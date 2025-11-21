Вступил в законную силу: какой приговор вынесли экс-депутату из Ярославской области за мошенничество

В законную силу вступил приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, где проходили обвиняемыми 39-летний экс-депутат муниципального совета Тутаевского района пятого созыва Владимир Пшеничников и 51-летний директор коммерческого предприятия Игорь Синицын. Ранее суд признал их вину и назначил каждому три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обжаловать приговор пытались обе стороны: в Ярославском областном суде рассмотрели апелляции Владимира Пшеничникова, адвокатов, защищавших бывшего депутата и Игоря Синицына и прокурора.

«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела и довода апелляционного представления и жалоб, оставил приговор в части квалификации деяния и наказания без изменения», — рассказали 21 ноября в Ярославском областном суде.

Владимира Пшеничникова также обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, но он был оправдан по этой статье в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Подробности уголовного дела

25 июня 2025 года суд признал виновными Владимира Пшеничникова и Игоря Синицина в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2022 году Пшеничников, будучи директором МКУ «Центр контрактных отношений» заключил с родственницей Синицына фиктивные контракты на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог по улицам Комсомольской, Ленина и Терешковой в Тутаеве по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Затем Пшеничников подписал акты выполненных работ по указанным контрактам, на основании которых подрядчику необоснованно перечислили 1,6 млн рублей бюджетных средств.

«Для создания видимости исполнения муниципальных контрактов Пшеничников подыскал двух ранее знакомых ему специалистов в сфере инженерных изысканий и проектной документации, которые составили необходимые документы», — рассказали в Ярославском областном суде.

Схему раскрыли сотрудники ярославского управления ФСБ. По ходатайству следователя обвиняемые были заключены под стражу, а в целях компенсации ущерба на их имущество наложили арест на сумму больше 3,7 млн рублей.