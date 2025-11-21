НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вступил в законную силу: какой приговор вынесли экс-депутату из Ярославской области за мошенничество

Вступил в законную силу: какой приговор вынесли экс-депутату из Ярославской области за мошенничество

Адвокаты пытались добиться более мягкого наказания

199
Экс-депутату из Ярославской области вынесли приговор | Источник: Владимир Пшеничников / Vk.comЭкс-депутату из Ярославской области вынесли приговор | Источник: Владимир Пшеничников / Vk.com

Экс-депутату из Ярославской области вынесли приговор

Источник:

Владимир Пшеничников / Vk.com

В законную силу вступил приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, где проходили обвиняемыми 39-летний экс-депутат муниципального совета Тутаевского района пятого созыва Владимир Пшеничников и 51-летний директор коммерческого предприятия Игорь Синицын. Ранее суд признал их вину и назначил каждому три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обжаловать приговор пытались обе стороны: в Ярославском областном суде рассмотрели апелляции Владимира Пшеничникова, адвокатов, защищавших бывшего депутата и Игоря Синицына и прокурора.

«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела и довода апелляционного представления и жалоб, оставил приговор в части квалификации деяния и наказания без изменения», — рассказали 21 ноября в Ярославском областном суде.

Владимира Пшеничникова также обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, но он был оправдан по этой статье в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Подробности уголовного дела

25 июня 2025 года суд признал виновными Владимира Пшеничникова и Игоря Синицина в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2022 году Пшеничников, будучи директором МКУ «Центр контрактных отношений» заключил с родственницей Синицына фиктивные контракты на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог по улицам Комсомольской, Ленина и Терешковой в Тутаеве по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Затем Пшеничников подписал акты выполненных работ по указанным контрактам, на основании которых подрядчику необоснованно перечислили 1,6 млн рублей бюджетных средств.

«Для создания видимости исполнения муниципальных контрактов Пшеничников подыскал двух ранее знакомых ему специалистов в сфере инженерных изысканий и проектной документации, которые составили необходимые документы», — рассказали в Ярославском областном суде.

Схему раскрыли сотрудники ярославского управления ФСБ. По ходатайству следователя обвиняемые были заключены под стражу, а в целях компенсации ущерба на их имущество наложили арест на сумму больше 3,7 млн рублей.

Кто такие Владимир Пшеничников и Игорь Синицын

Владимир Пшеничников родился в Узбекистане. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.

Практически весь карьерный путь Пшеничников работал во власти. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

При этом он был владельцем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированным в ноябре 2023 года в Донецке и занимающимся строительством. Но в сентябре 2025 года фирма отошла Никите Пономареву.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представлял «Единую Россию». В мае 2024 года в партии приостановили его членство.

Игорь Синицын является директором ООО «Компания „Техкомплект“», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей.

