«Вызывал полицию, готов был меня посадить»: 5 реальных историй, как бывшие супруги продолжали жить вместе после развода

Не все могут позволить себе арендовать новое жилье после расставания Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

После расставания не всегда удается сразу закрыть дверь и начать новую жизнь. Исследование Level Group показало, что только 22% россиян смогли разъехаться сразу после разрыва отношений. Еще 22% были вынуждены продолжать жить вместе: 11% — потому что не могли позволить себе отдельное жилье, другие 11% — из-за общей квартиры, которую предстояло делить или продавать. На что похожа совместная жизнь поневоле — читайте реальные истории в материале 72.RU.

«Полгода ада в моей же квартире»

По словам одной из наших читательниц, для нее разводом закончился брак длиной в 22 года. И он вовсе не означал немедленного расставания. Суд разрешил бывшему мужу остаться жить в ее квартире до наступления теплого времени года. Эти полгода стали для женщины настоящим кошмаром. Экс-супруг много пил, иногда возвращался домой буквально ползком. И ей пришлось терпеть это соседство — решение суда обязывало.

«Полгода жизни для меня были адом. С тех пор прошло 16 лет. Но решение суда до сих пор мне не ясно. Пить, значит, человек может, а снять жилье — нет, что ли? А остальные — терпите, да? Может, сейчас законы другие?» — возмущается женщина.

После измены ушел в хостел

Другая история — о мужчине, который после измены жены остался без собственного жилья. По словам друга семьи, сначала муж узнал, что его супруга завела роман с начальником. Устроил скандал, но рушить семью не хотел — все-таки трое сыновей, хотелось сохранить отношения хотя бы ради них. Жена пообещала прекратить отношения на стороне. Но спустя год выяснилось, что роман продолжался. Тогда обманутый муж не выдержал.

«Он позвонил жене на работу, рассказал коллегам, позвонил жене начальника. Собрал вещи и ушел в хостел. Год живет там. Вот так мужчины после 35 лет становятся бездомными», — говорит свидетель семейной драмы.

«Жили вместе до его свадьбы»

Еще одна читательница рассказала, что после развода почти год продолжала жить с бывшим мужем в однокомнатной квартире. Это было в 1983 году, когда рынка съемного жилья практически не существовало. В единственной комнате жила она сама с ребенком, а бывший муж поселился на кухне. Не пересекаться совсем, конечно же, не получалось. Обстановка была накаленная до предела, спасало лишь то, что он работал посменно в аэропорту: когда он уходил, дома становилось спокойно.

«Если ушел на работу — значит восемь часов можно жить спокойно. Вызывал милицию, чтобы меня выселить. Жили так вплоть до его свадьбы с другой женщиной. Она была беременна, поэтому за день до свадьбы съехал к ней. Мутит от этой истории до сих пор, как вспомню. Готов был меня посадить. Он был секретарем комсомольской организации на своем предприятии и очень гордился своей миссией», — вспоминает женщина.

Из четырехкомнатной квартиры — в съемную однушку

Еще одна морозная история: после развода мать семейства вместе с детьми осталась в общей квартире, а бывший муж переехал к своим родителям. Однако спустя полгода он неожиданно вернулся. По словам женщины, родственники убедили его, что если жить вместе с детьми, то алименты платить не придется. На практике это не сработало: выплаты суд всё равно назначил. Но мирно жить вместе оказалось невозможно.

«Нам с детьми пришлось съехать в съемную однокомнатную квартиру, так как он отказывался уезжать. Вот так мы переехали из своей четырехкомнатной квартиры, где у каждого ребенка была своя комната, в съемную однокомнатную квартиру. Герой», — с горечью вспоминает женщина.

Шведская семья поневоле

После развода супруги не смогли сразу продать двухкомнатную квартиру, поэтому продолжили жить вместе. Женщина вспоминает, что первое время они почти не пересекались, но затем бывший муж начал приводить домой новую возлюбленную. А после она и вовсе перестала уходить — стали жить втроем.