Да как они это делают?! Попробуйте пройти простой кроссворд без ошибок

Ответьте на эти вопросы из онлайн-кроссворда Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пора устроить разминку для мозга! Мы подготовили для вас небольшой кроссворд. Традиционная интеллектуальная игра только в онлайн-формате. Но правила те же, что и в старых добрых газетах.

Попробуйте угадать все 15 слов и целиком заполнить кроссворд. Если вы дадите правильные ответы, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Но если будет допущена хоть одна ошибка — красным.

На старт, внимание, марш! Ответы мы опубликуем в следующем выпуске. А внизу можно будет посмотреть, какие слова были скрыты под вопросами в нашем предыдущем кроссворде.

Ответы предыдущего выпуска:

По горизонтали:

2 — выступление; 3 — блины; 6 — картошка; 8 — аптека; 11 — мороз.

По вертикали:

1 — земляника; 4 — грибник; 5 — наживка; 7 — штрудель; 9 — каток; 10 — кот.