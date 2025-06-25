В Ярославской области вынесли приговор бывшему депутату. Что он сделал

В Ярославской области суд признал виновными 39-летнего бывшего депутата муниципального совета Тутаевского района пятого созыва Владимира Пшеничникова и 51-летнего директора коммерческого предприятия Игоря Синицына. Они осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
«В суде установлено, что в 2022 году во исполнение национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ бывший директор муниципального казенного учреждения заключил с подконтрольным его знакомому индивидуальным предпринимателем фиктивные контракты на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог по улицам Комсомольской, Ленина и Терешковой в Тутаеве», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 25 июня.
Кроме того, в 2022 году Владимир Пшеничников подписал акты выполненных работ по указанным контрактам, на основании которых подрядчику необоснованно перечислили 1,6 млн рублей бюджетных средства.
Преступная схема была раскрыта сотрудниками регионального управления ФСБ. По ходатайству следователя обвиняемые были заключены под стражу, а в целях компенсации ущерба на их имущество наложен арест на сумму более 3,7 млн рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Кто такой Владимир Пшеничников
Владимир Пшеничников родился в Узбекистане, затем переехал в Россию. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского.
Большая часть его профессиональной деятельности связана с работой в органах местного самоуправления. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в разные годы он работал в муниципальных учреждениях Тутаева. В частности, занимал должность директора «Управления комплексного содержания территории Тутаевского района», «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, а также «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».
В настоящее время Пшеничников является владельцем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и работающего в сфере строительства.
В 2023 году он был избран депутатом муниципального совета Тутаевского района пятого созыва, представлял партию «Единая Россия». В мае 2024 года членство Пшеничникова в партии было приостановлено.
Кто такой Игорь Синицын
Игорь Синицын был директором №Компания «Техкомплект»», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей.
Кстати, Алексей Синицын является учредителем еще одной фирмы — «Мисан», которая в 2022 году выиграла контракты на благоустройство площадок для выгула собак в Тутаевском районе по цене более миллиона рублей.