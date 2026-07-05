Секрет «розы пустыни»: как добиться идеального цветения адениума в домашних условиях

Цветок часто называют «розой пустыни» Источник: Daderot / распространяется под лицензией Creative Commons (изменения не вносились) / wikimedia.org

Адениум привлекает внимание своими крупными и яркими цветами, за что и популярен среди любителей комнатных растений. Необычный суккулент часто называют «розой пустыни». Цветовод объяснила, как за ним правильно ухаживать.

Адениум — уход в домашних условиях

Цветок любит прямые солнечные лучи и точно не получит ожогов. Стоит выбирать для горшочка южные и юго‑восточные окна.

«Зимой придётся досвечивать, так как светового дня для адениума будет маловато, — отметила цветовод Татьяна Иванова. — Поливать нужно обильно, но только после полного пересыхания грунта в горшке. Нельзя допускать переливов. Зимой адениум поливают раз в 3–4 недели».

Вода для полива должна быть строго комнатной температуры и отстоянной. Нельзя заливать нижнюю утолщённую часть цветка.

Каким должен быть грунт

Специалист советует брать специальный грунт для суккулентов. Он содержит большую долю разрыхлителей — перлита, вермикулита, песка.

«Горшок стоит выбирать неглубокий, но широкий и обязательно с хорошим дренажем, — подчеркнула эксперт. — При пересадке нельзя заглублять корневую шейку».

Верхушку растения подрезают весной, перед тем как проснутся почки.

Почему адениум не цветёт

Адениум может не цвести из‑за неправильного ухода: слишком большого горшка, недостатка света или отсутствия периода покоя.