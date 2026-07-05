«Огуречные дожди» зарядят на неделю в Центральной России

Центральную Россию накроют «огуречные дожди» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

«Огуречные дожди» накроют Центральную Россию на неделе с 6 по 12 июля. Об этом 5 июля сообщили в центре «Фобос».

«"Огуречные дожди» — это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека. Огурцы — известные водохлёбы, но их потребность во влаге должна быть сбалансирована: рост этих растений зависит нелинейно, и для их максимальной продуктивности в неделю необходим «золотой» уровень влаги — около 25–50 мм осадков», — рассказали в «Фобосе».

Причиной такой погоды, по информации синоптиков, станет североатлантический циклон, пришедший на Русскую равнину в выходные.

В МЧС по Ярославской области уже предупредили, что с 18 часов 5 июля до 18 часов 6 июля в регионе ожидаются дожди, а кое-где и сильные ливни с грозой.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:

понедельник, 6 июля: облачно, местами дожди и ливни, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +18…+23 градуса;

вторник, 7 июля: облачно, кратковременные дожди, местами гроза. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +18…+23 градуса;

среда, 8 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов, днем: +17…+22 градуса;

четверг, 9 июля: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +28 градусов;

пятница, 10 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +26 градусов;

суббота, 11 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +26 градусов.