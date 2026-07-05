Два человека погибли при пожаре в Ярославской области

Два человека погибли при пожаре в Любиме Ярославской области 5 июля. Происшествие случилось на улице Вологодской.
Огонь охватил частный дом. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:38. На место выехали три машины и 8 пожарных. Ликвидировать пожар удалось к 04:20.
«В результате пожара уничтожен дом площадью 60 кв. м. Погиб 70-летний мужчина и 78-летняя женщина», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
На фото с места происшествия видно, что дом выгорел практически полностью.
Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за электротехнической причины.
В МЧС России напомнили, чтобы минимизировать риск пожара в частном доме следует соблюдать следующие правила:
не эксплуатировать аварийные приборы;
не перегружать электросеть;
не пренебрегать правилом «одна розетка — одно устройство»;
установить пожарный извещатель.
Напомним, утром 1 июля в доме на Которосльной набережной, 58 в Ярославле горела квартира на 12-этаже. 20 жильцов дома были эвакуированы, еще семерых, включая двоих детей, спасли. Никто не пострадал.