«У всего есть год спустя»: как сейчас работают заведения в перекопанном центре Ярославля

Содержание Когда завершат работы в Депутатском переулке

Рестораторы из Депутатского переулка рассказали, как работают во время ремонта Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле изменили сроки окончания благоустройства Депутатского переулка — части большой пешеходной зоны в центре города. Работы должны были сдать 30 июня.

Реконструкция центра наложила отпечаток на летний сезон: гостям города и туристам приходится пробираться по паллетам и мосткам через котлованы и разрытые теплосети в сопровождение пыли и шума. Ярославские заведения продолжают стоически работать. К примеру, в Депутатском переулке соседствуют ресторан с традиционной грузинской кухней «Имеди», модное кафе с деревенской душой «Марфа едет в город», пространство с настойками и котами «Бармузей Васи Ложкина», а также азиатское кафе «Чико».

Весной в переулок стало сложнее пробираться из-за ремонта на Депутатской, а летом его и вовсе перекрыли гигантскими баннерами со стороны улицы Кирова. Редакция 76.RU поговорила с командами заведений о том, как изменилась их работа летом 2026-го.

Баннеры со стороны улицы Кирова отодвигают для проезда строительной техники Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ремонт должны были завершить до 30 июня Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Искренне нас это всё раздражает»

Кафе «Марфа едет в город» в Депутатском переулке работает с марта 2026-го. Команде проекта приходится с нуля добиваться интереса посетителей и обыгрывать отсутствие тротуара. К ремонту относятся с пониманием.

«Мы открылись, и нам сразу же такое приключение. Искренне нас это всё раздражает. Естественно, из-за этого у нас нет гостей. Но мы стараемся мыслить позитивно. Если мы с самого начала преодолеваем такой сложный кризис дорогой, то уж дальше мы должны выстрелить», — рассказала управляющая кафе Ольга Мартынова.

Пробраться к новому городскому кафе — непросто Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кафе «Марфа едет в город» работает в Ярославле с марта 2026 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

Трудности толкают на креатив.

«Это сложный, но от части интересный экспириенс (опыт — Прим.Ред.). Смотря на наших соседей с улицы Максимова, мы прекрасно понимаем, что у всего есть год спустя. Ребята [из заведений на улице Максимова] стали классно качать, работать, не изменяя хорошего качества. И, соответственно, мы думаем о том, что благоустроятся эти улицы и станет лучше», — рассказала управляющая кафе Ольга Мартынова.

Конечно, хочется, чтобы это побыстрее всё закончилось. Тяжёлая ноша — ходить по песку в летних босоножках. Ольга Мартынова управляющая кафе «Марфа едет в город»

Еще одна трудность, с которой сталкиваются рестораторы — заблуждения горожан. Из-за ремонта и выставленных баннеров многие стали думать, что заведения временно не работают.

«Мы думали о том, чтобы сделать огромный баннер. Наши коллеги-соседи стараются как-то стрелочками что-то направить. У нас тоже была история — здесь стояла берёза с надписью „Морс-первопроходцам“. То есть тем, кто добрался до кафе, давали напиток в подарок», — поделился шеф-повар кафе Алексей Мартынов.

Шеф-повар кафе «Марфа едет в город» Алексей Мартынов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Команда заведения выкладывает в соцсетях видео с маршрутами, как пробраться к дверям. Это помогает.

«У нас не та ситуация, чтобы мы говорили о сокращении количества гостей. Мы свою статистику пока не можем понять. Когда мы открылись, на Депутатской улице уже во всю кипела работа. А у нас это одна из сторон, с которой можно подойти. Мы изначально были в частично закрытых условиях. Не могу сказать, что у нас сократились гости, скорее наоборот, о нас стали чаще узнавать», — добавила Ольга.

По словам продавцов двух небольших магазинчиков с обувью и одеждой, им удается держатся на плаву за счет постоянных клиентов. Раньше захаживали гости с теплоходов, но в этом году они до переулка не добираются.

Магазины держатся на «постояшках» Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Живем надеждой»

Старожила Депутатского переулка Нодар Цомая — владелец грузинского ресторана «Имеди». В беседе с корреспондентом 76.RU он сообщил, что очень рад, что нынешняя администрация нашла возможности благоустроить исторический центр.

«Имеди» располагается в Депутатском переулке с 2008 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нодар Георгиевич признается: готов потерпеть и переждать сложившуюся ситуацию для бизнеса. Он надеется, что по окончании благоустройства будут учтены нужды предприятий, находящихся в пешеходной зоне, так как им крайне необходима регулярная поставка товара, сырья, а также вывоз мусора.

«После благоустройства будет место, где можно отдохнуть, погулять, перекусить, сувениры найти. Все это будет в центральной части, — рассказал Нодар Цомая. — Люди с детьми будут гулять и отдыхать. Я думаю, это прекрасно для столицы Золотого кольца».

Владелец ресторана опроверг информацию социальных сетей о закрытии ресторана.

«Старейший и любимый горожанами ресторан грузинской кухни „Имеди“ продолжает работать в том же режиме, несмотря на строительные работы, — рассказал Нодар Георгиевич. — Мы живём надеждой, потому что „Имеди“, в переводе с грузинского языка на русский означает „Надежда“. И лозунг нашего заведения: „Завтра будет лучше, чем сегодня“».

Как рассказал Нодар Георгиевич, несмотря на неудобства постоянные гости возвращаются в ресторан.

«Туристы разворачиваются»

Чуть дальше по этой же стороне находится «Бармузей Васи Ложкина». По словам сотрудников, сократилось и количество гостей, и выручка. В питейном заведении назвали еще одну неочевидную «боль» — во время дождя дорогу топит, появляются лужи и грязь. Все это останавливает.

«У нас минус 20 процентов потока гостей. Но к нам приходят. Мы бренд, нас узнают и помогают в этом билборды, всяческая реклама и в Интернете, и в мессенджерах. Но людей стало меньше. Когда дожди, здесь песок и глина — до нас не дойти. Туристы доходят до угла и разворачиваются», — поделилась управляющая баром Мария Стефанова.

В заведении обратили внимание: раньше было много туристов из Москвы. Однако этим летом их количество заметно сократилось.

«Я думаю, сейчас еще дачный сезон начался, все разъехались», — добавила управляющая.

Для передвижения в переулке появились два мостика и несколько паллетов Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам Марии, власти проводили несколько встреч с представителями заведений в Депутатском переулке.

«Нас собирали два раза. Но конкретных дат [завершения работ] никто не называет. Мы вот ходим, с рабочими общаемся, уже все друг друга знаем. Они каждый раз говорят о разных сроках. Вроде как, это закончится в сентябре. Рук не хватает. Рабочие говорят, что все силы кинуты на центр города», — добавила Мария.

«Надежда есть, но это не точно»

Кафе «Чико» делает упор на корейскую кухню Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за баннеров и строительной техники некоторые горожане считают, что и заведения не работают. Однако рестораторы твердят: «Мы открыты, работаем».

С похожей проблемой столкнулось молодежное азиатское кафе «Чико».

«Многие спрашивают, открыты мы или нет. Очень много сомнений у людей. Особенно если дождь пройдет, у нас улица становится очень грязная. Поток гостей маленький, — рассказала управляющая кафе Дарья. — В „Чико“ на протяжении полугода были проблемы с гостями, сейчас стало чуть лучше с посещением. Если брать прошлый месяц, нас посетили две тысячи человек. Раньше было больше. Пять-шесть-десять тысяч приходили бы к нам гостей, было бы вообще отлично».

В марте 2025-го после открытия в «Чико» выстраивались многометровые очереди Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на кризис и ремонт, в кафе сохранили рабочие места.

«У нас была оптимизация по количеству смен и времени. Мы работаем по прежнему графику, просто людей чуть меньше выводим. У нас рабочие места сохранились, но кто-то утром, кто-то на вечер выходят. Чтобы ребята не теряли работу, остались с зарплатой», — добавила Дарья.

О ходе благоустройства работники узнают друг у друга, либо же спрашивают у рабочих.

«Насколько я знаю, губернатор приходил и просил, чтобы побыстрее все сделали. Надежда есть, но это не точно. У нас у всех складывается впечатление, что все это до конца сезона. Вообще должны были все сделать до 30 июня», — рассказала управляющая кафе Дарья.

Когда завершат работы в Депутатском переулке

«Мы все открыты» — гласят баннеры Источник: Александр Куренной / 76.RU

После благоустройства здесь будет большая пешеходная зона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как сообщили 76.RU в мэрии, причина сдвига сроков окончания работ — обнаружение подземных коммуникаций, ранее не обозначенных на топографических снимках. Назначено дополнительное перепроектирование.

«После получения проектного решения будет известно о сроках полного выполнения всех работ по ул. Депутатский переулок. Подрядной организации указано о скорейшем завершении работ», — прокомментировали в администрации.

П — поддержка

Ярославский блогер, автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков обратил внимание, что на баннерах, которыми прикрывают ремонтные работы можно было размещать рекламу заведений, которые работают в Депутатском переулке.

«Если хотите совместить приятное с полезным. Заглядывайте в магазины и кафе, которые находятся на центральных ремонтируемых улицах. Там проходы есть, главное — их найти. Будет еще и квест для вас. Только сейчас осенило, что вместо красивых картинок можно было бы добавить рекламу бизнеса, который располагается в зонах реконструкции. П — поддержка», — писал ранее Артем.

Его идею оценили и местные рестораторы, которые начали клеить стрелочки с навигацией и опять же снимать видео о том, как пройти.

Напомним, реконструкция центральных улиц предполагает замену всех коммуникаций, которые в Ярославле за десятилетия использования сильно износились. К слову, на Депутатской старые трубы не раз прорывало. Теперь же сети обновят.

Что важно знать:

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта Источник: Полина Авдошина / Городские медиа