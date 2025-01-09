В Ярославской области будут судить бывшего депутата. В чем его обвиняют

Владимир Пшеничников родился в Узбекистане. В 2009 году окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.

Практически весь карьерный путь Пшеничников работал во власти. По данным сервиса «Контур.Фокус», он в разное время был директором муниципального казенного учреждения «Управление комплексного содержания территории Тутаевского района», директором МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского района, муниципального учреждения «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

Сейчас он владеет ООО «Специализированный застройщик „Азовские Просторы“», зарегистрированным в ноябре 2023 года в Донецке и занимающимся строительством.

В 2023 году Владимир Пшеничников был избран депутатом Муниципального совета Тутаевского района пятого созыва. Представлял «Единую Россию». В мае 2024 года в партии приостановили его членство.

Игорь Синицын был директором ООО «Компания „Техкомплект“», зарегистрированного в поселке Песочное Рыбинского района. Учредитель этой организации — Алексей Синицын. Фирма работает в сфере строительства. Выручка за 2023 год составила 1,3 миллиона рублей. Кстати, Алексей Синицын является учредителем еще одной фирмы — «Мисан», которая в 2022 году выигрывала контракты на благоустройство площадок для выгула собак в Тутаевском районе по цене более миллиона рублей.