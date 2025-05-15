Задержан новый фигурант: появились подробности по делу арестованного главы района в Ярославской области

В Ярославской области задержали заместителя главы Гаврилов-Ямского района Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram











Следователи задержали еще одного фигуранта по делу бывшего главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Его обвиняют по статье о превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности.

Оказалось, что в истории так же был замешан первый заместитель главы Гаврилов-Ямского района Андрей Романюк. Следователи считают, что он был посредником при передаче денег главе района.

«По версии следствия, в конце 2023 года глава района при посредничестве своего подчиненного, занимающего должность первого заместителя главы муниципального района, получил от представителя коммерческой организации взятку в виде денег на общую сумму более 180 тыс. рублей», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Андрея Романюка отправили под стражу Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Как рассказали правоохранители, деньги предназначались за совершение незаконных действий при заключении муниципального контракта между подразделением администрации Гаврилов-Ямского района и коммерческим предприятием.

«А также создание благоприятных условий для заключения контракта с подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в проводимых закупках с одновременным ограничением участия других претендентов», — рассказали следователи.

Задержанному первому заместителю главы администрации района предъявили обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере» и отправили под стражу.

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий следит за ходом и результатами расследования уголовных дел.

Бывший глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев был задержан 16 апреля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности. 17 апреля его отправили в СИЗО на два месяца.

После арестовали еще двоих фигурантов дела, обвиняемых по той же статье. В СИЗО отправили депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа Андрея Голицына и предпринимателя Ресана Варшанидзе. Примечательно, что после ареста обязанности главы исполнял Андрей Романюк.

По версии следствия, Андрей Сергеичев вместе с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными организациями, и ограничили участие в конкурентных процедурах иных лиц. То есть, контракты в конкурсах на выполнение работ за бюджетные деньги выигрывали определенные компании.