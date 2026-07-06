Норвегия выбила Бразилию с чемпионата мира — как это произошло

Холанд оформил дубль Источник: Fifa.сom

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Рассказываем, как это произошло.

На 14-й минуте бразильцы заработали пенальти, но Бруно Гимараеш не смог переиграть вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда, который отбил мяч в левом нижнем углу.

Во втором тайме норвежцы перевернули ход матча. Один из лучших нападающих Эрлинг Холанд оформил дубль. На 79-й минуте он головой замкнул навес с фланга, а на 90-й минуте ударом из-за штрафной он поразил угол ворот бразильца Алиссона.

Бразильцы смогли лишь сократить отставание. За фол на Каземиро был назначен пенальти, который реализовал вышедший на замену Неймар.

Норвежцы победили со счетом 2:1. После победы они традиционно «гребли» со своими болельщиками. На этот раз «заводящим» драккара был Эрлинг Холанд — его признали лучшим игроком матча.