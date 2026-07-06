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Экономика Взять кредиты стало сложнее — причина

Взять кредиты стало сложнее — причина

Разбираемся, в чем дело

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Банк России ужесточил условия для одобрения кредитов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUБанк России ужесточил условия для одобрения кредитов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банк России ужесточил условия для одобрения кредитов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 июля 2026 года банки по‑новому оценивают доходы заемщиков при оформлении кредитов. Если человек не может подтвердить доход документами, банк будет считать его платежеспособность исходя из среднедушевого дохода в регионе и дополнительно уменьшит эту сумму на 10%. Разбираемся в нововведениях.

Что теперь учитывают как доход

Раньше в расчет могли брать разные поступления, например переводы от родственников или возвраты долгов. Теперь учитывают только те доходы, происхождение которых можно подтвердить (зарплату, пенсию, соцвыплаты, доход от сдачи жилья в аренду).

Для ИП и самозанятых требования тоже ужесточились. Вместо справок в свободной форме теперь нужны налоговая отчетность, декларации или сведения из сервиса «Мой налог».

Как это влияет на сумму кредита

Если заемщик не предоставил документы о доходах, банк не будет верить только тому, что написано в анкете. Он возьмет средний доход по региону, снизит его на 10% и уже по этой сумме решит, на какую сумму можно выдать кредит. Из‑за этого доступная сумма может оказаться заметно меньше, чем раньше.

О том, что еще поменялось с 1 июля, мы рассказывали в этом материале.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Самозанятый Банк
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Комментарии
6
Гость
29 минут
правильно, отсеивать неплатежеспособных нужно чтобы не плодить долги
Гость
31 минута
В любом случае нормальный адекватный работающий человек возьмет ипотеку или кредит в любом случае
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Гость
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