Мать сбежала из дома с дочерью в Сибири — девочку нашли мертвой. Подробности

В Красноярском крае женщина сбежала с ребенком из Ачинска. Мать и дочь искали неделю, а сегодня тело ребенка обнаружили на железнодорожных путях. В материале рассказываем всё, что известно об этой истории.
Что произошло
Женщина ушла из дома в Ачинске с маленькой дочерью 27 июня. На следующий день отец семейства заявил в полицию о пропаже. С тех пор начались поиски, к которым подключились следователи и волонтеры.
Следствие выяснило, что женщину с ребенком видели в Красноярске в районе Мясокомбината. Сегодня днем на железнодорожных путях в Ачинске волонтеры нашли тело девочки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Вскрытие еще не провели, буквально вот-вот начнут. Жара была, тело сильно разложилось. Из-за этого сейчас сложно назвать хотя бы предположительную причину смерти», — рассказали нашим коллегам их NGS24.RU в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.
Мать ребенка до сих пор не нашли. Поиски женщины продолжаются.
Обновлено 16:14 (мск): Причина смерти девочки станет известна через месяц. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.
Уже уходила из дома, но одна
По информации Следственного комитета, женщина склонна к бродяжничеству. Она уже уходила из дома, но одна.
В ведомстве сообщили, что между супругами иногда случались ссоры. Однако перед последним уходом женщины из дома с мужем они не ругались.
Семья на учете не состояла. Девочка была единственным ребенком.