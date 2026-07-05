«Мне лучше исчезнуть»: как выглядят главные восточные красавчики 00-х

Таркан отказался от гастролей и туров после скандала, связанного с запрещенными веществами. Певца обвиняли в хранении и употреблении. Несмотря на то, что артист смог оправдаться, для него это стало сильным потрясением и он на время ушел в тень.

Свой первый альбом Таркан выпустил в 90-е, а к 00-м стал одним из самых популярных певцов не только в Турции, но и по всему миру. Поговаривали, что его успех даже превосходил Шакиру. Однако в 2010 году певец практически пропал.

На счету Таркана много достижений, в том числе он первый мужчина на обложке Cosmopolitan

— В тот момент мне стало невыносимо — я не мог выйти из дома и делать самые элементарные вещи. Когда в прессе пошел негатив, я подумал: теперь мне лучше исчезнуть, — говорил в одном из интервью певец.

Некоторое время Таркан жил в Нью-Йорке и занимался охраной окружающей среды. Он боролся против строительства плотин и говорил о глобальном потеплении.

— Природа будет потеряна навсегда, мы должны найти другие способы производить энергию, не причиняя ей вреда, — заявлял он в интервью NYC.

В 2016 году Таркан порвал со своей холостяцкой жизнью и женился на одной из своих фанаток, которая на 14 лет младше него. Первое время поклонницы певца не верили, что его сердце для них теперь точно закрыто. Однако после того, как у пары появилось двое детей, сомнений не осталось.

— Мой супруг в повседневной жизни — очень простой, скромный и тонко думающий человек. Он не играет — какой Таркан на сцене, такой он и дома, — с нежностью рассказывает о певце супруга.