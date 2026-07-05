От инсульта до рака: какие болезни вызывает лишний вес и почему ожирение нельзя списывать на генетику и «широкую кость»

Жесткие диеты могут ухудшить ситуацию Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Дарья Селенская / Городские медиа

У нас в стране уже больше 3 миллиона человек с официальным диагнозом «ожирение», а в целом, по оценкам специалистов, от лишнего веса страдает около четверти россиян. Особенно беспокоит врачей то, что с ожирением всё чаще сталкиваются дети.

Всё потому, что избыточный вес влечет за собой множество других проблем со здоровьем, вплоть до рака. Что приводит к ожирению и как помогают людям с этим заболеванием — об этом 29.RU поговорил с Ольгой Башариной, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике регионального Минздрава.

Дело не в генетике

По словам Ольги Башариной, многие зачастую списывают проблемы со здоровьем на генетику: мол, с предрасположенностью ничего не поделать.

— Это не так. Лишь 20% в нашем здоровье играет генетика . 20% — это среда, в которой мы обитаем, 10% — медицина, 50% — это наш образ жизни: что мы едим, как двигаемся, как умеем справляться со стрессом, с психоэмоциональной нагрузкой, как мы спим, — отмечает специалист. — Наш образ жизни неизбежно сказывается на здоровье, внешности, общем тонусе и, конечно, массе тела.

Особенно это важно в детском возрасте. Хотя некоторые малыши действительно рождаются с наследственными особенностями обмена веществ, ключевое значение для их здоровья — в настоящем и будущем — имеет образ жизни, принятый в семье.

— Хочется отметить, что у нас сейчас очень много детского ожирения за счет именно алиментарных факторов, то есть питания.

Мы понимаем, что ребенок, по сути дела, никогда не выбирает, чем ему питаться. Культура питания закладывается в семье. Ольга Башарина главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Архангельской области

По мнению эксперта, чем раньше эта культура появится, тем больше вероятность, что дети будут ее поддерживать во взрослой жизни:

— Бесполезно учить ребенка полезному, глядя в телевизор с чипсами. Пример — это не нотации, а поступки . Нельзя запрещать малышу то, что разрешаешь себе. Только веря в правила сами и следуя им, вы передадите ребенку не запреты, а здоровые привычки.

Голодовка не поможет

Лишний вес вполне может быть следствием малоподвижного образа жизни и неправильного питания — это известный факт. Но мало кто задумывается о том, что жесткие диеты — это тоже фактор риска.

— Они могут навредить и в итоге привести к набору веса. Потому что любая диета — это стресс для организма. Любые жесткие ограничения почти гарантированно заканчиваются срывами, — объясняет Ольга Леонидовна.

Питание должно быть, с одной стороны, нестрессовым, а с другой — энергетически грамотным: калорий мы должны получать либо меньше, чем тратим (если цель — похудеть), либо столько же (если хотим держать вес).

Питаться нужно разнообразно и регулярно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

— Главный принцип — умеренность. Никакого переедания, но и никаких голодовок . И обязательно разнообразие. Монодиеты, например, дают быстрый отвес, но потом килограммы, как правило, возвращаются с плюсом, — предостерегает эксперт.

Рабочий инструмент — принцип здоровой тарелки. Ее еще называют гарвардской — ее разработали специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.

— Делим тарелку пополам. Одна половина — овощи и фрукты. Вторую половину — еще раз пополам: одна четверть — белок (рыба, мясо, бобовые), вторая четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб). Три приема пищи в день по такой схеме — и рацион уже сбалансированный, — поясняет Ольга Башарина.

Перекусы тоже важны, но здоровые: орехи, сухофрукты, фрукты, овощи.

Сладкая жизнь совсем не сладкая

Калории — это еще не всё. Важно не забывать про умеренность в соли и фильтровать продукты с подвохом — скрытым сахаром.

— Соли нужно съедать менее 5 граммов в день, это чайная ложечка без горки. Как правило, мы привыкли досаливать пищу. Отказаться от этой привычки — уже плюс для организма, — говорит специалист.

Сахара в норме в день мы должны получать примерно 25 г, не больше. Это примерно 5 чайных ложек или одна столовая с горкой. Но эту норму мы регулярно превышаем, ведь сахар содержится буквально везде: в соусах, йогуртах, мюсли, кетчупе, колбасе и даже в хлебе.

— В том виде, в котором мы привыкли его употреблять, сахар не является необходимым компонентом питания. В одном стакане пакетированного сока может содержаться вся дневная норма сахара. А сок, казалось бы, полезный продукт, — продолжает врач.

Если сладкого в рационе много, это грозит не только ожирением — сахар провоцирует диабет, болезни сердца и печени, преждевременное старение и снижение иммунитета.

Важно регулярно двигаться, чтобы поддерживать здоровый образ жизни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К каким болезням приводит ожирение

Как отмечает Ольга Башарина, лишний вес бьет по всем системам организма.

— В первую очередь страдают сердце и сосуды: растет давление, а значит, повышается риск инфарктов и инсультов. Лишние килограммы почти всегда идут рука об руку с риском сахарного диабета. Огромная нагрузка ложится на опорно-двигательный аппарат — суставы изнашиваются быстрее. Отдельно стоит сказать про психологический аспект: лишний вес сам по себе становится причиной хронического стресса . И, наконец, это доказанный фактор риска для некоторых видов рака.

Согласно исследованию, избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с развитием не менее 13 видов рака, включая рак молочной железы, толстой и прямой кишок, эндометрия, пищевода (аденокарцинома), желчного пузыря, желудка, почки (почечно-клеточный), печени, яичников, поджелудочной и щитовидной желез, а также множественной миеломы.

Профилактика эффективнее лечения

Предупредить, как всегда, легче, чем лечить. По словам Ольги Башариной, сначала важно выявить причину избыточного веса, чтобы подобрать правильное лечение:

— В идеале — проконсультироваться с узкими специалистами. Нужно понять, из-за чего лишний вес: человек заедает, переедает и просто не умеет считать калории, или это объективные причины, например эндокринные нарушения. В первом случае будут работать психологи, чтобы помочь справиться с тем же стрессом и контролировать питание.

Проблемой ожирения занимаются комплексно: привлекают терапевтов, врачей общей практики, педиатров, диетологов, эндокринологов, психотерапевтов.

— Есть медикаментозные препараты, которые в основном назначают врачи-эндокринологи. Это лекарственная терапия, которую должен назначать врач, а не по совету подруги или из интернета, — отмечает специалист.

Еще один способ — хирургический: бариатрическая операция, то есть уменьшение желудка. Но это, по словам врача, крайняя мера.