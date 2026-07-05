Отличаются добрым нравом. В чём особенности породы шотландских кошек — разбор с экспертом

Представители породы хорошо уживаются с другими животными Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Шотландские кошки — одни из самых популярных домашних любимцев. Их ценят за добрый нрав, мягкую шерстку и милую внешность. Какие особенности есть у пушистых шотландцев, нашим коллегам из NGS.RU рассказала Ольга Груздь — эксперт по всем породам и президент клуба любителей кошек «Котомир».

Характер шотландских кошек

Шотландские кошки отличаются добрым и спокойным нравом. Хорошо уживаются с другими животными. Они достаточно тактильные, при этом их очень приятно гладить — у них шелковистая и очень мягкая шерсть.

«Как и у всех пород, есть исключения. Редко шотландские кошки бывают нелюдимыми или не любящими прикосновения. А в общем и целом порода эта очень спокойная, добрая. Люди любят этих кошек», — улыбается Ольга Груздь.

Раньше часто скрещивали британских и шотландских котов, поэтому британцы передавали котятам особенности своего более независимого характера. Сейчас такие гибриды почти не встречаются, потому что вязку представителей этих пород в питомниках запретили.

Уход за шотландскими кошками

Как и в случае с другими породами, шотландцев важно регулярно вычесывать. При нормальных условиях линька происходит два раза в год.

Важно следить за здоровьем костей и суставов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

«Если кошку прекрасно кормят, за ней ухаживают, излишне не купают, то и с шерстью всё будет в порядке. При этом из-за пересушенного воздуха, работы батарей шубки начинают линять. Домашнее содержание в городских квартирах не лучшим образом влияет на шерсть», — подчеркивает Ольга Груздь.

Поэтому важно обеспечить должное увлажнение воздуха — это и людям полезно — или выводить кошку на прогулки.

Здоровье шотландских кошек

Загнутые ушки шотландцев — фолдовость — возникла из-за особенностей их костной системы. Поэтому владельцам нужно уделять внимание состоянию суставов и позвоночника питомцев.

«Например, если хвост не гнется, то это может указывать на проблемы с позвоночником. Животных с дефектами выбраковывают из разведения. Костяк у шотландцев иногда может страдать, если они плодятся сами по себе без племенной работы клуба. Периодически стоит трогать питомца по спинке: если он не дается или мяукает, значит, у него может болеть позвоночник», — объясняет эксперт.