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Происшествия Территорию прочесывают спасатели, в небо запустили вертолет: в Магаданской области ищут пропавших туристов

Территорию прочесывают спасатели, в небо запустили вертолет: в Магаданской области ищут пропавших туристов

Пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время

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Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань | Источник: МЧС Магаданской области / МАХТуристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань | Источник: МЧС Магаданской области / МАХ

Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань

Источник:

МЧС Магаданской области / МАХ

В Магаданской области пропали туристы. Группа из пяти человек отправилась на сплав по реке, но так и не завершила маршрут. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

«Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Источник:

МЧС Магаданской области / МАХ

Сейчас спасатели прочесывают территорию, ищут пропавшую группу. Также для поиска туристов в небо запустили вертолет Ми-8.

Ранее на Камчатке пропал волонтер, который участвовал в поисках пропавшего охотника. Спасатели и полиция начали поиски добровольца.

Как уточнилили в региональном МЧС, волонтеры 9 июня своими силами отправились искать охотника, который исчез еще в 2025 году. Разделившись, группы ушли в разные стороны, после чего один из ее членов потерялся. По предварительной информации, у него нет компаса, средств связи и навигации.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Магаданская область МЧС Поиск
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