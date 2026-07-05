Два человека погибли при пожаре в Ярославской области

Два человека погибли в пожаре в Любиме Источник: МЧС Ярославской области / Мах.ru

Два человека погибли при пожаре в Любиме Ярославской области 5 июля. Происшествие случилось на улице Вологодской.

Огонь охватил частный дом. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:38. На место выехали три машины и 8 пожарных. Ликвидировать пожар удалось к 04:20.

«В результате пожара уничтожен дом площадью 60 кв. м. Погиб 70-летний мужчина и 78-летняя женщина», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На фото с места происшествия видно, что дом выгорел практически полностью.

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за электротехнической причины.

В МЧС России напомнили, чтобы минимизировать риск пожара в частном доме следует соблюдать следующие правила:

не эксплуатировать аварийные приборы;

не перегружать электросеть;

не пренебрегать правилом «одна розетка — одно устройство»;

установить пожарный извещатель.