«Мне лучше исчезнуть»: как выглядят главные восточные красавчики 00-х

Перед тем как миллионы женщин потеряли голову от турецких сериалов и начали мечтать встретить своего Серкана Болата, были они — восточные красавчики, по которым сходили с ума еще в 2000-х. Именно с них началась большая любовь к жгучим брюнетам с пронзительным взглядом и ослепительной улыбкой. Прошло почти два десятилетия: кто-то почти не изменился, а кого-то время всё же не пощадило. Давайте посмотрим, как сегодня выглядят кумиры нулевых и можно ли их еще назвать сердцеедами.
Таркан
Свой первый альбом Таркан выпустил в 90-е, а к 00-м стал одним из самых популярных певцов не только в Турции, но и по всему миру. Поговаривали, что его успех даже превосходил Шакиру. Однако в 2010 году певец практически пропал.
Таркан отказался от гастролей и туров после скандала, связанного с запрещенными веществами. Певца обвиняли в хранении и употреблении. Несмотря на то, что артист смог оправдаться, для него это стало сильным потрясением и он на время ушел в тень.
— В тот момент мне стало невыносимо — я не мог выйти из дома и делать самые элементарные вещи. Когда в прессе пошел негатив, я подумал: теперь мне лучше исчезнуть, — говорил в одном из интервью певец.
Некоторое время Таркан жил в Нью-Йорке и занимался охраной окружающей среды. Он боролся против строительства плотин и говорил о глобальном потеплении.
— Природа будет потеряна навсегда, мы должны найти другие способы производить энергию, не причиняя ей вреда, — заявлял он в интервью NYC.
В 2016 году Таркан порвал со своей холостяцкой жизнью и женился на одной из своих фанаток, которая на 14 лет младше него. Первое время поклонницы певца не верили, что его сердце для них теперь точно закрыто. Однако после того, как у пары появилось двое детей, сомнений не осталось.
— Мой супруг в повседневной жизни — очень простой, скромный и тонко думающий человек. Он не играет — какой Таркан на сцене, такой он и дома, — с нежностью рассказывает о певце супруга.
Несмотря на длительную паузу, певец, который с годами ни капли не растерял свой шарм, постепенно возвращается назад. В 2024 году Таркан выпустил свой новый альбом, приуроченный к 51-летию, а в январе 2026 года дал 10 аншлаговых концертов. Билеты на них разлетались за минуты. Во время такого марафона он сменил 23 костюма и заработал, по неофициальным данным, около 830 миллионов рублей.
— Если вы спросите меня, я как будто упал в некоторое пустое пространство. Концерты были настолько потрясающими, что я всё еще под вашим влиянием… Я уже скучаю по вам, — обратился к поклонникам Таркан.
Араш
Славой в России Араш обязан, не догадаетесь кому, Филиппу Киркорову. Иранский певец с азербайджанскими корнями выпустил несколько суперхитов, в том числе «Boro Boro», но королю эстрады запала в душу «Temptation». Он захотел ее перевести на русский и перепеть. Однако был занят другими проектами. Чтобы материал не пропадал, он отдал песню «Блестящим» и пригласил и самого Араша поучаствовать. Так в 2005 году появились «Восточные сказки».
Певец честно признавался, что, записывая трек с «Блестящими», тяжело представлял, о чем поет на русском, и лишь заучивал свои слова. И тем удивительнее для него было, когда за хит он получил «Золотой граммофон», став одним из немногих иностранцев, покоривших российский олимп.
Потом были дуэты с Анной Семенович и выступление на «Евровидении-2009», которое проходило в России. Азербайджан понадеялся, что знакомое лицо для россиян поможет им победить, но слегка прогадал. В тот год выиграл Александр Рыбак, а Араш занял третье место. Правда, песня еще долго оставалась популярной и стояла вместо гудка у тысячи людей.
Прайм-эра Араша началась в 2010 году, когда певец начал выпускать романтичные песни со шведской певицей Helena. Душещипательные клипы о несчастной любви настолько брали за душу, что артистов регулярно подозревали в романе.
Как признаётся Араш, между ними ничего не было. Да и быть не могло, с 2011 года он женат на давней подруге, которая была вместе с ним задолго до популярности — Бехназ Ансари.
— Я счастливейший человек на свете! Я женился на самой красивой, заботливой, умной и шикарной женщине в мире, — не может нарадоваться своему счастью Араш.
В 2012 году певец попробовал себя и в качестве актера. Он снялся в работе иранского режиссера — «Сезон носорога» (18+). Его партнершей по кадру стала Моника Белуччи.
— Моника — шикарная женщина, до этого я видел ее только по телевизору, — восхищался певец в интервью 63.ru
Из-за клубных треков поклонники часто подозревали, что Араш заядлый тусовщик. Но на самом деле певец примерный семьянин. Он не курит и не пьет, и всё свободное время старается проводить с женой и детьми. С 2016 года они все вместе живут в Дубае. Араш продюсирует других певцов и записывает треки с известными артистами. У него есть фит со Snoop Dogg, Marshmello и Shaggy.
Араш не гонится за хайпом и практически не ведет социальные сети. Он сам красит стены в своем летнем доме в Швеции, в выходные ловит тунца в Омане и занимается дайвингом.
Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхана называют «Королем Болливуда». Пик его славы пришелся на 00–10-е, но всё началось в 90-е. К 16 годам он потерял обоих родителей и поехал в Мумбаи найти хоть какую-нибудь работу, чтобы прокормить себя и сестру.
Он снялся в нескольких картинах, но слава пришла к нему в 1995-м после фильма «Непохищенная невеста» (0+). Кхан зацепил своими ямочками, милой улыбкой и стал идеальным кандидатом на мужские роли в мелодрамах.
Пока все его видели идеальным романтиком, сам он грезил о других ролях.
— Когда я пришел в индустрию, моей мечтой было иметь шесть кубиков пресса, белую майку, кровь на лице и пистолет в руке, — признался актер в интервью The Guardian.
Его мечта не сбывалась долго. Всего за пятнадцать лет актер снялся в 100 фильмах и получил 8 престижных наград Filmfare Award — индийский «Оскар». И все это были как на подбор истории любви, от которых млели женщины.
— Женщины любят мои одинокие страстные глаза, а мужчины любят мой одинокий страстный нос, — со смехом отвечал актер на вопрос, почему он так популярен.
Как признавался актер, в тот период он спал всего по 5 часов в день и ел лишь один раз за сутки. Такой трудоголизм приносил свои плоды, в определенные моменты его состояние было больше, чем у Джонни Деппа, Тейлор Свифт и Тома Круза.
В 2016 году у Шах Рукх Кхана начались проблемы. Один за другим фильмы с его участием проваливались в прокате, и он подумывал совсем уйти на пенсию. Семь лет он не снимался, а занимался благотворительностью. Во время пандемии он открыл пункты с раздачей бесплатных обедов, закупил медицинское оборудование в больницы Индии и открыл в своем офисе карантинный центр.
В 2023 году он всё же вернулся и снялся в боевике «Патхан» (18+), собравшем более 300 миллионов долларов. После этого актер официально стал первым миллиардером Болливуда. За годы отсутствия на экранах его популярность ничуть не уменьшилась, а даже наоборот, в социальных сетях на него подписано практически 50 миллионов человек.
В 2025 году Шах Рукх Кхан впервые посетил Met Gala, чем приятно удивил поклонников индийского кино.
Несмотря на статус легенды, Кхан остается верным своей жене Гаури, с которой познакомился, когда ему было 18 лет. Вместе они воспитывают троих детей. Старшая дочь актера уже пошла по его стопам и снялась с ним в фильме «Король», который выйдет в прокат в конце 2026 года.
Авраам Руссо
Восточного красавца Авраама Руссо на самом деле зовут Абрахам Жанович Ипджян. В 00-е его продвижением занимался Иосиф Пригожин и владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Сначала сотрудничество шло продуктивно — одни только фиты с Орбакайте чего стоят. Однако на пике своей популярности Руссо сбежал в США и перестал выступать.
Как рассказывает сам певец, он захотел начать строить карьеру самостоятельно и уйти из-под надзора Исмаилова, но тот не захотел его так просто отпускать. В 2004 году Руссо похитили и избивали, а в 2006 году, когда он возвращался домой, его машину расстреляли из автомата Калашникова.
Певец потерял 3,5 литра крови, а его выживание врачи назвали чудом.
— Я никогда не забуду смешанный запах дыни, арбуза, которые купил накануне, и запах собственной крови, в которой лежал, — рассказывал он позже.
На время инцидента Руссо был уже женат и ждал появления малыша. Вместе с беременной супругой он рванул в Америку и пытался строить карьеру там, но так и не смог прославиться.
В 2021 году, после того как Исмаилова арестовали за двойное убийство, Руссо вернулся в Россию и возобновил свои выступления. В том же году он поучаствовал в шоу «Суперстар!» (16+), где занял третье место. А последние годы регулярно ездит с концертами и выпускает новые песни.
Руссо 56 лет, и он поражает фанатов внешностью без единой морщины. Певец уверяет, что никогда не делал пластику и весь секрет лишь в правильном образе жизни.
— Надо правильно жить: меньше пить, больше спортом заниматься, правильно кушать. И внутри нельзя быть гнилым человеком, — объясняет певец свой метод сохранения молодости.
Амр Диаб
Египтянин Амр Диаб прославился во всём мире после выхода сериала «Клон» (18+). В нем звучат три из его композиций, одну из которых «Habibi Nour El Ain» до сих пор часто используют в сьемке рилс.
На сцене Амр с шести лет. Он создал уникальный стиль Al Jeel, смешав арабские ритмы с западными битами. В 2016 году певец попал в книгу рекордов Гиннесса, как рекордсмен по количеству наград World Music Award.
Много лет Амр старается сохранить имидж милого парня, однако в 2024 году он дал трещину. Певец попал под суд за то, что на свадьбе влепил пощечину фанату, пытавшемуся сделать селфи. В итоге артисту пришлось выплатить штраф и компенсацию пострадавшему.
Накачанный красавчик был трижды женат, и у него четверо детей. Однако с 2020 года он холост. В свои 62 года Амр сохранил прекрасную форму, которой может похвастаться даже далеко не каждый 20-летний. Подкачанный Амр продолжает давать концерты, а также работает моделью. Перед ЧМ-2026 он выпустил новый трек и снялся в рекламе вместе с «Фараоном» — Мохамедом Салахом.