На один из курортов России перестали продавать билеты, а попасть за границу станет сложнее: итоги недели

Билеты на знаменитый курорт больше не продают до осени Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Вкладчики массово снимают с депозитов миллиарды

В России продолжается массовый отток средств из банков. Например, в мае 2026 года люди вывели со счетов и депозитов 550 млрд рублей. При этом объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей.

Как отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, это связано с тем, что небольшие предприятия чаще переходят на наличные расчеты из‑за роста налогов, а граждане стремятся иметь запас наличных на случай сбоев связи и интернета.

Известно, что деньги не переводили со вкладов на текущие счета, отток шел напрямую. Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что ставки по срочным депозитам падают быстрее, чем ключевая ставка ЦБ.

Часть пенсионеров рискуют лишиться своих выплат

Выдачу пенсии приостановят, если человек, получающий ее через «Почту России», полгода не забирает деньги ни в отделении, ни у почтальона. Подробнее об этом рассказала старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева.

Если вам всё-таки приостановили выплаты, то их можно возобновить, подав заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, МФЦ или в отделении почты.

Приостановка не грозит, если пенсия приходит на банковскую карту. Деньги считаются полученными с момента зачисления, даже если пенсионер их не снимает.

Родители получат десятки тысяч рублей

Соцфонд сообщил, что средняя сумма семейной выплаты для работающих родителей — 30 тысяч рублей, но итоговая сумма индивидуальна. Выплата представляет собой разницу между налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), который был удержан по стандартной ставке 13% или более высокой, и налогом, рассчитанным по льготной пониженной ставке 6%. Налоговые вычеты не влияют на сумму этой выплаты.

Чтобы получить выплату, можно подать заявление с 1 июня по 1 октября. Выплату могут получить работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двоих и более детей (до 18 лет или до 23 лет — при очном обучении).

При этом есть два условия: чтобы среднедушевой доход семьи в 2025 году не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе и не было долгов по алиментам. Заявку рассматривают до 10 рабочих дней, выплату перечисляют в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Новый налоговый вычет введут в стране

Оформить новый налоговый вычет можно будет уже с 1 сентября. Речь идет о вычете по взносам на долгосрочные сбережения. Такая информация поступила из Министерства финансов РФ.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что новый вычет повысит интерес россиян к долгосрочным финансовым инструментам и будет способствовать формированию накоплений. Размер возврата будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и ставки налога на доходы физических лиц.

Кроме того, с 1 сентября расширятся возможности для родителей, делающих взносы в пользу своих детей. Предельная сумма, с которой можно будет получить вычет, увеличится с 400 до 500 тысяч рублей. Для получения более подробной информации о правилах и размерах вычета рекомендуется обратиться в Федеральную налоговую службу.

Дачники могут не платить налоги

Владельцы дач могут продавать выращенную продукцию без уплаты налога, но при соблюдении условий из Налогового кодекса РФ. Такие привилегии распространяются на продукцию растениеводства и животноводства (овощи, фрукты, мясо, молоко, мед и др.) в любом виде, натуральном или переработанном.

Чтобы не платить налог, дачники должны выполнять одновременно два условия:

площадь участка — не более 50 соток;

продукция выращена без наемного труда, только силами владельца и членов его семьи.

При несоблюдении хотя бы одного условия, нужно будет встать на учет в налоговой и платить НДФЛ по ставке 13%. Право на льготу подтверждают справкой от органа местного самоуправления или правления товарищества (СНТ, ТСН): в ней указывают, что продукция произведена на конкретном участке и какова его площадь. Продавать продукцию можно на сезонных ярмарках, официальных рынках (в отведенных местах) и оптовых базах.

Что будет с семейной ипотекой в будущем

Условия программы «Семейная ипотека» не изменятся до 1 октября 2026 года, сообщили в Минфине. Сейчас прорабатываются варианты улучшения программы. Однако решение о корректировках примут не раньше указанной даты.

Сейчас семейная ипотека доступна по ставке до 6% годовых на срок до 30 лет. Ее могут оформить семьи:

с ребенком до 6 лет;

с ребенком‑инвалидом;

с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт‑Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов.

В стране выведут из оборота Visa и Mastercard и запустят цифровой рубль

В России продолжат постепенно выводить карты Visa и Mastercard из оборота, однако точные сроки не определены. Параллельно с этим Центральный банк активно готовится к внедрению цифрового рубля, о чем сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Visa и Mastercard уже сейчас постепенно заменяются экономическими методами, но конкретные сроки не устанавливаются. Она также пояснила, что функционал этих карт аналогичен картам «Мир», что позволяет проводить замену плавно, без значительных неудобств для пользователей.

За границей не принимают выпущенные в России Visa и Mastercard, а также многие банки сокращают кешбэк и другие привилегии по этим картам.

Вместе с этим с 1 сентября ЦБ начнет массовое использование цифрового рубля. К этому моменту системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться к новой системе.

Также регулятор обсуждает с банками пилотные проекты по созданию кошельков для цифрового рубля не только на балансе ЦБ, но и на счетах самих кредитных организаций. Набиуллина подчеркнула, что перед внедрением цифрового рубля была проведена значительная работа, но проект всё еще находится в стадии разработки.

«Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобным, и, конечно, всё время находимся в дискуссиях, какой функционал развивать», — пояснила глава ЦБ.

Важно, что переход на новую форму денег станет полностью добровольным. Задача ЦБ — сделать так, чтобы цифровой рубль был выгоден и для граждан, и для бизнеса и использовался там, где он будет востребован.

Скоростные ограничения на дорогах изменятся

Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят подход к назначению скоростных ограничений. Теперь вместо типовых лимитов разрешенную скорость будут определять отдельно для каждого участка дороги. Документ планируют принять уже в 2027 году.

При определении наиболее подходящего скоростного режима учтут несколько факторов. Среди них будет и загруженность трассы, качество дорожного покрытия, а также специфика близлежащих жилых зон.

Авторы изменений уверены, что необходим полный аудит действующих ограничений: нужно разобраться, почему на тех или иных отрезках установлены конкретные лимиты. Анализировать это предлагают искусственному интеллекту, он поможет обработать статистику аварийности и выявить закономерности.

В профильном комитете Госдумы идею поддерживают. По мнению зампреда Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, нынешняя практика нередко приводит к неудобному и небезопасному «рваному» режиму езды. Депутат привел пример: на качественных участках с хорошей разметкой и отбойниками внезапно появляются ограничения в 50 или 70 км/ч — это заставляет водителей постоянно менять темп движения, резко разгоняться и тормозить. Именно эту проблему и должны решить новые правила.

Перепродажа топлива обернется штрафом и арестом

Россиян могут оштрафовать за перепродажу топлива без регистрации юрлица или ИП. Об этом предупредил адвокат Сергей Жорин.

Это касается тех, кто систематически продает топливо ради прибыли, но не оформляет ИП. В этом случае нарушителю грозит административный штраф — от 500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Более серьезное наказание (ст. 171 УК РФ) наступает, если из‑за нелегальной торговли причинен крупный ущерб — более 3,5 млн рублей. Тогда возможны штраф до 300 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. Если действовала организованная группа, наказание — до пяти лет лишения свободы.

Если же контрафактное топливо сломало автомобиль, то покупатель вправе потребовать компенсацию за диагностику, эвакуацию и ремонт (ст. 15, 1064, 1095 и 1096 ГК РФ). Чтобы получить деньги, нужно доказать факт покупки, плохое качество бензина и связь поломки с заправкой.

Названы сроки стабилизации цен на топливо

К нормальным значениям цены на топливо вернутся после того, как сбалансируется рынок. Подробности об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

Сейчас есть разрыв на заправках независимых компаний, но ситуация выровняется по мере наполнения рынка. Вертикально интегрированные предприятия удерживают цены, чтобы не создавать проблем для людей, подчеркнул Новак.

Власти делают все для загрузки дополнительных мощностей, несмотря на то, что ряд заводов находится на ремонте. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, накоплены необходимые запасы.

Вице-премьер надеется, что влияние на рост цен и инфляционные ожидания будет минимальным. Страна войдет в прогнозные показатели Минэкономразвития, уверен он.

Для водителей ограничат выплаты за ДТП

Госдума может закрепить потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Это сумма компенсации, если страховщик не может организовать ремонт.

Из-за роста цен на запчасти и долгих сроков ремонта сейчас лимит повышается. Порой суды взыскивают со страховщиков по 1 млн рублей и больше.

Чтобы упорядочить практику, планируют законодательно зафиксировать предельную выплату в 400 тысяч рублей до конца весенней сессии. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению экспертов, законопроект не меняет правила кардинально, а лишь уточняет действующие нормы. Кроме того, водители могут лишиться возможности получить полную компенсацию. Все из-за того, что автосервисы зачастую не берутся ремонтировать машины по страховым расценкам, а цены на детали сильно опережают установленные лимиты.

Еще с 11 июля изменится порядок расчета стоимости автозапчастей и расходных материалов для ОСАГО, в результате чего средняя выплата должна вырасти на 10%. Также не станут учитывать цены аналогов запчастей, если они на 70% дешевле оригиналов. При этом стоимость полисов ОСАГО вырастет в ближайшие месяцы. Полная сумма, которую придется платить автовладельцам, будет зависеть и от их стиля вождения.

Схему Долиной запретили

Верховный суд России установил новые правила для рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Теперь нижестоящие инстанции не будут принимать от продавцов иски о возврате жилья на основании утверждений о мошенничестве.

Решение принято в связи с необходимостью выработать единые подходы по таким делам. Однако вернуть проданную квартиру все-таки будет можно, но лишь в случае, если покупатель знал или мог догадываться, что продавец находился под психологическим воздействием. Само по себе заблуждение продавца не делает сделку недействительной. Суды обязаны учитывать интересы обеих сторон: защита должна предоставляться и потерпевшему, и добросовестному покупателю.

Если же истец ссылается на свое психическое состояние в момент подписания договора, то суд обязан это проверить. Если обман будет доказан, то стороны возвращают друг другу полученное.

Также новый подход касается продажи квартир, находящихся в совместной собственности бывших супругов: суды должны выяснять, знал ли покупатель об отсутствии согласия второго собственника. Договор дарения могут признать недействительным, если его заключили для сокрытия имущества от кредиторов при банкротстве.

В стране улучшили защиту от дронов

С ноября 2026 года Минобороны РФ планирует внедрить ИИ в системы ПВО. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Элементы ИИ уже применяют в российских дронах. Они помогают распознавать цели, захватывать их и выстраивать навигацию. Также разворачивают мобильные огневые группы с беспилотниками‑перехватчиками, включая FPV‑системы.

Единую информационную среду в стране формируют с апреля. В нее загружают данные об атаках беспилотников, интегрируя пункты управления, боевые машины, огневые группы и РЛС — это повышает скорость реакции подразделений.

В Минобороны отметили, что эффективность дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Также увеличено финансирование технико‑эксплуатационных частей — средства пошли на комплектующие, запчасти и 3D‑принтеры для адаптации вооружения в зоне СВО.

Правила целевого обучения ужесточили

Целевое обучение с этого года доступно только гражданам России. Если студент решит расторгнуть договор с вузом, то ему грозит отчисление или перевод на коммерческую основу, сообщает Минобрнауки.

За нарушение или отказ подписать целевой договор теперь нужно компенсировать траты на обучение. Для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен штраф в двукратном размере.

Кроме того, отчислить за расторжение договора могут на любом этапе, а не только до первой сессии, как было раньше. Студент может подать заявление о переводе на платное отделение, но только при наличии свободных мест. Для ординаторов действует обязательное требование: заключить целевой договор необходимо до сдачи итоговых экзаменов.

В школьную программу добавят книги об СВО

Минпросвещения поддержало идею включать в образовательные программы литературные произведения о специальной военной операции. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», — говорится в заявлении пресс-службы.

Вместе с этим в школах будут поэтапно вводить предмет «Духовно‑нравственная культура России». По словам Кравцова, уже идет подготовка учебников. На уроках школьники будут знакомиться с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных, общественных, культурных, научных, военных, в том числе с историями героев СВО.

Попасть за границу станет сложнее, а билеты в Крым больше не продают

В некоторых европейских странах меняются правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. А в Крым перестали продавать билеты на осень. Разберемся во всем по порядку.

Тем, кто хотел получить шенген, следует изучить новые условия получения документа. Это касается тех, кто собирался в Италию, Испанию, Венгрию и Францию.

Испания. Срок рассмотрения заявлений в визовом центре BLS International увеличен до 45 дней. Отсчет идет с даты доставки документов в консульство, поэтому ожидание может быть еще дольше;

Италия. Из‑за большого числа заявок обработка запросов займет не менее 60 дней с даты подачи;

Венгрия. С 29 июня временно приостановлен прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе; в остальных регионах срок рассмотрения — около трех недель;

Франция. С 15 июля заявления по нотариальной доверенности принимать не будут. Подать документы можно только лично либо (для несовершеннолетних и в отдельных случаях) близкими родственниками (при подтверждении родства и условии, что заявитель проходил биометрию в последние 59 месяцев). Визовую анкету подписывает лично заявитель либо родитель/опекун (для детей). Биометрия обязательна для всех старше 12 лет.

Изменения произошли не только в ряде европейских стран. Тем, кто собирался в этом году в Крым, тоже нужно принять во внимание то, что единственный железнодорожный перевозчик до полуострова «Гранд Сервис Экспресс» вдвое сократил глубину продаж билетов на поезда «Таврия». Дальше конца сентября — начала октября они больше не доступны.

Причиной стало то, что на полуострове планируются ремонтные работы, из-за чего потребуется корректировать расписание некоторых поездов. Чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров, было решено временно снизить глубину продаж, пояснили в компании.

Миру предрекли аномальную жару и наводнения

Средняя температура поверхности мирового океана в июне установила новый рекорд, достигнув 20,98–21,0 градуса Цельсия. Это значение стало историческим максимумом и может привести к серьезным природным катастрофам и гибели морских организмов. Такие данные были предоставлены службой Copernicus, занимающейся мониторингом изменений климата.

Ученые отмечают, что глобальные температуры поверхности океана в этом году превзошли предыдущие рекордные показатели, зафиксированные в 2023 и 2024 годах. Океан поглощает значительную часть избыточного тепла, возникающего из-за выбросов парниковых газов. Из-за нагрева воды увеличивается испарение, что грозит усилением ливней, ураганов и наводнений. Кроме того, подъем уровня моря оказывает негативное влияние на подводный мир, особенно на кораллы.

По сведениям Copernicus, из-за сильного нагрева океана и Эль-Ниньо (природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально теплеют) скоро мир столкнется с жарой, которая установит новые температурные рекорды.

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