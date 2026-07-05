От инсульта до рака: какие болезни вызывает лишний вес и почему ожирение нельзя списывать на генетику и «широкую кость»

У нас в стране уже больше 3 миллиона человек с официальным диагнозом «ожирение», а в целом, по оценкам специалистов, от лишнего веса страдает около четверти россиян. Особенно беспокоит врачей то, что с ожирением всё чаще сталкиваются дети.
Всё потому, что избыточный вес влечет за собой множество других проблем со здоровьем, вплоть до рака. Что приводит к ожирению и как помогают людям с этим заболеванием — об этом 29.RU поговорил с Ольгой Башариной, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике регионального Минздрава.
Дело не в генетике
По словам Ольги Башариной, многие зачастую списывают проблемы со здоровьем на генетику: мол, с предрасположенностью ничего не поделать.
— Это не так. Лишь 20% в нашем здоровье играет генетика. 20% — это среда, в которой мы обитаем, 10% — медицина, 50% — это наш образ жизни: что мы едим, как двигаемся, как умеем справляться со стрессом, с психоэмоциональной нагрузкой, как мы спим, — отмечает специалист. — Наш образ жизни неизбежно сказывается на здоровье, внешности, общем тонусе и, конечно, массе тела.
Особенно это важно в детском возрасте. Хотя некоторые малыши действительно рождаются с наследственными особенностями обмена веществ, ключевое значение для их здоровья — в настоящем и будущем — имеет образ жизни, принятый в семье.
— Хочется отметить, что у нас сейчас очень много детского ожирения за счет именно алиментарных факторов, то есть питания.
Мы понимаем, что ребенок, по сути дела, никогда не выбирает, чем ему питаться. Культура питания закладывается в семье.
По мнению эксперта, чем раньше эта культура появится, тем больше вероятность, что дети будут ее поддерживать во взрослой жизни:
— Бесполезно учить ребенка полезному, глядя в телевизор с чипсами. Пример — это не нотации, а поступки. Нельзя запрещать малышу то, что разрешаешь себе. Только веря в правила сами и следуя им, вы передадите ребенку не запреты, а здоровые привычки.
Голодовка не поможет
Лишний вес вполне может быть следствием малоподвижного образа жизни и неправильного питания — это известный факт. Но мало кто задумывается о том, что жесткие диеты — это тоже фактор риска.
— Они могут навредить и в итоге привести к набору веса. Потому что любая диета — это стресс для организма. Любые жесткие ограничения почти гарантированно заканчиваются срывами, — объясняет Ольга Леонидовна.
Питание должно быть, с одной стороны, нестрессовым, а с другой — энергетически грамотным: калорий мы должны получать либо меньше, чем тратим (если цель — похудеть), либо столько же (если хотим держать вес).
— Главный принцип — умеренность. Никакого переедания, но и никаких голодовок. И обязательно разнообразие. Монодиеты, например, дают быстрый отвес, но потом килограммы, как правило, возвращаются с плюсом, — предостерегает эксперт.
Рабочий инструмент — принцип здоровой тарелки. Ее еще называют гарвардской — ее разработали специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.
— Делим тарелку пополам. Одна половина — овощи и фрукты. Вторую половину — еще раз пополам: одна четверть — белок (рыба, мясо, бобовые), вторая четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб). Три приема пищи в день по такой схеме — и рацион уже сбалансированный, — поясняет Ольга Башарина.
Перекусы тоже важны, но здоровые: орехи, сухофрукты, фрукты, овощи.
Сладкая жизнь совсем не сладкая
Калории — это еще не всё. Важно не забывать про умеренность в соли и фильтровать продукты с подвохом — скрытым сахаром.
— Соли нужно съедать менее 5 граммов в день, это чайная ложечка без горки. Как правило, мы привыкли досаливать пищу. Отказаться от этой привычки — уже плюс для организма, — говорит специалист.
Сахара в норме в день мы должны получать примерно 25 г, не больше. Это примерно 5 чайных ложек или одна столовая с горкой. Но эту норму мы регулярно превышаем, ведь сахар содержится буквально везде: в соусах, йогуртах, мюсли, кетчупе, колбасе и даже в хлебе.
— В том виде, в котором мы привыкли его употреблять, сахар не является необходимым компонентом питания. В одном стакане пакетированного сока может содержаться вся дневная норма сахара. А сок, казалось бы, полезный продукт, — продолжает врач.
Если сладкого в рационе много, это грозит не только ожирением — сахар провоцирует диабет, болезни сердца и печени, преждевременное старение и снижение иммунитета.
К каким болезням приводит ожирение
Как отмечает Ольга Башарина, лишний вес бьет по всем системам организма.
— В первую очередь страдают сердце и сосуды: растет давление, а значит, повышается риск инфарктов и инсультов. Лишние килограммы почти всегда идут рука об руку с риском сахарного диабета. Огромная нагрузка ложится на опорно-двигательный аппарат — суставы изнашиваются быстрее. Отдельно стоит сказать про психологический аспект: лишний вес сам по себе становится причиной хронического стресса. И, наконец, это доказанный фактор риска для некоторых видов рака.
Согласно исследованию, избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с развитием не менее 13 видов рака, включая рак молочной железы, толстой и прямой кишок, эндометрия, пищевода (аденокарцинома), желчного пузыря, желудка, почки (почечно-клеточный), печени, яичников, поджелудочной и щитовидной желез, а также множественной миеломы.
Профилактика эффективнее лечения
Предупредить, как всегда, легче, чем лечить. По словам Ольги Башариной, сначала важно выявить причину избыточного веса, чтобы подобрать правильное лечение:
— В идеале — проконсультироваться с узкими специалистами. Нужно понять, из-за чего лишний вес: человек заедает, переедает и просто не умеет считать калории, или это объективные причины, например эндокринные нарушения. В первом случае будут работать психологи, чтобы помочь справиться с тем же стрессом и контролировать питание.
Проблемой ожирения занимаются комплексно: привлекают терапевтов, врачей общей практики, педиатров, диетологов, эндокринологов, психотерапевтов.
— Есть медикаментозные препараты, которые в основном назначают врачи-эндокринологи. Это лекарственная терапия, которую должен назначать врач, а не по совету подруги или из интернета, — отмечает специалист.
Еще один способ — хирургический: бариатрическая операция, то есть уменьшение желудка. Но это, по словам врача, крайняя мера.
— В любом случае важен комплексный подход. Есть ситуации, когда людям проводили бариатрию, но они продолжали неправильно питаться, и вес возвращался. С лекарствами так же. Лекарства дают возможность поменять образ жизни. Без замены образа жизни это временно, — заключает Ольга Башарина.