В Ярославской области вынесли приговор бывшему депутату. Что он сделал

Депутат стал фигурантом уголовного дела Источник: Владимир Пшеничников / Vk.com











В Ярославской области суд признал виновными 39-летнего бывшего депутата муниципального совета Тутаевского района пятого созыва Владимира Пшеничникова и 51-летнего директора коммерческого предприятия Игоря Синицына. Они осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

«В суде установлено, что в 2022 году во исполнение национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ бывший директор муниципального казенного учреждения заключил с подконтрольным его знакомому индивидуальным предпринимателем фиктивные контракты на подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог по улицам Комсомольской, Ленина и Терешковой в Тутаеве», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 25 июня.

Кроме того, в 2022 году Владимир Пшеничников подписал акты выполненных работ по указанным контрактам, на основании которых подрядчику необоснованно перечислили 1,6 млн рублей бюджетных средства.

Пшеничникову и Синицыну вынесли приговор Источник: СУ СК по Ярославской области











Преступная схема была раскрыта сотрудниками регионального управления ФСБ. По ходатайству следователя обвиняемые были заключены под стражу, а в целях компенсации ущерба на их имущество наложен арест на сумму более 3,7 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кто такой Владимир Пшеничников

Владимир Пшеничников родился в Узбекистане, затем переехал в Россию. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского.

Большая часть его профессиональной деятельности связана с работой в органах местного самоуправления. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в разные годы он работал в муниципальных учреждениях Тутаева. В частности, занимал должность директора «Управления комплексного содержания территории Тутаевского района», «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, а также «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

В настоящее время Пшеничников является владельцем ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированного в ноябре 2023 года в Донецке и работающего в сфере строительства.

В 2023 году он был избран депутатом муниципального совета Тутаевского района пятого созыва, представлял партию «Единая Россия». В мае 2024 года членство Пшеничникова в партии было приостановлено.

Кто такой Игорь Синицын

Игорь Синицын был директором №Компания «Техкомплект»», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей.