Нападающего сборной Франции Мбаппе называют диктатором. История происхождения мема

Мбаппе ведет борьбу за «Золотую бутсу» Источник: Fifa.сom

Во время чемпионата мира — 2026 интернет заполонили мемы про нападающего сборной Франции Мбаппе, где его называют «Килианом-диктатором». Болельщики за пару недель нашли много подтверждений «властности» французского форварда.

Редакция 161.RU рассказывает о происхождении мема.

Грозил кебабной

Источник: Fifa.сom

Мбаппе после победы на чемпионате мира — 2018 стал настоящей звездой французского футбола. При этом в парижском ПСЖ за лидерство ему приходилось бороться с Эдинсоном Кавани, Неймаром и Лионелем Месси. Ужиться эти игроки в одной команде так и не смогли: в прессе периодически появлялись новости о конфликтах.

ПСЖ мечтал выиграть Лигу чемпионов, которая ему так и не покорялась. В 2021 году главным лицом проекта стал Мбаппе, продливший контракт с командой. Продлить соглашение нападающего уговаривал даже президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мбаппе остался в Париже, но Лигу чемпионов так и не выиграл. В 2024-м он ушел за трофеем в «Реал» — после этого ПСЖ выиграл Лигу чемпионов два раза подряд. Тогда же Килиан попал в скандал. Он грозился подать в суд на владельца кебабной, который назвал бургер в честь Мбаппе. После этого в интернете появились первые мемы про диктатора, но широкого распространения они не получили.

Указывает тренерам, судьям и партнерам по команде

Источник: пресс-служба мадридского «Реала»

Летом 2025-го «Реал» возглавил Хаби Алонсо. В январе мадридцы проиграли «Барселоне» в Суперкубке Испании. Тренер просил игроков команды устроить «чемпионский коридор» соперникам, но Мбаппе увел партнеров в раздевалку.

На следующий день Хаби Алонсо уволили — за десять лет в командах Мбаппе сменилось десять тренеров. При этом в испанской прессе инсайдеры сообщали, что Килиан был крайне недоволен решением руководства убрать Хаби Алонсо.

Второе рождение мемы про «Килиана-диктатора» получили в конце марта. Сборная Франции проводила товарищеский матч против Колумбии. Мбаппе остался в запасе, а капитаном команды стал полузащитник Нголо Канте, праздновавший свой 35-й день рождения.

На 78-й минуте Мбаппе вышел на поле и тут же попросил партнера по команде Райана Шерки забрать капитанскую повязку у Канте. После этого болельщиков уже было не остановить.

Источник: социальные сети Источник: социальные сети

Источник: социальные сети Источник: социальные сети

Диктатор на мундиале

Источник: Fifa.сom

Чем ближе был чемпионат мира, тем больше появлялось мемов про «Килиана-диктора». Партнеры по сборной Франции дали ему прозвище «Мабут» в честь Сесе Секо Мобуту, правившего ДР Конго с 1965 по 1997 год.

Источник: социальные сети сборной Франции

Во время мундиаля мем вышел из-под контроля. На стадионах можно было увидеть плакаты и болельщиков в майках с «Килианом-диктатором». При этом все действия нападающего в Северной Америке рассматривались буквально под микроскопом и подгонялись под «властную» теорию.

В начале турнира Мбаппе с вышки наблюдал за товарищеской игрой против молодежки одной из американской команд. Нападающий заявил, что оттуда было лучше видно матч, но в интернете стали шутить, что Килиан смотрит за игрой как диктатор.

Матч против Ирака был остановлен из-за ливня. Перед возобновлением игры Мбаппе подсказывал работникам стадиона, где лучше убрать поле.

Источник: социальные сети

Уже в следующем матче против Норвегии болельщики нашли еще одно доказательство того, что Мбаппе — диктатор. На 87-й минуте матча Килиан, уходя на замену, попросил арбитра Майкла Оливера передать капитанскую повязку Орельену Тчуамени.

Источник: социальные сети

В матче 1/16 финала против Швеции (3:0) Мбаппе оформил дубль. Во время замены главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дважды поклонился нападающему. Болельщики стали шутить, что даже он признал власть диктатора. Отсылка ли это к мему или просто благодарность за игру — неизвестно.

Источник: трансляция «Матч ТВ»

После победы над Парагваем (1:0) в 1/8 финала Дешам заявил, что Мбаппе является лидером команды, но образ диктатора ему не подходит.

— Вы изображаете его как диктатора, но этот образ Килиана совершенно не соответствует действительности. С самого первого дня тренировочных сборов у него был правильный настрой. Когда он говорит — он говорит от имени всей команды. Он передает мне проблемы игроков, которые не всегда относятся к нему самому. Если хочешь заботиться о других — у тебя не должно быть проблем, и если и есть игрок, у которого нет проблем, то это Килиан. Все следуют за ним, — цитирует Дешама L’Équipe.