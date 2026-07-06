«Работодатели в курсе». Как в России продают поддельные дипломы — эксперимент журналиста

Продажа дипломов со временем переместилась из подземок в интернет Источник: Ксения Сухоленко / 161.RU

Эпидемия фальшивых дипломов об образовании охватила Россию в двухтысячных. Поддельные документы продавали в подземных переходах, а объявления с такими предложениями встречались прямо на улице. Позже ситуация усложнилась. Появился федеральный реестр документов об образовании — теперь работодатель может проверить подлинность диплома. Тем не менее в Рунете остаются тысячи сайтов, где предлагают купить документ.

Федеральный реестр документов об образовании — это государственная база данных Рособрнадзора, работающая с 2013 года. В нее вносят сведения о дипломах, свидетельствах и аттестатах, выданных с 10 июля 1992 года.

Вот, например, статистика «Яндекса»: за май 2026 года число запросов «купить диплом» превысило 42 тысячи. Наибольший ажиотаж за последние два года был в декабре 2024-го — тогда пользователи вбивали эту фразу в поисковике более 304 тысяч раз.

Источник: wordstat.yandex.ru

Корреспондент 161.RU провел эксперимент, чтобы узнать, легко ли сегодня купить диплом, сколько это стоит и как работала эта схема в предыдущие годы.

Один из последних крупных скандалов, связанных с покупкой документа об образовании, разразился в Ростовской области. Медсестры Наталья Умиева и Юлия Александрова, работавшие в сельской больнице, в январе 2023 года неожиданно стали врачами — онкологом и офтальмологом. В обвинительном заключении сказано, что они приобрели дипломы в 2015 году на территории Областной центральной клинической больницы.

«Стоит, чтобы вы понимали, 800 тысяч рублей»

Как оказалось, купить фальшивый диплом не составляет труда и сегодня. Поисковые системы по первому же запросу выдают десятки однотипных сайтов. Список доступных профессий огромен: от психолога и педагога до биолога и инженера.

Мы оставили заявки на первых двух сайтах из списка, получив сообщения от одного менеджера в разных мессенджерах. Мы заявили, что хотим купить документ об окончании ростовского вуза. Как пояснил собеседник, цена напрямую зависит от года выпуска. Например, диплом 2024 года обойдется в 46 тысяч рублей.

Перед печатью готовят макет — электронную заполненную версию документа. В нее вносят информацию об оценках, курсовых работах, тему ВКР и так далее.

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

— Когда ваши документы будут полностью готовы, мы сделаем качественные фото и видео под яркой ультрафиолетовой лампой и на просвет, чтобы вы наглядно увидели, что все выполнено именно на настоящих, честных бланках «Гознак», а не на типографских копиях, — добавил собеседник.

После этого покупатель оплачивает диплом, и его должны отправить по почте. Сделают это в действительности или заблокируют, получив деньги, неизвестно. На изготовление фальшивки уходит всего один-два рабочих дня, а доставить заказ обещают «Почтой России» в течение 4–10 дней — в зависимости от региона.

— На данный момент самовывоза, наложенных платежей и курьерских доставок любых документов во всех регионах не будет, — добавил менеджер.

Мы уточнили, внесут ли диплом в Федеральный реестр документов об образовании. Менеджер ответил, что за 46 тысяч рублей — нет. Но если заплатить более крупную сумму — можно и это устроить.

— Если вы хотите, допустим, с занесением в базу данных, есть университет, с которым мы сотрудничаем, и можно сделать. Но это стоит, чтобы вы понимали, примерно 800 тысяч рублей, — рассказал менеджер в голосовом сообщении.

«Шли за документом по просьбе работодателя»

Корреспондент 161.RU пообщался с бывшим посредником между продавцами и покупателями фальшивых дипломов Владимиром (имя изменено. — Прим. ред.). По его словам, документы продавали по разным специальностям, но в основном для медсестер и фармацевтов — дипломы врачей не делали. Владимир отмечает, что покупатели фальшивок не боялись потерять свои рабочие места.

— Покупают, потому что это проще, чем поступить и выучиться. И не факт, что поступишь вообще. А те, кто покупал диплом, сразу шли и работали. Некоторые работодатели были в курсе ситуации. Многие уже какое-то время работали без диплома и шли за документом формально, как раз по просьбе работодателя. Нужны были люди, поэтому брали и без образования. Шли не на высокие должности и работу выполняли нормально.

Были и те, кто покупал диплом ради прохождения образовательных курсов — например, чтобы выучиться на косметолога.

Никого из тех, кто работал по этим дипломам, на памяти Владимира, не уволили. Проблем с образовательными учреждениями и правоохранительными органами тоже не возникало. Но изредка конфликты всё же происходили:

— Один раз кто-то купил диплом и позвонил в это учреждение, чтобы они подтвердили, что он там учился. Естественно, его там отправили куда подальше, и из-за этого начался конфликт.

Продавать липовые документы удавалось годами, потому что была отлажена система. Организаторы схемы сотрудничали с работодателями и даже с образовательными учреждениями.

— Обращались к нам обычно по знакомству. Покупатель проходил через большое количество людей. Кто и что делал, было сложно определить. Конца и края нет. Делали в основном дипломы не местных колледжей, а других городов. Собирали все документы, доставали корочки, бланки именно определенных учреждений. С ними сотрудничали на постоянной основе. Иногда связывались напрямую с колледжами, — рассказывает Владимир.

Какое наказание грозит за подделку

— Спрос на поддельные дипломы за последние годы особо не упал. Люди по‑прежнему хотят получить «корочку» без учебы, чтобы поступить в вуз после школы, либо быстрее устроиться на работу, или просто ради галочки. Иногда работодатели и сами не особо проверяют подлинность документов, так что соблазн велик, — считает адвокат Роман Будюкин.

Есть несколько причин, по которым спрос и предложение на дипломы всё еще сохраняются. Во-первых, объясняет Будюкин, сейчас возможно напечатать очень качественную копию — с водяными знаками, микрошрифтом и другими элементами защиты. На первый взгляд, такой документ практически невозможно отличить от оригинала.

— Кроме того, если раньше подделки продавали, как говорится, в переходах и продавцов можно было буквально схватить за руку, то сейчас мошенники предлагают дипломы через сайты, мессенджеры и соцсети. Часто они прячутся за анонимными аккаунтами, что затрудняет их поиск.

Роль играет и то, что у работодателя нет обязанности проверять диплом соискателя и к этой процедуре прибегают не все. К тому же, считает Будюкин, наказание за подделку и использование липовых документов довольно мягкое.

Максимальное наказание за изготовление или сбыт поддельных документов об образовании — лишение свободы на срок до двух лет. За использование — лишение свободы на срок до одного года.

Источник: Ксения Сухоленко / 161.RU

С блокировкой сайтов, где предлагают купить поддельные дипломы, говорит Будюкин, тоже есть проблемы. По информации Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году заблокировали больше 3 тысяч таких страниц. Но на их месте всё равно появляются.

— Как только один сайт закрывают, тут же появляется новый, с другим адресом. Злоумышленники используют разные хитрости: меняют домены, прячутся за VPN, маскируют свои ресурсы. Сам процесс блокировки также требует времени и сил со стороны государства. Генпрокуратура и Роскомнадзор работают над этим, но полностью искоренить проблему пока не получается, — объясняет адвокат.

По его словам, теоретически возможно, что некоторые работодатели и сами просят сотрудников получить фальшивый диплом.

— Например, предположим, что компания может нуждаться в сотруднике с дипломом определенного вуза для того, чтобы просто пройти какую‑то проверку или получить лицензию. При этом реальный уровень знаний работника их не волнует, — комментирует Роман Будюкин.

Но это рискованно и для сотрудника, и для работодателя. Как правило, предъявление фальшивого диплома для трудоустройства квалифицируется как использование официального документа, который предоставляет права или освобождает от обязанностей. За это работник может получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.