Дави на газ. Разбираемся, есть ли смысл переходить на ГБО в разгар бензинового кризиса

Для такси и коммерческого транспорта пропан-бутановое топливо давно стало нормой. А для частников? Источник: Илья Бархатов

«Заправочный» кризис усилил интерес водителей к газобаллонному оборудованию (ГБО): установщики отмечают резкий рост спроса на услугу, рассказывает 74.RU. Сжиженная пропан-бутановая смесь — популярная альтернатива бензину, а коммерческий транспорт и такси в принципе ездят в основном на этом топливе. Цена пропан-бутана в последние недели поднялась, но пока держится на относительно приемлемых уровнях в районе 25 рублей за литр. А главное — он есть в наличии. Оправдан ли переход на ГБО? Сложно ли его установить?

Газовый иммунитет

По-научному это топливо называется сжиженный углеводородный газ (СУГ), в народе — «пропан» (в реальности смесь пропана и бутана).

Пропан-бутан получают из попутных нефтяных газов на всех стадиях добычи и нефтепереработки, но также выделяют из природного газа и так называемых широких фракций легких углеводородов, получаемых, например, из газового конденсата. То есть пропан-бутан вырабатывает и нефтяная, и газовая промышленность.

Пропан-бутановое топливо получают в том числе на НПЗ из попутных газов, возникающих при первичной и глубокой переработке нефти Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России производство пропан-бутана на 30–50% выше внутреннего потребления (остальное идет на экспорт), а доля автомобильного и бытового газа составляет около половины общего потребления. От общего сбыта внутри России на «гражданские» нужды идет примерно половина сжиженного газа, остальное используют нефтехимические предприятия для дальнейшей переработки. В теории технический пропан-бутан тоже можно переработать под автомобильные стандарты.

Цена на газ растет

Другое дело, что цена пропан-бутановой смеси реагирует на бензиновый рынок, и мы уже видели примеры резкого удорожания СУГ в периоды топливных кризисов.

«Я на газу уже давно, в мае заправлялся за 18–19 рублей по скидке за наличку. Сейчас — 25 рублей», — рассказал водитель из Челябинска Иван.

Но и 25 рублей — не рекордная цена для Челябинска: пару лет назад она подскакивала до 30 рублей за литр.

В 2024 году пропан продавали по 30 рублей за литр Источник: Наталья Лапцевич

Есть предпосылки к этому и сейчас. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июне зафиксировано 30-процентное удорожание пропан-бутана за неделю. Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что как такового дефицита пропан-бутана не наблюдается (а есть даже избыток), но на рынок влияют тревожные настроения, связанные с бензиновым кризисом. Кроме того, для газового топлива нет ограничений по розничной цене по аналогии с бензиновым «правилом инфляции», которое уже нарушается, но формально действует. Поскольку экспорт СУГ — дело выгодное, это оказывает давление на внутренний рынок, приводя к повышению оптовых цен.

Исключать дальнейший рост стоимости пропан-бутанового топлива нельзя, но пока нет и предпосылок к его дефициту, что делает его привлекательным на фоне бензина.

Метановое топливо (КПГ, или компримированный природный газ) в отношении частных автомобилей мы даже не рассматриваем: несмотря на регулярные заявления о необходимости перевода автопарка на КПГ и выпуска модификаций Lada CNG, реальная доля такого транспорта ничтожна. Природный газ (метан) — идеальное топливо по многим параметрам (высокое октановое число, дешевизна, чистота). Но для полноценного использования в России не хватает развитой сети АГНКС — это аналог АЗС для заправки метаном. С учетом небольшого пробега на одной заправке это делает метан пригодным только для отдельных видов коммерческого транспорта, но не для частников.

«Челябинск еще в комфортной зоне…»

Представитель компании ГК «Италгаз» в ответ на наш запрос сообщил, что спрос на установку ГБО в последние две недели вырос кратно.

«Это чувствуется буквально каждый день, — отметил он. — В Челябинской области у нас работают семь дилерских сервисов, и все они сейчас загружены до предела. Заявки продолжают поступать, поток не иссякает. Это не локальная история — мы наблюдаем такую же картину по всей России».

При этом очередь в Челябинской области расписана на три недели вперед.

«Но если смотреть на общероссийскую картину, Челябинск еще в относительно комфортной зоне, — рассказали в ГК „Италгаз“. — На юге, в Ростове-на-Дону и Донбассе, ждать придется два месяца. Так что тем, кто думает об установке, лучше не откладывать: очередь будет только расти».

Высокое давление и пожароопасность пропан-бутана предъявляют повышенные требования к качеству оборудования и его установке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы обзвонили несколько центров по установке ГБО в Челябинске, где нам предложили подъехать на следующей неделе, то есть очередь составляет промежуток в районе 7–10 дней.

Цены отличаются в зависимости от оборудования, например, в одном центре за оснащение ГБО автомобиля класса Renault Logan попросили 35 тысяч под ключ, в другом — 50 тысяч рублей. Но это не все расходы: комплект документов для легализации ГБО может стоить до 10 тысяч, помощь с оформлением в ГАИ — 8,5 тысячи, плюс есть пошлины за внесение изменений в регистрационные документы (порядка 3 тысяч), необходимо также пройти техосмотр (1–2 тысячи рублей).

Выгодно ли ГБО

Оценить окупаемость ГБО в нынешних нестабильных условиях крайне сложно, но если принять расходы на его установку в 60 тысяч рублей, цену бензина в 70 рублей за литр, СУГа — 25 рублей за литр, бензиновый расход в 10 л/100 км, а газовый — на 10% выше, то для окупаемости нужно проехать в районе 14 тысяч километров. Для многих это год эксплуатации, то есть экономические резоны ставить ГБО есть. При этом сейчас на первый план выходит даже не цена газа, а его более стабильные поставки.

Но есть и минусы, например, баллон для газа занимает много места. Его можно установить в нишу для запаски (тороидальные баллоны) либо занять багажник цилиндрическим баллоном. В любом случае практичность машины пострадает.

Тороидальные баллоны не занимают места в багажнике, но машина остается без запаски. Вариант для тех, кто ездит только по городу или найдет место для запаски в другом месте Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кроме того, забюрокрачена сама процедура установки ГБО: она потребует как денег, так и времени. Газ хранится под избыточным давлением, система является взрыво- и пожароопасной, поэтому нельзя экономить ни на оборудовании, ни на сервисе по установке, ни на регулярной опрессовке баллона.

Как легализовать ГБО

Специалисты по установке ГБО рассказали о его узаконивании, которое состоит из семи этапов:

техническая экспертиза. Сначала нужно получить заключение аккредитованной испытательной лаборатории о том, что на ваш автомобиль можно установить ГБО;

разрешение ГАИ. С указанным выше заключением подается заявление в Госавтоинспекцию. Удобнее всего сделать это через «Госуслуги»;

установка ГБО. Выполняется только в сертифицированном центре, иначе дальнейшее оформление невозможно;

протокол проверки безопасности. Подтверждает, что все изменения в конструкцию внесены корректно;

техосмотр. После его прохождения оформляется обновленная диагностическая карта;

свидетельство о соответствии (СКТС) : его выдает технический надзор ГАИ;

обновление документов — финальный шаг: изменения вносятся в ПТС и СТС, после этого всё официально.

То есть, если делать процедуру «в лоб», придется обращаться в ту же ГАИ дважды: на этапе согласования работ и в момент регистрации. При этом сервисные центры, куда мы звонили, предлагали взять часть хлопот на себя (за плату), например, в одной фирме обещали полностью решить вопросы с аккредитованной испытательной лабораторией, причем уже после установки оборудования (по закону заключение лаборатории нужно еще до начала работ).