Взять кредиты стало сложнее — причина

Банк России ужесточил условия для одобрения кредитов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 июля 2026 года банки по‑новому оценивают доходы заемщиков при оформлении кредитов. Если человек не может подтвердить доход документами, банк будет считать его платежеспособность исходя из среднедушевого дохода в регионе и дополнительно уменьшит эту сумму на 10%. Разбираемся в нововведениях.

Что теперь учитывают как доход

Раньше в расчет могли брать разные поступления, например переводы от родственников или возвраты долгов. Теперь учитывают только те доходы, происхождение которых можно подтвердить (зарплату, пенсию, соцвыплаты, доход от сдачи жилья в аренду).

Для ИП и самозанятых требования тоже ужесточились. Вместо справок в свободной форме теперь нужны налоговая отчетность, декларации или сведения из сервиса «Мой налог».

Как это влияет на сумму кредита

Если заемщик не предоставил документы о доходах, банк не будет верить только тому, что написано в анкете. Он возьмет средний доход по региону, снизит его на 10% и уже по этой сумме решит, на какую сумму можно выдать кредит. Из‑за этого доступная сумма может оказаться заметно меньше, чем раньше.