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Город Реконструкция центра «Достойны нормальных дорог, а не этой халтуры»: ярославцы раскритиковали плитку на улице Нахимсона

«Достойны нормальных дорог, а не этой халтуры»: ярославцы раскритиковали плитку на улице Нахимсона

Жители сняли на видео массу недочетов в пешеходном центре

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На улице Нахимсона обнаружена масса недочетов в плиточном покрытии | Источник: Свободный Ярославль / Мах.ruНа улице Нахимсона обнаружена масса недочетов в плиточном покрытии | Источник: Свободный Ярославль / Мах.ru

На улице Нахимсона обнаружена масса недочетов в плиточном покрытии

Источник:

Свободный Ярославль / Мах.ru

Ярославцы раскритиковали качество укладки плитки на улице Нахимсона. Днем 4 июля здесь торжественно открылось семейное пространство «Улица Ангела». А вечером, гуляя по обновленной пешеходной зоне, ярославцы заметили массу дефектов покрытия — сколы, большие щели между плитками, укладка плитки на разных уровнях, из-за чего за нее легко запнуться, отсутствие нормального водоотведения, куски фанеры, подставленные по основание фонарей и прочее.

«Такое принимать нельзя! Деньги налогоплательщиков просто закопали в плитку (или то, что от нее осталось), а чиновники поспешили поставить галочки в отчетах. Жители Ярославля достойны нормальных дорог, а не этой халтуры, которую нам пытаются выдать за качественную работу», — возмущается автор поста.

Ярославцы раскритиковали качество плитки на улице Нахимсона

Источник:

Свободный Ярославль / Мах.ru

Ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

«На сегодняшний день работы еще не приняты. Безусловно, все сколы плитки, ненормативные зазоры швов, небрежно сделанные запилы и другие дефекты будут ликвидированы. В настоящее время затирка швов покрытия не произведена, приемка выполненных работ не производилась и работы по укладке плитки заказчику не предъявлялись к оплате», — сообщили порталу 76.RU в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Напомним, улица Нахимсона входит в состав пешеходного центра, благоустройство которого идет в этом году. Ее сделали тематической — посвященной киноискусству. Здесь планировалось установить малые архитектурные формы, выполнить озеленение, оборудовать фонтан.

Все новости о масштабной реконструкции публикуем в специальном сюжете

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
60
Гость
20 минут
в древнем риме из камней ровнее .
Гость
24 минуты
Идет июль, улицу не приняли, но уже открыли. В августе будет плитка уже клацать, если дождем не смоет и никого не посадят
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Гость
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