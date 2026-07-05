«Я в шоке от себя»: кто победил в финале шоу «Сокровища императора»

Названы победители третьего сезона шоу Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

В шоу «Сокровища императора» определились победители. В финальной серии оставалось всего три пары — «оранжевые» (Павел Деревянко с женой), «фисташковые» (Екатерина Моргунова с сестрой) и «розовые» (Ирина Пинчук и Катя Шкуро). Кто же из них забрал один миллион юаней?

В последней серии третьего сезона команд ждали непростые испытания. В первый день в лидеры вырвались «розовые»: именно они первыми справились со всеми миссиями и быстрее всех добрались до гонга. Вторыми стали «оранжевые», а «фисташки» по уже сложившейся традиции плелись в самом конце.

«Фисташки» сами не могли поверить, что смогли дойти до финала. Их команда на протяжении всего пути доказывала, что они достойны победы Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

Продюсеры подготовили сюрприз. Победители гонки первого дня получили в качестве бонуса «золотую кошку», которая дарит преимущество: место в суперфинале без испытаний. При этом «черная кошка» никуда не делась, ее как и прежде вручали по усмотрению победителей. Ирина Пинчук и Катя Шкуро посовещались и решили отдать неудачливую статуэтку «фисташкам». Объяснили девушки это своей дружбой с «оранжевыми».

Павел Деревянко признался, что хотел уже было сам попросить «черную кошку», чтобы помочь «фисташкам». Но его жена от такого признания обомлела. Она считает это неправильным Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

Таким образом, «фисташки», пришедшие к финишу последними, получили еще и метку, из-за которой во второй день будут стартовать аж на 20 минут позже остальных. Их единственными соперниками станут Павел Деревянко и его жена Зоя. Такой расклад накалял обстановку.

Сама Екатерина Моргунова призналась, что им поставили сверхзадачу. Но оптимизм юмористка не теряла, она вместе с сестрой договорилась действовать до конца.

Девушки были тронуты до слез, осознав, что почти все участники шоу желают победы именно им Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

А вот их соперники Павел Деревянко с женой Зоей, кажется, чуть расслабились, осознав, что у них есть небольшое преимущество в 20 минут. Актер настолько забыл, что у них соревнование на время, что потерялся в гостинице, когда им с супругой пора уже было стартовать.

К счастью, первое же испытание было в паре минут от их лагеря. Правда, радовались участники недолго — ровно до момента, пока им не объяснили суть миссии.

Звезды попали на традиционный китайский рынок, где для них приготовили деликатес — копченных крыс. Необычное блюдо нужно было съесть как можно скорее.

Радовались участники недолго Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

Жена актера сразу отказалась проходить испытание. А Павел Деревянко, хоть и не сразу, но попытался съест деликатес.

«На вкус как малоприятное копченое мясо», — объяснил актер свои ощущения от китайского лакомства.

Пара провалила испытание и получила штрафное время. Такая ситуация была на руку «фисташковым», которые воодушевились, увидев, что у них есть шанс на победу.

«Может, еще по крыске?» — шутили сестры друг с другом во время жесткого испытания Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

Екатерина Моргунова и ее сестра Кристина не сразу поняли, почему их соперники спокойно сидят за столом и никуда не торопятся. «Оранжевые» же, в свою очередь, с интересом наблюдали, как их команда соперников справится с задачей.

«Если не знать, что ты ешь, то можно подумать, что это просто жесткая курица, — рассказывает юмористка про свои ощущения от копченного мяса. — Я в шоке от себя, если честно. Люди посмотрят и подумают: „Они отбитые вообще. Крыс едят“».

В итоге именно это испытание позволило «фисташкам» вырваться вперед. Они первыми справились с остальными миссиями и добрались до ведущих.

Девушки обошли соперников Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ

В самом суперфинале их уже ждали Ирина Пинчук и Катя Шкуро. Там девушкам предстояло справиться с целой чередой заданий, чтобы добыть разные частицы и собрать единый механизм. И хотя команды шли практически вровень, первыми справились «розовые». Они и стали победителями шоу «Сокровища императора».

«Это будто сон. В голове пусто. Мы не помним ни слов, ни букв, ничего… Мы очень сильно этого хотели. Мы гордимся друг другом. Чувство, что ты завоевал целый мир», — делилась впечатлениями Ирина Пинчук.