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Работа Больше времени и денег: вахтовик — о зарплатах за полярным кругом и о том, почему не вернется на завод

Больше времени и денег: вахтовик — о зарплатах за полярным кругом и о том, почему не вернется на завод

Яков два года работает на вахтах на Севере, о плюсах и минусах такого труда он рассказал в видео

116

История омича — в коротком ролике

Источник:

NGS55.RU

Сейчас молодые люди всё чаще уходят от физического труда, выбирая профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью: рекламщик, юрист, блогер и другие. Однако в реальности не у всех получается найти себя в этих сферах, и часть людей возвращается к работе синих воротничков.

32-летний омич Яков Феоктистов два года работает на вахтах. Образование он не получил: бросил юрфак ОмГУ на первом курсе. Затем была армия, после которой пробовал себя в разных сферах: от официанта до рабочего на заводе. Но ни одна из работ не приносила удовлетворения: приходилось постоянно отпрашиваться, брать отгулы, зависеть от руководства.

«Деньги — мотиватор. Люди работают за деньги, так уж вышло. А на вахте на зарплаты грех жаловаться», — рассказал NGS55.RU Яков.

Сейчас, находясь каждый месяц далеко от малой родины — на Ванкорском месторождении, — он привык к одиночеству. Во время отпуска занимается новым хобби — шелкографией, а также увлекся ремонтом квартиры.

«Плюс в том, что появилось много свободного времени. Когда работал на пятидневке, вечером приезжал домой, уже не было сил на личные дела. Так каждый день как день сурка. Живешь из недели в неделю. Теперь, когда возвращаюсь после вахты в Омск, месяц свободен», — говорит вахтовик.

О том, в каких условиях работает Яков, сколько он получает — в видео выше.

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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Каждому свое. Главное найти для себя комфортную работу и да деньги всегда мотиватор к работе, тут согласен на все 100%
Гость
31 минута
деньги не такие большие, если один то нормально. вахта скорей для тех кто не нашел себя дома.
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Гость
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