Территорию прочесывают спасатели, в небо запустили вертолет: в Магаданской области ищут пропавших туристов

Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань Источник: МЧС Магаданской области / МАХ

В Магаданской области пропали туристы. Группа из пяти человек отправилась на сплав по реке, но так и не завершила маршрут. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

«Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Источник: МЧС Магаданской области / МАХ

Сейчас спасатели прочесывают территорию, ищут пропавшую группу. Также для поиска туристов в небо запустили вертолет Ми-8.

Ранее на Камчатке пропал волонтер, который участвовал в поисках пропавшего охотника. Спасатели и полиция начали поиски добровольца.