектам на Украине. Были атакованы заводы, которые выпускают военную технику, энергетические объекты и военные аэродромы, сообщили в Минобороны.

Удары пришлись на Киев и Киевскую область, а также на аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны заявили, что это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России.