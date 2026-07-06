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Страна и мир Спецоперация на Украине Россия нанесла удар возмездия по Украине: заводы атакованы ракетами и дронами

Россия нанесла удар возмездия по Украине: заводы атакованы ракетами и дронами

Об этом сообщили в Минобороны

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Атакованы заводы и другие объекты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUАтакованы заводы и другие объекты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Атакованы заводы и другие объекты

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сегодня ночью, 6 июля, Россия нанесла удары по важным объектам на Украине. Были атакованы заводы, которые выпускают военную технику, энергетические объекты и военные аэродромы, сообщили в Минобороны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — передали в ведомстве.

Удары пришлись на Киев и Киевскую область, а также на аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны заявили, что это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России.

За ночь силы ПВО сбили 519 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
7 минут
Ну а как иначе….? Не понимают по-другому
Гость
7 минут
Надеюсь никто из мирных не пострадал...
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Гость
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