Во Франции ограбили очередной музей — воры вынесли драгоценностей на 4 млн

Грабители взломали дверь музея Источник: Wikipedia.org

Неизвестные ограбили музей ювелирного дела Lalique, который расположен в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции. Как сообщает газета Le Parisien, злоумышленники вынесли драгоценности общей стоимостью €4 млн.

«Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба в настоящее время оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около €4 млн», — сообщил источник издания.

Ограбление произошло около 05:30 по местному времени (04:30 по мск). Несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Несмотря на то, что охранная сигнализация сработала, ворам удалось скрыться. Источник отметил, что злоумышленники, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны.

Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей.

Музей открыли в 2011 году. В нем выставлены около 650 работ французского ювелира Рене Лалика и его преемников, включая ювелирные изделия в стиле ар-нуво, стекло в стиле ар-деко и современный хрусталь.

Как уточняет издание, музей Lalique находился под пристальным наблюдением охраны после ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года. Тогда злоумышленники вынесли ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.