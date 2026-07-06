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Лето Дачники губят гортензию одной привычкой — цветы становятся мелкими

Дачники губят гортензию одной привычкой — цветы становятся мелкими

Нехитрый прием с почвой спасает гортензию в жару и продлевает цветение

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Гортензия порадует пышным цветением, но для этого надо соблюсти несложные требования к ее содержанию | Источник: GPTГортензия порадует пышным цветением, но для этого надо соблюсти несложные требования к ее содержанию | Источник: GPT

Гортензия порадует пышным цветением, но для этого надо соблюсти несложные требования к ее содержанию

Источник:

GPT

Гортензия — одна из самых эффектных декоративных культур в наших садах. Ее пышные соцветия украшают участки с начала лета до глубокой осени. Но чтобы добиться такого результата, важна не только правильная посадка, но и грамотный полив. Именно вода — ключ к здоровью и красоте гортензии.

Почему гортензии так важен полив

Гортензия (особенно крупнолистная и метельчатая) — настоящий «водохлеб». Ее родина — влажные леса и склоны Японии и Китая, где осадков выпадает гораздо больше, чем в средней полосе России. Недостаток влаги быстро отражается на внешнем виде растения: листья поникают, бутоны становятся мелкими, а цветение — скудным или вовсе прекращается.

Правильный режим полива — основа для:

  • устойчивости к засухе и жаре;

  • образования крупных соцветий;

  • насыщенного окраса лепестков;

  • укрепления иммунитета к болезням.

Как часто поливать гортензию в разное время года

Полив зависит от сезона, погоды и возраста растения. Универсального графика не существует — важно наблюдать за почвой и состоянием куста.

Весна (апрель — май)

Весной гортензия только просыпается. Основная задача — обеспечить ей комфортные условия старта:

  • полив начинают, когда оттает почва и установится плюсовая температура;

  • достаточно поливать 1 раз в неделю, если весна дождливая;

  • в сухую и теплую погоду — 2 раза в неделю, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Мульча удерживает влагу у корней и сокращает частоту поливов в жаркие недели | Источник: GPTМульча удерживает влагу у корней и сокращает частоту поливов в жаркие недели | Источник: GPT

Мульча удерживает влагу у корней и сокращает частоту поливов в жаркие недели

Источник:

GPT

Лето (июнь — август)

Летом гортензия активно цветет и расходует много влаги:

  • в жару поливают 2–3 раза в неделю;

  • в засуху — через день, особенно для крупнолистных сортов;

  • в пасмурные или дождливые недели полив сокращают до 1 раза в неделю или временно прекращают.

Осень (сентябрь — октябрь)

Полив в это время нужен для подготовки к зиме:

  • до конца сентября — 1 раз в неделю;

  • в октябре — 1–2 обильных полива перед наступлением заморозков;

  • после листопада полив прекращают, чтобы корни не подопрели.

Как понять, что пора поливать

Самый надежный ориентир — не календарь, а земля у куста. Опустите палец или садовую лопатку на глубину 5–7 см: если грунт там сухой и рассыпается, гортензии пора дать воду. Если верх подсох, но внутри почва еще прохладная и слегка влажная, полив лучше отложить. Особенно важно проверять кусты, которые растут на солнце или рядом с дорожками: земля там нагревается быстрее, и растение начинает терять влагу раньше.

Как правильно поливать гортензию

Важно не только когда, но и как поливать. Ошибки на этом этапе могут повредить растение, особенно в периоды жары или холодных ночей.

Перед тем как взяться за лейку, учтите несколько рекомендаций:

  • температура воды: используйте теплую, отстоянную воду, не ниже +18 °C;

  • объем: взрослому кусту нужно 10–20 литров за раз;

  • время суток: идеальное время — раннее утро или вечер, когда солнце неактивно;

  • метод полива: лучше — под корень, избегая попадания воды на листья и соцветия (это снижает риск грибка);

  • мульчирование: слой мульчи сохраняет влагу и уменьшает количество поливов.

Крупнолистные сорта сильнее реагируют на пересушку во время бутонизации | Источник: GPTКрупнолистные сорта сильнее реагируют на пересушку во время бутонизации | Источник: GPT

Крупнолистные сорта сильнее реагируют на пересушку во время бутонизации

Источник:

GPT

Гортензия любит влажный, но дышащий грунт. Если земля тяжелая и долго стоит мокрой, перед посадкой ее улучшают компостом, листовым перегноем или рыхлой садовой землей. Слой органической мульчи 5–8 см помогает корням не перегреваться, сдерживает сорняки и реже заставляет браться за лейку. Только не прижимайте мульчу вплотную к стеблям: у основания куста лучше оставить небольшое свободное кольцо.

Особые случаи: когда гортензия требует больше внимания

Иногда стандартного режима недостаточно. Есть ситуации, когда куст нуждается в усиленном поливе:

  • во время посадки — землю хорошо проливают и затем увлажняют каждые 2–3 дня в течение первых двух недель;

  • при пересадке — увеличивают полив на 7–10 дней;

  • после обрезки — добавляют воды, чтобы стимулировать рост;

  • во время бутонизации и пика цветения — полив усиливают для образования крупных соцветий.

Ошибки при поливе, которых стоит избегать

Даже добросовестный дачник может навредить гортензии, если не учитывает ее особенности. Вот распространенные промахи:

  • частый, но поверхностный полив — влага не доходит до корней, а испаряется;

  • полив днем под солнцем — ожоги на листьях и испарение влаги;

  • холодная вода — шок для растения, особенно в жару;

  • застой воды в тяжелой почве — может вызвать корневую гниль.

Сам по себе полив не сделает розовую гортензию синей, но качество воды и почвы влияет на общий результат. У крупнолистных сортов оттенок часто связан с кислотностью: на более кислых грунтах цветы уходят в голубой тон, на щелочных — в розовый. Поэтому для яркого цвета важны не только литры воды, но и состояние земли, подкормки и отсутствие стресса от пересушки.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Гортензия Полив
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