Территорию прочесывают спасатели, в небо запустили вертолет: в Магаданской области ищут пропавших туристов

В Магаданской области пропали туристы. Группа из пяти человек отправилась на сплав по реке, но так и не завершила маршрут. Об этом сообщили в региональном МЧС России.
«Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации», — говорится в сообщении.
Сейчас спасатели прочесывают территорию, ищут пропавшую группу. Также для поиска туристов в небо запустили вертолет Ми-8.
Ранее на Камчатке пропал волонтер, который участвовал в поисках пропавшего охотника. Спасатели и полиция начали поиски добровольца.
Как уточнилили в региональном МЧС, волонтеры 9 июня своими силами отправились искать охотника, который исчез еще в 2025 году. Разделившись, группы ушли в разные стороны, после чего один из ее членов потерялся. По предварительной информации, у него нет компаса, средств связи и навигации.