Заключали контракты «со своими»? Главу района из Ярославской области отправили в СИЗО

Андрея Сергеичева отправили под стражу Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле отправили в СИЗО 55-летнего главу Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Его задержали 16 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Спустя сутки суд избрал ему меру пресечения.

«В отношении Андрея Сергеичева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности (пп. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 15 июня 2025 года», — рассказали в Ярославском областном суде.

В прокуратуре Ярославской области раскрыли детали дела. По версии следствия, Сергеичев вместе с генеральным директором некой коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц.

Андрей Сергеичев пробудет в СИЗО до середины июня Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Иными словами, в результате «схемы» муниципальные контракты могли получать только определенные компании. У других предпринимателей, предварительно, не было возможности их выиграть.

«В результате указанных действий бюджету Гаврилов-Ямского района причинен ущерб в размере более 8 миллионов рублей. Уголовное дело расследуется следственными органами регионального управления Следственного комитета России», — рассказали в прокуратуре.

Расследование взял на контроль прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.