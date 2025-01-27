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Криминал Смертельное ДТП с квадроциклом Изъяли автомобили на 16 миллионов: новый поворот в деле о ДТП, в котором погибли двое детей и девушка

Изъяли автомобили на 16 миллионов: новый поворот в деле о ДТП, в котором погибли двое детей и девушка

Смертельная авария произошла летом 2024 года в Ярославской области

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1 комментарий

У обвиняемого в смертельном ДТП изъяли два автомобиля

Источник:

В Данилове суд наложил арест на автомобили обвиняемого в смертельном ДТП, которое произошло 21 июня 2024 года на трассе Данилов — Пошехонье в Ярославской области. Иномарка AUDI сбила квадроцикл, на котором ехали двое детей — 12-летний брат и 8-летняя сестра. От удара квадроцикл отбросило на встречную полосу, где на велосипеде проезжала 21-летняя девушка. В результате ДТП и дети, и девушка погибли.

За рулем иномарки был 38-летний мужчина — житель Ярославля. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 7 лет.

— Прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин поддержал ходатайство следствия о наложении ареста на автомобили AUDI и PORSHE общей стоимостью 16 млн рублей, принадлежащие обвиняемому. Даниловский районный суд согласился с позицией прокурора, участвовавшего в рассмотрении ходатайства, и наложил арест на автомобиль AUDI как на средство совершения преступления, которое может быть впоследствии конфисковано в доход государства, на автомобиль PORSHE — с целью обеспечения удовлетворения исковых требований потерпевших, предъявленных к обвиняемому в связи с причиненным преступлением моральным вредом, — прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

Видео с места ДТП

Источник:

Следствие по уголовному делу сейчас продолжается. Его ход и результаты находятся на особом контроле прокурора района.

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ДТП Погибли дети Уголовное дело Прокуратура
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Комментарии
2
Гость
21 минута
Т.е. виновными в ДТП стали не дети, находившиеся на дороге в нарушении правил и выехавшие на трассу под знак «Уступи дорогу», не их родители, которые допустили это нарушение, а водитель, который просто ехал мимо и не имел возможности предотвратить трагедию?
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