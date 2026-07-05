НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +17

0 м/c,

 740мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Пешком из центра в Брагино
Раскритиковали благоустройство
Стройка со скоростью лета
Никита Михалков — о праздниках
Здесь был Пушкин
Радулову — 40 лет
Переехала в Ярославль
Трансляция кинофестиваля
Бесплатные кинопоказы
Происшествия Два человека погибли при пожаре в Ярославской области

Два человека погибли при пожаре в Ярославской области

Что известно

229
Два человека погибли в пожаре в Любиме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruДва человека погибли в пожаре в Любиме | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Два человека погибли в пожаре в Любиме

Источник:

МЧС Ярославской области / Мах.ru

Два человека погибли при пожаре в Любиме Ярославской области 5 июля. Происшествие случилось на улице Вологодской.

Огонь охватил частный дом. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:38. На место выехали три машины и 8 пожарных. Ликвидировать пожар удалось к 04:20.

«В результате пожара уничтожен дом площадью 60 кв. м. Погиб 70-летний мужчина и 78-летняя женщина», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На фото с места происшествия видно, что дом выгорел практически полностью.

Происшествие случилось в ночь на 5 июля | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruПроисшествие случилось в ночь на 5 июля | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru
Пожар тушили около 4 часов | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruПожар тушили около 4 часов | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru
Установлена предварительная причина возгорания | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ruУстановлена предварительная причина возгорания | Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за электротехнической причины.

В МЧС России напомнили, чтобы минимизировать риск пожара в частном доме следует соблюдать следующие правила:

  • не эксплуатировать аварийные приборы;

  • не перегружать электросеть;

  • не пренебрегать правилом «одна розетка — одно устройство»;

  • установить пожарный извещатель.

Напомним, утром 1 июля в доме на Которосльной набережной, 58 в Ярославле горела квартира на 12-этаже. 20 жильцов дома были эвакуированы, еще семерых, включая двоих детей, спасли. Никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 минуты
Может плохо стало, возраст... Угорали от дыма.
Гость
14 минут
Дом сгорел весь, приехали поздно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем