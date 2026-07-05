Секрет «розы пустыни»: как добиться идеального цветения адениума в домашних условиях

Адениум привлекает внимание своими крупными и яркими цветами, за что и популярен среди любителей комнатных растений. Необычный суккулент часто называют «розой пустыни». Цветовод объяснила, как за ним правильно ухаживать.
Адениум — уход в домашних условиях
Цветок любит прямые солнечные лучи и точно не получит ожогов. Стоит выбирать для горшочка южные и юго‑восточные окна.
«Зимой придётся досвечивать, так как светового дня для адениума будет маловато, — отметила цветовод Татьяна Иванова. — Поливать нужно обильно, но только после полного пересыхания грунта в горшке. Нельзя допускать переливов. Зимой адениум поливают раз в 3–4 недели».
Вода для полива должна быть строго комнатной температуры и отстоянной. Нельзя заливать нижнюю утолщённую часть цветка.
Каким должен быть грунт
Специалист советует брать специальный грунт для суккулентов. Он содержит большую долю разрыхлителей — перлита, вермикулита, песка.
«Горшок стоит выбирать неглубокий, но широкий и обязательно с хорошим дренажем, — подчеркнула эксперт. — При пересадке нельзя заглублять корневую шейку».
Верхушку растения подрезают весной, перед тем как проснутся почки.
Почему адениум не цветёт
Адениум может не цвести из‑за неправильного ухода: слишком большого горшка, недостатка света или отсутствия периода покоя.
Зимой цветок должен отдыхать при температуре +12…+15 градусов и редком поливе. Так растение подготовится к цветению. Также стоит помнить, что адениум цветёт только после трёх лет роста.