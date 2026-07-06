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Страна и мир Не только суббота и воскресенье: сколько выходных ждет россиян в следующем году

Не только суббота и воскресенье: сколько выходных ждет россиян в следующем году

В 2027-м будет 247 рабочих дней

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Самые длинные выходные будут на новогодние праздники | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСамые длинные выходные будут на новогодние праздники | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Самые длинные выходные будут на новогодние праздники

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В 2027 году работающие по пятидневному графику жители России смогут насладиться 118 днями отдыха. Об этом говорится в производственном календаре.

При этом рабочих дней в следующем году будет 247. Таким образом, практически каждый третий день в году будет свободным.

По традиции, самые длинные выходные ожидаются на новогодние праздники. В начале года люди не будут работать с 1 по 10 января.

Затем длинные сразу три дня будем отдыхать в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля. При этом 20 февраля отмечен как сокращенный рабочий день. Длинные выходные ждут нас и на Международный женский день — с 6 по 8 марта.

Сразу две коротких рабочих недели будет в мае. Три дня выходных будут с 1 по 3 мая, а затем в честь Дня Победы с 8 по 10 мая. Отметим, что 30 апреля будет сокращенным рабочим днем.

Следующие длинные выходные будут на День России с 12 по 14 июня. К тому же 11 июня будет сокращенный рабочий день.

После этого ждать длинных выходных придется до конца осени. В ноябре, на День народного единства, жители России будут отдыхать целых четыре дня. К тому же 3 ноября отмечен как сокращенный день. Отметим, что это будут самые продолжительные дни без работы, не считая новогодних праздников.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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