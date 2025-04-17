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Криминал подробности Заключали контракты «со своими»? Главу района из Ярославской области отправили в СИЗО

Заключали контракты «со своими»? Главу района из Ярославской области отправили в СИЗО

Правоохранители раскрыли детали дела

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20 комментариев
Андрея Сергеичева отправили под стражу | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramАндрея Сергеичева отправили под стражу | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Андрея Сергеичева отправили под стражу

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле отправили в СИЗО 55-летнего главу Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Его задержали 16 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Спустя сутки суд избрал ему меру пресечения.

«В отношении Андрея Сергеичева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности (пп. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 15 июня 2025 года», — рассказали в Ярославском областном суде.

В прокуратуре Ярославской области раскрыли детали дела. По версии следствия, Сергеичев вместе с генеральным директором некой коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц.

Андрей Сергеичев пробудет в СИЗО до середины июня

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Иными словами, в результате «схемы» муниципальные контракты могли получать только определенные компании. У других предпринимателей, предварительно, не было возможности их выиграть.

«В результате указанных действий бюджету Гаврилов-Ямского района причинен ущерб в размере более 8 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется следственными органами регионального управления Следственного комитета России», — рассказали в прокуратуре.

Расследование взял на контроль прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

По данным инсайдера 76.RU, вторым подозреваемым по делу проходит — Андрей Голицын. Он является депутатом муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, а также числится руководителем компании «Стройкоммунэнерго». Об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена пока не сообщалось.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Задержание Глава района Гаврилов-Ямский район Мера пресечения
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Комментарии
20
Гость
4 часа
Очередной стойкий солдатик путинской вертикали власти.
Гость
4 часа
вор должен сидеть в тюрьме
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