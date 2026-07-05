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Происшествия Во Франции ограбили очередной музей — воры вынесли драгоценностей на 4 млн

Во Франции ограбили очередной музей — воры вынесли драгоценностей на 4 млн

Полиция проводит расследование

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Грабители взломали дверь музея | Источник: Wikipedia.orgГрабители взломали дверь музея | Источник: Wikipedia.org

Грабители взломали дверь музея

Источник:

Wikipedia.org

Неизвестные ограбили музей ювелирного дела Lalique, который расположен в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции. Как сообщает газета Le Parisien, злоумышленники вынесли драгоценности общей стоимостью €4 млн.

«Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба в настоящее время оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около €4 млн», — сообщил источник издания.

Ограбление произошло около 05:30 по местному времени (04:30 по мск). Несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Несмотря на то, что охранная сигнализация сработала, ворам удалось скрыться. Источник отметил, что злоумышленники, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей.

Музей открыли в 2011 году. В нем выставлены около 650 работ французского ювелира Рене Лалика и его преемников, включая ювелирные изделия в стиле ар-нуво, стекло в стиле ар-деко и современный хрусталь.

Как уточняет издание, музей Lalique находился под пристальным наблюдением охраны после ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года. Тогда злоумышленники вынесли ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.

При этом ограбление Лувра стало не единственным в тот день. Спустя пару часов неизвестные обчистили музей в «Доме просвещения Дени Дидро». Из него была похищена ценная коллекция золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Музей Ограбление Драгоценность Полиция
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ну а чего им без дела лежать на витрине, пусть хоть пользу принесут кому нибуть. Полицейские делом займуться, электрики сигнализацией, ломбарды поиском покупателей.
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Гость
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