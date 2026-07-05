Спецоперация стала войной — заявление Пескова

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну, так как за Украиной стоят западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — рассказал Песков в интервью «Вести».
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страны Запада помогают Украине наводить зарубежное вооружение на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях Киев «способен на всё».
Ранее мы писали, что конфликт на Украине перешел в новую фазу. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина заключить мир и уже готовится к новым переговорам. При этом Киев продолжает диктовать свои условия. Каждую неделю мы собираем новости об СВО. Подробнее об этом можно узнать в отдельном сюжете по ссылке.
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