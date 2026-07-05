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Животные Отличаются добрым нравом. В чём особенности породы шотландских кошек — разбор с экспертом

Отличаются добрым нравом. В чём особенности породы шотландских кошек — разбор с экспертом

Эти питомцы очень тактильные

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Представители породы хорошо уживаются с другими животными | Источник: Максим Воробьев / E1.RUПредставители породы хорошо уживаются с другими животными | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Представители породы хорошо уживаются с другими животными

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

Шотландские кошки — одни из самых популярных домашних любимцев. Их ценят за добрый нрав, мягкую шерстку и милую внешность. Какие особенности есть у пушистых шотландцев, нашим коллегам из NGS.RU рассказала Ольга Груздь — эксперт по всем породам и президент клуба любителей кошек «Котомир».

Характер шотландских кошек

Шотландские кошки отличаются добрым и спокойным нравом. Хорошо уживаются с другими животными. Они достаточно тактильные, при этом их очень приятно гладить — у них шелковистая и очень мягкая шерсть.

«Как и у всех пород, есть исключения. Редко шотландские кошки бывают нелюдимыми или не любящими прикосновения. А в общем и целом порода эта очень спокойная, добрая. Люди любят этих кошек», — улыбается Ольга Груздь.

Раньше часто скрещивали британских и шотландских котов, поэтому британцы передавали котятам особенности своего более независимого характера. Сейчас такие гибриды почти не встречаются, потому что вязку представителей этих пород в питомниках запретили.

Уход за шотландскими кошками

Как и в случае с другими породами, шотландцев важно регулярно вычесывать. При нормальных условиях линька происходит два раза в год.

Важно следить за здоровьем костей и суставов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВажно следить за здоровьем костей и суставов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Важно следить за здоровьем костей и суставов

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

«Если кошку прекрасно кормят, за ней ухаживают, излишне не купают, то и с шерстью всё будет в порядке. При этом из-за пересушенного воздуха, работы батарей шубки начинают линять. Домашнее содержание в городских квартирах не лучшим образом влияет на шерсть», — подчеркивает Ольга Груздь.

Поэтому важно обеспечить должное увлажнение воздуха — это и людям полезно — или выводить кошку на прогулки.

Здоровье шотландских кошек

Загнутые ушки шотландцев — фолдовость — возникла из-за особенностей их костной системы. Поэтому владельцам нужно уделять внимание состоянию суставов и позвоночника питомцев.

«Например, если хвост не гнется, то это может указывать на проблемы с позвоночником. Животных с дефектами выбраковывают из разведения. Костяк у шотландцев иногда может страдать, если они плодятся сами по себе без племенной работы клуба. Периодически стоит трогать питомца по спинке: если он не дается или мяукает, значит, у него может болеть позвоночник», — объясняет эксперт.

При тревожных симптомах нужно обратиться к ветеринару. При проблемах с суставами котам назначают хондропротекторы или другие препараты, разработанные специально для шотландцев.

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Екатерина ЕвстафьеваЕкатерина Евстафьева
Екатерина Евстафьева
Заместитель главного редактора
Шотландская порода Кошка Фелинолог Ветеринар
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