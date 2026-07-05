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Политика Спецоперация на Украине Спецоперация стала войной — заявление Пескова

Спецоперация стала войной — заявление Пескова

Пресс-секретарь президента отметил, что Киев «готов на всё»

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Песков отметил, что западные страны помогают Украине наводить вооружение на российские цели | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПесков отметил, что западные страны помогают Украине наводить вооружение на российские цели | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Песков отметил, что западные страны помогают Украине наводить вооружение на российские цели

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну, так как за Украиной стоят западные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — рассказал Песков в интервью «Вести».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страны Запада помогают Украине наводить зарубежное вооружение на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях Киев «способен на всё».

Ранее мы писали, что конфликт на Украине перешел в новую фазу. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина заключить мир и уже готовится к новым переговорам. При этом Киев продолжает диктовать свои условия. Каждую неделю мы собираем новости об СВО. Подробнее об этом можно узнать в отдельном сюжете по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
15 минут
Мне интересно,есть ли в окружении нашего верховного доверчивого хоть кто то,кто ему скажет,что с англосаксами нельзя договариваться,так это совершенно глупое и опасное занятие.
Я тебя вижу

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20 минут
и, к сожалению, Вашингтон», — рассказал Песков ------да это вообще какой то цирк!!!проснулось оно и рассказывает нам сказки-------а то что твориться в России вообще не знает или не хочет знать!!
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Гость
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