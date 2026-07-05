Мать сбежала из дома с дочерью в Сибири — девочку нашли мертвой. Подробности

Следователи работают на месте Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярском крае женщина сбежала с ребенком из Ачинска. Мать и дочь искали неделю, а сегодня тело ребенка обнаружили на железнодорожных путях. В материале рассказываем всё, что известно об этой истории.

Что произошло

Женщина ушла из дома в Ачинске с маленькой дочерью 27 июня. На следующий день отец семейства заявил в полицию о пропаже. С тех пор начались поиски, к которым подключились следователи и волонтеры.

Следствие выяснило, что женщину с ребенком видели в Красноярске в районе Мясокомбината. Сегодня днем на железнодорожных путях в Ачинске волонтеры нашли тело девочки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Волонтеры и следователи на месте происшествия Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / «Макс»

«Вскрытие еще не провели, буквально вот-вот начнут. Жара была, тело сильно разложилось. Из-за этого сейчас сложно назвать хотя бы предположительную причину смерти», — рассказали нашим коллегам их NGS24.RU в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии / «Макс»

Мать ребенка до сих пор не нашли. Поиски женщины продолжаются.

Обновлено 16:14 (мск): Причина смерти девочки станет известна через месяц. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

Уже уходила из дома, но одна

По информации Следственного комитета, женщина склонна к бродяжничеству. Она уже уходила из дома, но одна.

В ведомстве сообщили, что между супругами иногда случались ссоры. Однако перед последним уходом женщины из дома с мужем они не ругались.