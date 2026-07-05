Спецоперация стала войной — заявление Пескова

Песков отметил, что западные страны помогают Украине наводить вооружение на российские цели Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну, так как за Украиной стоят западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — рассказал Песков в интервью «Вести».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страны Запада помогают Украине наводить зарубежное вооружение на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях Киев «способен на всё».