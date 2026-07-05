НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, дождь

ощущается как +12

6 м/c,

зап.

 740мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Пешком из центра в Брагино
Раскритиковали благоустройство
Стройка со скоростью лета
Никита Михалков — о праздниках
Здесь был Пушкин
Радулову — 40 лет
Переехала в Ярославль
Трансляция кинофестиваля
Бесплатные кинопоказы
Развлечения Игра Да как они это делают?! Попробуйте пройти простой кроссворд без ошибок

Да как они это делают?! Попробуйте пройти простой кроссворд без ошибок

15 вопросов для умственной тренировки

231
Ответьте на эти вопросы из онлайн-кроссворда | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUОтветьте на эти вопросы из онлайн-кроссворда | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ответьте на эти вопросы из онлайн-кроссворда

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пора устроить разминку для мозга! Мы подготовили для вас небольшой кроссворд. Традиционная интеллектуальная игра только в онлайн-формате. Но правила те же, что и в старых добрых газетах.

Попробуйте угадать все 15 слов и целиком заполнить кроссворд. Если вы дадите правильные ответы, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Но если будет допущена хоть одна ошибка — красным.

На старт, внимание, марш! Ответы мы опубликуем в следующем выпуске. А внизу можно будет посмотреть, какие слова были скрыты под вопросами в нашем предыдущем кроссворде.

Ответы предыдущего выпуска:

По горизонтали:

2 — выступление; 3 — блины; 6 — картошка; 8 — аптека; 11 — мороз.

По вертикали:

1 — земляника; 4 — грибник; 5 — наживка; 7 — штрудель; 9 — каток; 10 — кот.

Также вы можете пройти нашу традиционную викторину на знание предметов времен СССР. Нужно посмотреть на фото и понять, как использовали этот атрибут в прошлом столетии.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кроссворд Викторина Вопрос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
Ахитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Рекомендуем